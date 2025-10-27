Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Este lunes (27/10) es una jornada de plena euforia libertaria tras el contundente triunfo en las elecciones legislativas nacionales. La euforia encuentra eco en los mercados, con bonos y acciones volando (Donald Trump / Scott Bessent festejan las "ganancias" de su respaldo...) aunque el dólar no bajó tanto como se esperaba. La euforia es comprensible, sobre todo en Casa Rosada, ya que nadie esperaba estos números, sobre todo en PBA.
Martín Menem y un ¿ninguneo al PRO?
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pareció bajarle el precio o ningunear a los aliados del PRO, un día después de las elecciones en las que fueron en una misma alianza en la mayoría de los distritos.
"Mi lugar nunca estuvo en juego", aseguró Menem cuando le preguntaron si se sentía ratificado, tras versiones que decían que podía ser reemplazado por Ritondo, a instancias de Macri. " Pero si el PRO tiene 20 diputados, 22 después de la elección. No iba a pasar bajo ningún punto de vista", respondió ante ese rumor.
De esa forma, Menem apuntó a la disminución del bloque amarillo desde las 35 bancas actuales para relativizar su peso, incluso siendo un aliado de LLA.
Aquí la nota completa: ¿Comienza el conflicto? Martín Menem ninguneó al PRO
