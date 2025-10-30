Clave: Xi Jinping presentó el 15to. Plan Quinquenal (qué viejo está el peronismo)

Embed

15to. Plan Quinquenal

Durante el 4to. Pleno, el ingeniero químico con Doctorado en Ciencias Jurídicas, Xi Jinping (el 15/06 cumplió 72 años), difundió el 15to. Plan Quinquenal chino, que contiene su nuevo modelo de gobernanza.

En su 'Explicación al Comité Central del Partido Comunista Chino', Xi se enfocó en el equilibrio entre

el crecimiento económico,

una distribución más equitativa de los ingresos,

la mejora de la productividad laboral y

el desarrollo de lo que él denomina "nuevas fuerzas productivas de calidad".

Hay una directriz crucial y, en apariencia, contradictoria: los cuadros locales deben aplicar las reformas generales "adaptándose a las condiciones locales". ¿Cómo puede coexistir un control estratégico rígido y vertical con la necesidad de una toma de decisiones local y flexible?

La resolución de esta contradicción es el núcleo del proyecto político de Xi, quien utilizó una metáfora de Mao Zedong: "Tocar el piano" (discurso de 1949 titulado 'Los métodos de trabajo de los comités del Partido'): "Los 10 dedos deben moverse, pero no todos al mismo tiempo. Debe haber un ritmo y una coordinación mutua".

Xi reiteró el objetivo de llevar a China al nivel de 'economía desarrollada de tamaño medio' para 2035. Para esto, China debe mantener una tasa de crecimiento de al menos el 5%. Es complejo.

La clave para interconectar lo local y lo general pasa por los motores de crecimiento -asumiendo el riesgo de sobreinversión y exceso de capacidad industrial-: la región metropolitana de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, el Cinturón Económico del Yangtsé y Beijing-Tianjin-Hebei, el puerto franco de Hainan, la nueva zona de Xiong’an y las zonas nacionales de desarrollo industrial de alta tecnología. Puede funcionar, puede fracasar. De todos modos es interesante observar el modelo de desarrollo más exitoso de la 2da. mitad del siglo 20 y el 1er. cuarto del siglo 21. El Partido Comunista Chino hizo lo que no pudo / no quiso / no supo el Partido Justicialista argentino, por mencionar una iniciativa que se dice simpatizante de los chinos.

Le Gran Continente, la revista del Groupe d'Études Géopolitiques, que dirige Gilles Gressan, tradujo todo el discurso de Xi. Urgente24 publica solamente su capítulo final, el de las definiciones estratégicas.

Embed

El texto:

"Camaradas,

En nombre del Buró Político del Comité Central del Partido, voy a presentarles brevemente el proyecto de recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista Chino para la elaboración del 15º Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social del país. (...)

III. Algunos puntos clave

El proyecto de propuestas contiene una serie de puntos importantes y medidas significativas, algunas de las cuales voy a explicar brevemente aquí.

##En 1er. lugar, la posición privilegiada del período del 15º Plan Quinquenal

La modernización socialista solo puede lograrse mediante un proceso histórico de desarrollo progresivo y continuo.

Requiere el trabajo incansable y continuo de generaciones sucesivas.

El proyecto de propuestas subraya que el período del 15º Plan Quinquenal constituirá una etapa crucial para aprovechar los éxitos del pasado y abrir nuevas perspectivas con el fin de lograr esencialmente la modernización socialista.

Esta valoración se basa en la misión histórica de este período. El XX Congreso Nacional del Partido fijó el objetivo de lograr esencialmente la modernización socialista para 2035. Hemos sentado bases sólidas para lograrlo al haber tenido un buen comienzo durante los primeros cinco años, que constituyeron el período del 14º Plan Quinquenal.

El período cubierto por el 15º Plan Quinquenal será crucial, ya que nos esforzaremos por fortalecer estas bases y avanzar en todos los frentes hacia este objetivo. Un 15º Plan Quinquenal bien diseñado y su aplicación eficaz nos proporcionarán bases aún más sólidas para lograr la modernización socialista esencial para 2035.

De acuerdo con esta posición básica, el proyecto de propuestas presenta los planes de desarrollo para el período del 15º Plan Quinquenal. Aunque retoma los conceptos y enfoques del 14º Plan Quinquenal, identifica con precisión las tendencias generales del desarrollo de China durante los próximos cinco años y define una filosofía general, principios fundamentales, objetivos principales y tareas estratégicas que son a la vez realistas y con visión de futuro. Es importante que aprovechemos esta oportunidad para consolidar y reforzar nuestras fortalezas, eliminar los obstáculos al desarrollo, subsanar nuestras deficiencias, tomar la iniciativa estratégica en un contexto de intensa competencia internacional y lograr avances importantes en las tareas estratégicas de importancia global para la modernización china. Todo ello nos permitirá realizar avances decisivos hacia la consecución fundamental de la modernización socialista.

