Santilli cumplió a medias la apuesta: se cortó el pelo al ras pero no se afeitó la cabeza

El hijo de Santilli y Karen Reinhardt participaron del corte

Ambos tomaron la máquina eléctrica en sus manos ante las "quejas" del "colorado".

"Parezco Mastantuono, no estoy tan mal" bromeó el confeso hincha de River Plate (su padre dirigió ese club durante varios años).

"¿Crecerà nuevamente?" se preguntaba, haciendo referencia a su edad: 58 años.

"El pelo me tapaba un poco la pelada, ahora se ve todo, tengo muchas entradas. Esto es un asesinato, Gordo, páralo" planteó.

"Déjenme guardar el pelo que me sacan" pidió finalmente.

"La palabra es algo importante por los argentinos, pero estoy pidiendo clemencia".

image Diego Santilli y Daniel Parisini: uno cumplió a medias, el otro se rapó

Los otros "gordos" se raparon al ras

Después de que Santilli, el propio Gordo Dan y sus colaboradores también fueron pelados por la compañera de fórmula Karen Reichardt, quien lucía una camiseta de River Plate.

Las "bromas" de los libertarios terminaron siendo de muy mal gusto.

El Gordo Dan llegó a decir "Me dieron ganas de ser Fred Machado". ¿Le parecerá divertido un tipo extraditado a Estados Unidos que financiaba la campaña política del primer candidato a la càmara baja por las Fuerzas del Cielo?