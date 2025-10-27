En la semana previa a los comicios, Diego Santilli había aceptado un desafío en el programa de Carajo Stream “La Misa del Gordo Dan”: debía raparse para parecerse a José Luis Espert, quien declinó su postulación al Congreso tras reconocer vínculos con narcotraficantes.
EN LA MISA DEL GORDO DAN
Santilli cumplió a medias la apuesta: se cortó el pelo al ras pero no se afeitó la cabeza
El candidato Diego Santilli, el más votado en la categoría diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, aceptó un corte casi extremo pero no quedó rapado.
El actual legislador propuso un corte de cabello similar al de su antecesor en caso de obtener una victoria que aparecía como casi imposible.
Sin embargo, el coiffeur a cargo de la “intervención” no ajustó la máquina eléctrica en su punto más bajo, dejándole a Santilli la chance de conservar algo de su cabellera.
“Si lo damos vuelta me pelo”, había prometido el candidato una semana antes de las parlamentarias de medio término.
Santilli había intentado instalar la frase “ para votar al colorado marcá al pelado” en referencia al renunciante Espert.
El hijo de Santilli y Karen Reinhardt participaron del corte
Ambos tomaron la máquina eléctrica en sus manos ante las "quejas" del "colorado".
"Parezco Mastantuono, no estoy tan mal" bromeó el confeso hincha de River Plate (su padre dirigió ese club durante varios años).
"¿Crecerà nuevamente?" se preguntaba, haciendo referencia a su edad: 58 años.
"El pelo me tapaba un poco la pelada, ahora se ve todo, tengo muchas entradas. Esto es un asesinato, Gordo, páralo" planteó.
"Déjenme guardar el pelo que me sacan" pidió finalmente.
"La palabra es algo importante por los argentinos, pero estoy pidiendo clemencia".
Los otros "gordos" se raparon al ras
Después de que Santilli, el propio Gordo Dan y sus colaboradores también fueron pelados por la compañera de fórmula Karen Reichardt, quien lucía una camiseta de River Plate.
Las "bromas" de los libertarios terminaron siendo de muy mal gusto.