##En 2do. lugar, los objetivos de desarrollo económico y social para el período del 15º Plan Quinquenal

Es esencial definir adecuadamente los objetivos de desarrollo para elaborar y aplicar los planes quinquenales.

En el proyecto de propuestas, hemos definido los principales objetivos de desarrollo económico y social en función del posicionamiento básico para el período del 15º Plan Quinquenal y de las exigencias específicas de esta etapa.

Un criterio importante para lograr la modernización socialista para 2035 es que el PIB per cápita de China sea entonces equivalente al de un país medianamente desarrollado. Esto nos obliga a mantener un ritmo adecuado de desarrollo económico y social durante el período del 15º Plan Quinquenal.

Sobre la base de investigaciones exhaustivas y análisis científicos, el proyecto de propuestas plantea una serie de objetivos importantes, como garantizar un crecimiento económico dentro de un rango adecuado, lograr ganancias regulares en la productividad total de los factores, liberar plenamente el potencial de crecimiento, garantizar que los ingresos personales aumenten al mismo ritmo que el crecimiento económico y que las remuneraciones aumenten en paralelo a la productividad laboral, y seguir ampliando la clase media.

Además, en respuesta a los principales problemas de la fase actual, como la presión económica ejercida desde el exterior y la insuficiencia de la demanda efectiva, el proyecto de propuestas también establece objetivos, en particular el de aumentar notablemente el gasto en consumo y reforzar el papel de la demanda interna como principal motor del crecimiento económico.

Elaborados sobre la base de la experiencia pasada, los objetivos de desarrollo económico y social que figuran en este proyecto de propuestas son principalmente de naturaleza cualitativa, ya que se trata de un documento de orientación general. Los requisitos cuantitativos necesarios y algunas disposiciones específicas deberían estudiarse y determinarse durante la elaboración del 15º Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social nacional.

Embed

##En 3er. lugar, promover un desarrollo de alta calidad

Siguiendo el enfoque del 14to. Plan Quinquenal, este proyecto de propuestas también define la promoción de un desarrollo de alta calidad como el objetivo principal del desarrollo económico y social durante el período del 15º Plan Quinquenal.

Establece como requisitos la continuación del desarrollo económico como tarea central, la aplicación íntegra y fiel de la nueva filosofía de desarrollo en todos los frentes, la promoción de un crecimiento económico de mayor calidad al tiempo que se logra un aumento adecuado de la producción económica, y la promoción de un desarrollo económico sostenible y saludable y un progreso social global.

Para promover un desarrollo de alta calidad, debemos, ante todo, intensificar nuestros esfuerzos para alcanzar una mayor autonomía y fuerza en el ámbito de la ciencia y la tecnología, desarrollar activamente nuevas fuerzas productivas de calidad y lograr avances sustanciales y nuevos avances en el estímulo de la innovación científica y tecnológica, la promoción de nuevos motores de crecimiento y la mejora estructural y la modernización de la economía.

El proyecto de propuestas destaca el papel impulsor de la innovación científica y tecnológica y establece planes globales para modernizar el sistema industrial, reforzar la autonomía y el poder científico y tecnológico y acelerar la transición ecológica a todos los niveles.

Propone promover la modernización de las industrias tradicionales, fomentar las industrias emergentes y las industrias del futuro y reforzar los cimientos de la economía real. Recomienda promover los avances en materia de innovación y los avances en tecnologías esenciales de ámbitos clave, reforzar la integración completa entre la innovación tecnológica e industrial, proseguir el desarrollo integrado de la educación, la ciencia, la tecnología y los recursos humanos, y hacer avanzar la Iniciativa China Digital.

También recomienda acelerar el desarrollo de un nuevo sistema energético y avanzar más rápidamente hacia prácticas de producción y estilos de vida respetuosos con el medio ambiente. Cabe señalar que el desarrollo de nuevas fuerzas productivas de calidad depende de la disponibilidad de determinados recursos, lo que significa que debemos evaluar adecuadamente la viabilidad de todos los planes pertinentes. Al destacar en el proyecto de propuestas la necesidad de desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad en función de las condiciones locales, queremos animar a todas las partes implicadas a adoptar un enfoque sensato, racional y realista en su trabajo y a abstenerse de lanzarse de cabeza a nuevas iniciativas.

