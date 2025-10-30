Alerta: Nueva estafa dando vueltas que tiene de punto a los jubilados

Si bien la compañía informa sobre cortes programados, lo hace a través de un mensaje automático, con aquellos que tengan registrado sus datos en la Oficina Virtual, pero sin interacción con el usuario.

Con respecto a los correos electrónicos se recomienda chequear la dirección del emisario del mensaje, el mismo deberá ser con dominio: [email protected] y no otro.

Recomendaciones a tener en cuenta

* Desconfíe de contactos no agendados: la EPE no ofrece descuentos a través de WhatsApp. Si recibe mensajes de este tipo, no responda ni proporcione información. Agende 3425101000, el número oficial de la empresa. Cualquier otra comunicación por WhatsApp, seguramente sea una estafa.

* Verifique la identidad: si alguien dice ser representante de la empresa, solicite nombre, identificación y número de contacto oficial. Luego, confirme directamente con la empresa a través de sus canales oficiales.

* No comparta datos personales: nunca proporcione información personal sensible (DNI, cuentas bancarias, etc) ni firme documentos sin asegurarse de su autenticidad.

* No confiar en aquellas ofertas "demasiados buenas": si le ofrecen descuentos exagerados o beneficios poco realistas, es probable que sea una estafa.

* Comuníquese con la empresa: si tiene dudas, sea usted quien se comunique con la empresa y solicite información.

A raíz de los mensajes engañosos que generan cierta incertidumbre, la EPE también destacó cuáles son sus vías de contacto:

* Whatsapp: 3425101000

* www.epe.santafe.gov.ar/oficinavirtual

* Chat de Instagram: epe.oficial

* Chat de Facebook: EPE Oficial

* 0800 777 44444

Más contenidos en Urgente24

Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley

Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0

Miércoles 29 denso: Reforma laboral, dólar movido, FED recorta tasa y guerra en Río de Janeiro

Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes

AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei