Racing Club de Avellaneda igualó 0 a 0 con Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores y quedó eliminado por el resultado de ida (el Mengao había ganado 1 a 0 en Brasil). Algunos miran de reojo a Chiqui Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.
Chiqui Tapia quedó expuesto luego de la eliminación de Racing Club
Algunos miran de reojo a Chiqui Tapia luego de la eliminación de Racing Club ante Flamengo por Copa Libertadores.
El equipo de Gustavo Costas peleó de igual a igual ante un equipo que tiene jerarquía europea pero no logró convertir los goles que lo deposite en la final de la competencia continental.
Racing no pudo con Flamengo
Racing Club no pudo convertirle a Flamengo y por ende, el Mengao de Filipe Luis es uno de los equipos que disputará la final de la Copa Libertadores ante el ganador de la serie entre Liga de Quito y Palmeiras.
La Academia no hizo una mala serie. Si bien en Brasil fue superado, en ningún momento el conjunto brasileño lo pasó por encima y si no fuese por el infortunio de Marcos Rojo, quizá se venía con el 0-0 al Cilindro.
En el encuentro de ayer 29 de octubre, el Mengao ha tenido momentos de buen fútbol y situaciones de gol, pero los de Gustavo Costas también hicieron lo suyo.
Si bien no fue arrollador, el equipo argentino tranquilamente podría haber empatado la serie pero un muy buen Agustín Rossi mantuvo la valla invicta.
Esta situación hace que nuevamente ningún equipo argentino dispute la gran final de la Copa Libertadores de América.
Criticas a Chiqui Tapia
Pablo Gravellone es uno de los abanderados en contra de la gestión de Chiqui Tapia en AFA. Una vez finalizada la serie, el periodista de TN tuiteó como si estuviera esperando con ansias la eliminación de Racing Club.
"SEPTIMA Copa Libertadores seguida sin campeon argentino. Desde que asumió Tapia la presidencia de AFA solo River fue campeón en 2018. La destrucción del futbol argentino año tras año tiene sus consecuencias. 7 AÑOS SIN GANAR LA LIBERTADORES. Nunca había pasado en la historia.", posteó contra el presidente de AFA que ayer 29/10 estuvo presente en el Cilindro .
Si bien esta publicación puede tener algún tinte político, es cierto que desde aquel 2019 en donde River disputó la final justamente ante Flamengo, ningún equipo argentino volvió a jugar un partido para definir el campeón de la Libertadores.
En la reunión del pasado 28 de octubre, AFA anunció un superávit de $11,138 millones (U$S7.7M) y un crecimiento patrimonial neto a $64,182M (U$S44.6M) lo cual pareciera bastante desproporcionado con el premio al campeón del fútbol argentino (U$S500K por la Liga Profesional).
Independientemente de lo que dijo Gravellone, hay bastante crítica generalizada hacia la situación del fútbol argentino. El formato, los premios, los arbitrajes, etc.
Lo cierto es que, así como a nivel selecciones la gestión de Tapia es para reconocer, a nivel clubes, hasta el momento está quedando bastante expuesta.
Según Transfermarkt, el plantel de Flamengo tiene un valor de 195,9 millones de euros mientras que el de Racing, 77,23 millones.