##4to., fortalecer la economía nacional y promover flujos económicos nacionales e internacionales sin obstáculos

A medida que el panorama internacional se vuelve cada vez más difícil y complejo, debemos actuar con mayor rapidez para crear un nuevo modelo de desarrollo y mantener firmemente la iniciativa en materia de desarrollo. En la actualidad, y durante algún tiempo, debemos esforzarnos por fortalecer la economía nacional y estimular los flujos económicos nacionales, a fin de aprovechar la estabilidad de la economía nacional para protegernos de las incertidumbres de la economía internacional.

Con este fin, el proyecto de propuestas subraya la necesidad de fortalecer la economía nacional y presenta planes globales para el desarrollo de un mercado interno sólido y una economía socialista de mercado de alto nivel. Insiste en la necesidad de continuar con la estrategia de expansión de la demanda interna, trabajar para mejorar el nivel de vida al tiempo que se aumenta el gasto en consumo, invertir tanto en activos físicos como en capital humano, estimular el consumo, aumentar las inversiones eficaces y eliminar los cuellos de botella y los obstáculos que dificultan el desarrollo de un mercado nacional unificado.

Los dos conceptos interrelacionados que utilizó —fundamentales para los retos económicos actuales de China— son la «involución», entendida como una intensa competencia interna que provoca una disminución de los rendimientos, y el «mercado nacional unificado», entendido como objetivo de la política económica, que lleva mucho tiempo en la agenda de Xi Jinping.

En este discurso, abordaba directamente los síntomas de la involución —como las guerras de precios ruinosas y la competencia desordenada— presentándolos como obstáculos importantes para un «desarrollo de alta calidad». Pero las raíces de este problema están profundamente arraigadas en la estructura fundamental de la economía política china. La teoría del «regionalismo autoritario descentralizado» del profesor Xu Chenggang constituye un marco esencial para comprender esta dinámica.

Según este modelo, la base institucional de la economía política china se caracteriza por una estructura particular: el gobierno central establece objetivos nacionales generales e indicadores clave de rendimiento —desde la producción de acero hasta el crecimiento del PIB— y, al mismo tiempo, concede a los gobiernos locales una importante autonomía para alcanzar dichos objetivos. Sin embargo, esta descentralización de la gestión económica va acompañada de una centralización política extrema.

Gracias al aparato organizativo del Partido Comunista, el centro ejerce un estricto control sobre las dos palancas de poder más importantes: el control del personal —a través del poder de nombrar, ascender y destituir a todos los funcionarios— y el control ideológico de la sociedad.

Esta estructura transforma la economía nacional en una competencia política.

Si bien la competencia en el mercado puede ser un juego de suma positiva, el sistema político-económico leninista de China a menudo la convierte en una competencia de suma cero.

Con menos puestos disponibles en cada nivel sucesivo del gobierno, los funcionarios locales se enzarzan en una lucha encarnizada por un número limitado de ascensos.

Esta intensa competencia entre jurisdicciones ha sido un potente motor de crecimiento, pero también es el principal factor que origina el comportamiento distorsionado de las empresas. Para ganar esta carrera política, los funcionarios otorgan subvenciones condicionales a las empresas en función del aumento de su capacidad de producción, lo que conduce directamente al exceso de capacidad que actualmente afecta a la industria china de vehículos eléctricos y paneles solares, alimentando las guerras territoriales por el acceso al mercado y el dominio regional.

Los dirigentes centrales son plenamente conscientes de los efectos perjudiciales de distorsión de la competencia que este sistema puede producir.

Ante este problema estructural, el antídoto de Beijing es el «mercado nacional unificado».

Inventada por primera vez por el actual viceprimer ministro He Lifeng en 2015, esta política tiene como objetivo desmantelar las barreras erigidas por los gobiernos locales para proteger su territorio. El objetivo es sustituir un panorama fragmentado de mercados locales protegidos por un mercado nacional único, integrado y eficiente, regido por normas unificadas, eliminando así el proteccionismo local.

Subraya la necesidad de estimular a todas las entidades del mercado, acelerar la mejora de las instituciones y los mecanismos de asignación de los factores de producción basados en el mercado y hacer más eficaz la gobernanza macroeconómica. El proyecto de propuestas también aboga por promover flujos económicos internacionales más amplios, ampliar la apertura a nivel institucional, preservar el sistema comercial multilateral y proseguir una cooperación de alta calidad en el marco de la iniciativa «Nuevas Rutas de la Seda».

