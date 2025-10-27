Amazon a pura motosierra: despedirá 30.000 trabajadores, el mayor ajuste desde pandemia

Amazon se prepara para presentar sus resultados financieros del tercer trimestre este jueves, en un contexto de presión por parte de los inversores, que comparan su desempeño con el de competidores como Microsoft, Alphabet y Nvidia, cuyas acciones se han disparado impulsadas por el auge de la IA. En lo que va del año, los títulos de Amazon acumulan una ganancia inferior al 4%, muy por debajo del avance del 17% del índice S&P 500.

Los recortes se producen mientras grandes corporaciones estadounidenses buscan mantener o reducir el crecimiento de su fuerza laboral, apostando por la automatización y la eficiencia. Empresas como JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Walmart anunciaron políticas similares, limitando las contrataciones y apoyándose en la inteligencia artificial para mejorar la productividad sin aumentar los costos.

La innovación de Amazon en IA

En ese sentido, Amazon mostró cómo la automatización puede impulsar la rentabilidad. Este mes, presentó su brazo robótico “Blue Jay”, diseñado para optimizar el manejo de inventarios en almacenes más pequeños, y nuevas herramientas de IA capaces de predecir preferencias de consumo y sugerir productos a los clientes.

A pesar de su diversificación —que incluye comercio minorista, servicios en la nube y transmisión deportiva—, el futuro de Amazon dependerá cada vez más de su capacidad para competir en el terreno de la inteligencia artificial. La compañía destina más de US$ 31.000 millones anuales en inversiones tecnológicas, una cifra que, según los analistas, refleja tanto su ambición como la necesidad de no quedarse atrás en la carrera por el dominio de la próxima era digital.

