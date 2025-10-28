Kicillof: "Macri ganó en 2017 y vino degollando pero luego perdió: las intermedias no son medida"

La más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional es la intervención de Trump. Hubo intervención del Tesoro norteamericano, a través de Scott Bessent, para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones”. “Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica. El gasto, el déficit, fue muy concreto, si Milei no gana, hundo al país. La más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional es la intervención de Trump. Hubo intervención del Tesoro norteamericano, a través de Scott Bessent, para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones”. “Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica. El gasto, el déficit, fue muy concreto, si Milei no gana, hundo al país.

“Esto generó miedo en un sector de la población. Trump ordenó a la derecha argentina" dijo en referencia a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.