Embed

##5to., lograr avances sólidos hacia la prosperidad común para todos

La modernización china es la modernización de la prosperidad común. Desde el XVIII Congreso Nacional del Partido, nos hemos mantenido fieles a nuestra aspiración inicial y hemos abordado los problemas desde la perspectiva de los intereses del pueblo. Esto nos ha permitido avanzar en el desarrollo regional coordinado, adoptar medidas enérgicas para garantizar y mejorar el bienestar del pueblo, lograr la victoria en la lucha contra la pobreza y construir una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos.

Todo ello ha creado condiciones favorables para avanzar hacia la prosperidad común. La sección sobre los principios rectores subraya la necesidad de realizar avances sólidos hacia la consecución de este objetivo. Esto también representa un requisito general para el desarrollo económico y social durante el período del 15 Plan Quinquenal.

Firmemente arraigado en el objetivo de la prosperidad común y en la necesidad de garantizar y mejorar el bienestar del pueblo, el proyecto de propuestas recomienda una serie de políticas y medidas equilibradas y accesibles destinadas a promover el pleno empleo de alta calidad, optimizar el sistema de distribución de los ingresos, desarrollar una educación que responda a las expectativas de la población, perfeccionar el sistema de seguridad social, promover un desarrollo de alta calidad en el sector inmobiliario, impulsar la iniciativa «China saludable 2030», apoyar un desarrollo demográfico de calidad y realizar esfuerzos constantes para garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos básicos.

Con el fin de reducir las disparidades entre las zonas rurales y urbanas y entre las regiones, propone una serie de medidas prácticas destinadas a acelerar el ritmo de la modernización agrícola y rural, avanzar de manera constante en la revitalización rural global, mejorar la estructura económica regional y promover un desarrollo regional coordinado. Con el fin de garantizar una vida cultural rica para todos, se piden esfuerzos para promover y poner en práctica los valores socialistas fundamentales, estimular los programas culturales, acelerar el desarrollo de las industrias culturales y ampliar la influencia y el atractivo de la civilización china.

##6to., garantizar tanto el desarrollo como la seguridad

La seguridad es una condición previa para el desarrollo, mientras que el desarrollo es una garantía de seguridad. Durante los próximos cinco años, China experimentará un notable aumento de las incertidumbres y los factores impredecibles, lo que hará mucho más difícil la tarea de garantizar tanto el desarrollo como la seguridad. Con el fin de modernizar el sistema y las capacidades de seguridad nacional de China, el proyecto de propuestas recomienda medidas destinadas a mejorar el sistema de seguridad nacional, reforzar las capacidades de seguridad nacional en sectores clave, mejorar la gobernanza en materia de seguridad pública y mejorar el sistema de gobernanza social.

Con el objetivo de promover una modernización de alta calidad de la defensa nacional y las fuerzas armadas, propone acelerar el desarrollo de capacidades de combate avanzadas, modernizar la gobernanza militar y consolidar y mejorar las estrategias nacionales y las capacidades estratégicas, tal y como se integran entre sí.

##7mo., mantener el liderazgo global del Partido

Debemos mantener y reforzar la dirección general del Partido, ya que constituye la garantía fundamental de la modernización de China. Con el fin de mejorar la capacidad del Partido para dirigir los esfuerzos de desarrollo económico y social de China, el proyecto de propuestas subraya la necesidad de mantener y reforzar la dirección centralizada y unificada del Comité Central del Partido, perfeccionar los mecanismos de aplicación de las decisiones y planes importantes del Comité Central del Partido, seguir aplicando las nuevas teorías del Partido para lograr la unidad de pensamiento, voluntad y acción, seguir el enfoque adecuado en la selección y el nombramiento de los funcionarios, mejorar el sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios, adoptar medidas coordinadas para mejorar las organizaciones del Partido de primer nivel en todos los sectores, seguir aplicando con determinación la decisión de ocho puntos de la dirección central del Partido sobre la mejora de la conducta del Partido y del gobierno, mejorar los sistemas de control del Partido y del Estado, y continuar la lucha encarnizada, larga y sin piedad contra la corrupción.

Camaradas,

La tarea principal de esta sesión plenaria es examinar las recomendaciones para el 15º Plan Quinquenal. Invito a todos a examinar detenidamente este proyecto, debatir las cuestiones en profundidad y presentar sugerencias constructivas con el fin de mejorar eficazmente el proyecto de propuestas y hacer que esta sesión plenaria sea un éxito."

----------------------

Más noticias en Urgente24:

Fuerte respuesta del interior a Federico Sturzenegger: "No somos pelotudos"

Maximiliano Pullaro lejos del objetivo: Ahora, el desafío será doble

Kicillof: "Macri ganó en 2017 y vino degollando pero luego perdió: las intermedias no son medida"

¿Comienza el conflicto?: Martín Menem ninguneó al PRO