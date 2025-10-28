urgente24
Kicillof: "Macri ganó en 2017 y vino degollando pero luego perdió: las intermedias no son medida"

"Ganamos elecciones en septiembre con una fuerza política que aún no pudo reordenarse. Hay que ampliar", dijo Kicillof quien cuestionó el rol de Estados Unidos.

28 de octubre de 2025 - 00:49
Axel Kicillof

"Fuerza Patria sostuvo los votos, así que el desdoblamiento no produjo una pérdida de votos porque sacamos 41%, es un muy buen resultado ya que le cuesta al peronismo las intermedias: fue el mejor resultado de toda la serie desde la vuelta de la democracia" expresó Axel Kicillof en C5N.

"Todo el peronismo tiene que proponer algo de cara a que Milei sea reemplazado en 2027 por alguien que cuide la industria, la cultura, la salud y todo lo importante que está en juego".

"Primero, tenemos que reconstruir la fuerza política y después buscar al mejor candidato"

La situación del país sigue siendo caótica: tenemos los peores niveles de consumo de carne y leche. Las familias están más endeudadas que nunca. Nosotros estamos para cuidar a la gente y por eso vamos a exigirle al gobierno nacional que explique qué es lo que está firmando, qué es lo que está entregando. La situación del país sigue siendo caótica: tenemos los peores niveles de consumo de carne y leche. Las familias están más endeudadas que nunca. Nosotros estamos para cuidar a la gente y por eso vamos a exigirle al gobierno nacional que explique qué es lo que está firmando, qué es lo que está entregando.

El rol que cumplieron Trump los Estados Unidos

Kicillof se refirió al protagonismo que tuvo la figura del presidente norteamericano y su intervención en la elección:

La más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional es la intervención de Trump. Hubo intervención del Tesoro norteamericano, a través de Scott Bessent, para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones”. “Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica. El gasto, el déficit, fue muy concreto, si Milei no gana, hundo al país. La más relevante, la más novedosa, la absolutamente excepcional es la intervención de Trump. Hubo intervención del Tesoro norteamericano, a través de Scott Bessent, para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones”. “Trump dijo algo que para mí va más allá de si vuelve una política económica. El gasto, el déficit, fue muy concreto, si Milei no gana, hundo al país.

“Esto generó miedo en un sector de la población. Trump ordenó a la derecha argentina" dijo en referencia a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

