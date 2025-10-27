urgente24
Lunes de euforia total, pero muchos advierten: "Ojo, Milei"

Javier Milei está eufórico con el triunfo, y no es para menos, pero muchos le advierten: "Ojo".

Javier Milei está eufórico con el triunfo, y no es para menos, pero muchos le advierten: "Ojo".

Euforia libertaria por triunfo legislativo, con réplica en mercados -aunque dólar no bajó tanto-, pero desde Bloomberg a Fantino le advierten a Milei.

27 de octubre de 2025 - 17:29

EN VIVO

Este lunes (27/10) es una jornada de plena euforia libertaria tras el contundente triunfo en las elecciones legislativas nacionales. La euforia encuentra eco en los mercados, con bonos y acciones volando (Donald Trump / Scott Bessent festejan las "ganancias" de su respaldo...) aunque el dólar no bajó tanto como se esperaba. La euforia es comprensible, sobre todo en Casa Rosada, ya que nadie esperaba estos números, sobre todo en PBA.

Pero no son pocos los que le advierten a Javier Milei que no se envalentone con esta victoria en los comicios intermedios, recordándole el caso de Mauricio Macri, quien ganó las legislativas en 2017 y perdió las presidenciales en 2019. Desde Alejandro Fantino a la agencia estadounidense de noticias Bloomberg lanzaron advertencias en este sentido. Y hablando de Macri, sin dudas el otro perdedor (además de CFK) en estos comicios: corrido del centro de la escena, sin capacidad de traccionar votos ni marcar agenda.

El Presidente decidió postergar los cambios en el Gabinete hasta el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Pero más allá de los nombres, el reclamo es que haya cambios 'reales', con diálogo hacia todos los espacios y, sobre todo, mejoras en la microeconomía. Los argentinos le dieron un cheque a Javier Milei, pero no es un cheque en blanco.

El desafío de Javier Milei es consolidar su coyuntura e impedir la licuación de su triunfo. Que el exceso de confianza no le juegue en contra.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Martín Menem y un ¿ninguneo al PRO?

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pareció bajarle el precio o ningunear a los aliados del PRO, un día después de las elecciones en las que fueron en una misma alianza en la mayoría de los distritos.

"Mi lugar nunca estuvo en juego", aseguró Menem cuando le preguntaron si se sentía ratificado, tras versiones que decían que podía ser reemplazado por Ritondo, a instancias de Macri. " Pero si el PRO tiene 20 diputados, 22 después de la elección. No iba a pasar bajo ningún punto de vista", respondió ante ese rumor.

De esa forma, Menem apuntó a la disminución del bloque amarillo desde las 35 bancas actuales para relativizar su peso, incluso siendo un aliado de LLA.

Aquí la nota completa: ¿Comienza el conflicto? Martín Menem ninguneó al PRO

Envalentonado, Ritondo ya candidatea a Santilli como gobernador bonaerense

Cristian Ritondo, presidente del PRO en PBA, ya candidatea Diego Santilli como gobernador bonaerense, tras el triunfo de ayer. "Sin duda es un excelente candidato para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Diego obtuvo dos triunfos muy significativos, en la Provincia en 2021 y ayer", afirmó en declaraciones a LN+.

El diputado subrayó que es "muy importante tener un candidato que garantice los cambios que hay que hacer en la Provincia".

Ayer, en medio de los festejos libertarios en el búnker de LLA, Ritondo se había expresado en sentido similar: "Él no te lo va a decir. Yo sí te lo digo, es nuestro candidato a gobernador de la Provincia".

Milei ya tiene listas las polémicas reformas laboral y tributaria

Con el envión del triunfo electoral, Javier Milei se prepara para dar el siguiente paso político. En diciembre, el oficialismo enviará al Congreso sus dos reformas clave: los proyectos de reforma laboral y tributaria. Dos temas polémicos pero que están dispuestos a abordar.

Aquí más información sobre estas reformas:

* Las reformas laboral y tributaria ya están listas y Milei busca aprovechar su nuevo poder en el Congreso

** Salarios dinámicos: La reforma laboral que promete más flexibilidad para pagar menos

Dólar bajó, pero "menos de lo que se proyectaba" (y tasas de mercado, "explotadas")

Aquí más información: La euforia por Milei no quitó el apetito por el dólar

