"Fuerza Patria sostuvo los votos, así que el desdoblamiento no produjo una pérdida de votos porque sacamos 41%, es un muy buen resultado ya que le cuesta al peronismo las intermedias: fue el mejor resultado de toda la serie desde la vuelta de la democracia" expresó Axel Kicillof en C5N.
GOBERNADOR DE BUENOS AIRES
Kicillof: "Macri ganó en 2017 y vino degollando pero luego perdió: las intermedias no son medida"
"Ganamos elecciones en septiembre con una fuerza política que aún no pudo reordenarse. Hay que ampliar", dijo Kicillof quien cuestionó el rol de Estados Unidos.
28 de octubre de 2025 - 00:49
"Todo el peronismo tiene que proponer algo de cara a que Milei sea reemplazado en 2027 por alguien que cuide la industria, la cultura, la salud y todo lo importante que está en juego".
"Primero, tenemos que reconstruir la fuerza política y después buscar al mejor candidato"
El rol que cumplieron Trump los Estados Unidos
Kicillof se refirió al protagonismo que tuvo la figura del presidente norteamericano y su intervención en la elección:
“Esto generó miedo en un sector de la población. Trump ordenó a la derecha argentina" dijo en referencia a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.