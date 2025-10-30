Chiqui Tapia quedó expuesto luego de la eliminación de Racing Club

Si bien no fue arrollador, el equipo argentino tranquilamente podría haber empatado la serie pero un muy buen Agustín Rossi mantuvo la valla invicta.

Embed - LA ACADEMIA NO PUDO CON EL MENGAO Y SE QUEDÓ AFUERA DE LA FINAL | Racing 0-0 Flamengo | RESUMEN

Esta situación hace que nuevamente ningún equipo argentino dispute la gran final de la Copa Libertadores de América.

Criticas a Chiqui Tapia

Pablo Gravellone es uno de los abanderados en contra de la gestión de Chiqui Tapia en AFA. Una vez finalizada la serie, el periodista de TN tuiteó como si estuviera esperando con ansias la eliminación de Racing Club.

"SEPTIMA Copa Libertadores seguida sin campeon argentino. Desde que asumió Tapia la presidencia de AFA solo River fue campeón en 2018. La destrucción del futbol argentino año tras año tiene sus consecuencias. 7 AÑOS SIN GANAR LA LIBERTADORES. Nunca había pasado en la historia.", posteó contra el presidente de AFA que ayer 29/10 estuvo presente en el Cilindro .

Si bien esta publicación puede tener algún tinte político, es cierto que desde aquel 2019 en donde River disputó la final justamente ante Flamengo, ningún equipo argentino volvió a jugar un partido para definir el campeón de la Libertadores.

image

En la reunión del pasado 28 de octubre, AFA anunció un superávit de $11,138 millones (U$S7.7M) y un crecimiento patrimonial neto a $64,182M (U$S44.6M) lo cual pareciera bastante desproporcionado con el premio al campeón del fútbol argentino (U$S500K por la Liga Profesional).

Independientemente de lo que dijo Gravellone, hay bastante crítica generalizada hacia la situación del fútbol argentino. El formato, los premios, los arbitrajes, etc.

Lo cierto es que, así como a nivel selecciones la gestión de Tapia es para reconocer, a nivel clubes, hasta el momento está quedando bastante expuesta.

Según Transfermarkt, el plantel de Flamengo tiene un valor de 195,9 millones de euros mientras que el de Racing, 77,23 millones.

Embed

+ en golazo 24

Mariano Closs expone a Chiqui Tapia por "limpiar" a Nicolás Lamolina

Otra vez Enzo Pérez en el centro de la polémica en River Plate

Racing: Dicen que Diego Milito se reunió con otro DT que no es Gustavo Costas

Horario de Superclásico confirmado: Boca-River ya saben cuándo se ven las caras

Otra vez Enzo Pérez en el centro de la polémica en River Plate

Repudiable: un hincha de Racing le hizo gestos racistas a la tribuna de Flamengo