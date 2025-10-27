Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Live Blog Post

Martín Menem y un ¿ninguneo al PRO?

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pareció bajarle el precio o ningunear a los aliados del PRO, un día después de las elecciones en las que fueron en una misma alianza en la mayoría de los distritos.

"Mi lugar nunca estuvo en juego", aseguró Menem cuando le preguntaron si se sentía ratificado, tras versiones que decían que podía ser reemplazado por Ritondo, a instancias de Macri. " Pero si el PRO tiene 20 diputados, 22 después de la elección. No iba a pasar bajo ningún punto de vista", respondió ante ese rumor.

De esa forma, Menem apuntó a la disminución del bloque amarillo desde las 35 bancas actuales para relativizar su peso, incluso siendo un aliado de LLA.

