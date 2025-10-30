Antes de reunirse con Milei, Mauricio Macri intenta revalorizar al PRO: "Tendrá candidato en 2027″

Por otro lado, opinó que hay que implementar medidas como la de “bajar los impuestos, achicar el gasto” y tener inversión en infraestructura: “Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”.

Consejos a Milei

En cuanto a la gestión de Milei ante el nuevo panorama político que se abre tras los comicios del 26/10, Macri advirtió: “Hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil que en la vida te den dos oportunidades y él las ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre”.

“El kirchnerismo ya había sacado el helicóptero para que se fuera, de pronto apareció el apoyo de Estados Unidos, calmó las cosas, se pudo hacer la elección y hoy en la Argentina hay de vuelta una expectativa positiva”, repasó.

milei-grita.jpg Macri quiere que Javier Milei "grite menos" Montaje: Urgente24

En tanto, consideró que a la gestión de Milei “ le hace falta más músculo” y, desde el Gabinete, fomentar “ el diálogo”, aunque sostuvo que tiene “una relación personal con él” y que “comparten las ideas liberales”.

“Hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei son las correctas. Él tiene que agregar esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizando las ideas, dijeron ‘voy a poner el voto’. Aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente, ese mensaje está, yo creo que [Milei] lo escuchó”, completó.

Candidato en 2027

“Si las ideas del cambio las había ganado él [Milei] porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, más allá de los destratos que hemos recibido, de esta discusión, que ha fortalecido a Pro. Porque de lo que se habló más estos dos años es de si LLA mataba a Pro o no, si lo dividía o no, ¡todo el día hacer publicidad de Pro!”, relató Macri y tras eso sorprendió al afirmar que “Pro está más vivo que nunca, tiene 400 dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar y lo tendrá en 2027″.

