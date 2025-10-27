Lunes 27/10: En Argentina hasta el dólar hoy es violeta...

Javier Milei tiene un soñadolunes 27/10: pudo cumplir su promesa de teñir el mapa de la Argentina de color violeta. Sin duda el dólar estará dentro de las franjas de flotación, tal como lo había vaticinado el ministro Luis Caputo, y la oposición comenzará un largo debate acerca de qué fue lo que sucedió. El resultado estaba en las previsiones de pocos encuestadores, analistas, políticos y periodistas. ¿La clave estuvo en el ausentismo? ¿Fue el temor a una catástrofe financiera? En cualquier caso, Donald Trump / Scott Bessent / JP Morgan Chase y Leonardo Scatturice ganaron el plebiscito (el Presidente de la Nación lo había definido como un referendo, y luego de la victoria lo consideró "momento bisagra").
dimon trump milei3
Ganadores del 26/10: Jamie Dimon, Donald Trump y Javier Milei por Grok.
FOTO: xAI / Grok
Es inevitable que ocurran alusiones al pasado. Unos mencionan el triunfo de Carlos Menem en 1995, conocido como "el voto cuota", del que Domingo Cavallo fue un coprotagonista. En aquel comicio el temor de los ciudadanos / consumidores / deudores / usuarios / electores provocó el apoyo a la Convertibilidad en defensa del statu-quo económico-financiero.
Otros mencionan el triunfo de Mauricio Macri en la renovación legislativa de 2017, con ancla en derrotar al kirchnerismo. Sin embargo, él no pudo impedir su derrota de 2019: el desafío de Javier Milei es consolidar su coyuntura e impedir la licuación de su triunfo. Esto dependerá de él más que de sus adversarios, hoy día paralizados ante el resultado, en particular en Provincia de Buenos Aires. Escasos sobrevivientes. Quizás el más destacado es Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Ahora, llegará la asistencia prometida por Donald Trump y Scott Bessent. + cuyo alcance todavía se desconoce, y el préstamo liderado por JP Morgan Chase. Tampoco hay precisiones sobre las contrapartidas. Pero serán días muy interesantes. También conocer si el resultado condiciona o no el debate en curso por el Presupuesto Nacional 2026. De todos modos, el mapa violeta es irrefutable:
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
milei mapa violeta
Javier Milei y su mapa violeta para Donald Trump.
Imagen creada con IA/GROK.
Pero vayamos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:
Internacionales: Temen por el impacto del huracán Melissa en Jamaica
El huracán Melissa alcanzó este lunes la temible categoría 5, mientras avanza hacia Jamaica, donde las autoridades estadounidenses alertaron sobre posibles "catástrofes" por inundaciones inminentes y deslizamientos de tierra. El fenómeno climatológico extremo podría tocar la isla este próximo martes, con "vientos devastadores" y lluvias superiores a los 70 centímetros.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta se intensificó rápidamente durante el fin de semana hasta convertirse en un huracán de máximo nivel en la escala, con ráfagas cercanas a los 260 kilómetros por hora (km/h).
El ojo de Melissa se ubicaba, según un reporte de esta mañana, a unos 220 kilómetros al suroeste de Kingston, la capital jamaiquina, y avanzaba hacia el oeste a solo 6 km/h, un desplazamiento lento que podría agravar los efectos de la tormenta sobre el territorio del pequeño país.
Sergio Ziliotto a la espera del diálogo que convocó Javier Milei pero con advertencias
El gobernador Sergio Ziliotto y el peronismo de La Pampa festejaron este domingo el triunfo ajustadísimo contra La Libertad Avanza, en una jornada intensísima y cargada de voltaje. El PJ pampeano logró así con sus aliados de Defendemos La Pampa dos de las tres bancas en el Congreso, pero no puso esquivar la interna.
Agencia Noticias Argentinas:
"(...) Sergio Ziliotto (PJ), pidió que tras las elecciones de ayer “se revalorice nuevamente el rol del Congreso” para fortalecer “el federalismo”, pero advirtió que si el Gobierno llama a un diálogo a los gobernadores debe ser “una convocatoria amplia, no basada en el rechazo al que piensa distinto”.
Para el mandatario pampeano el triunfo de ayer de La Libertad Avanza “fue producto de una fuerte polarización”, en la que la gente castigó “las ambigüedades, las tibiezas, las terceras posiciones”.
“Nosotros planteamos que se plebiscitaba el modelo nacional y que era necesario defender la Pampa y frenar el castigo que reciben todas las provincias argentinas, y tuvimos un respaldo a una posición histórica de defender lo nuestro”, aseveró (...)".
Live Blog Post
27-10-2025 11:40
Tras la victoria en PBA, Diego Santilli: "La gente no quiere volver atrás"
El diputado electo dialogó con LN+ luego de la victoria en PBA, donde en primera instancia confirmó que no se pelará "pero un poco el pelo me voy a cortar". Sobre esa línea aseguró que "cuando uno se compromete hay que cumplir".
Sorprendido por la ventaja de La Libertad Avanza remarcó: "Ahora hay que llevar adelante las reformas". De manera continuada anticipó que "La reforma laboral es apenas asuma el nuevo Congreso"
"La gente en la Provincia no quiere volver atrás", indicó.
Live Blog Post
27-10-2025 11:32
15 años sin Néstor Kirchner: En medio de las turbulencias, el recuerdo peronista (y libertarios hacen las suyas)
A quince años del fallecimiento de Néstor Kirchner, la ciudad de Río Gallegos volverá a convertirse en el epicentro de los homenajes al exmandatario. La ceremonia se realizará este lunes a las 19, frente al monumento ubicado en Defensa y Pasteur, donde se espera la presencia de militantes, dirigentes y vecinos que mantienen vivo su legado político.
Néstor Carlos Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Desde joven mostró un marcado interés por la política y una gran capacidad para comprender las dinámicas del poder local. En las elecciones del 7 de septiembre de 1987 fue elegido intendente de su ciudad natal, tras imponerse por apenas 111 votos. Ocupó ese cargo hasta 1991.
Luego de su paso por la intendencia, decidió continuar su carrera política a nivel provincial. Tras varias campañas, logró ser elegido gobernador de Santa Cruz durante tres períodos consecutivos (1991-1995, 1995-1999 y 1999-2003). Durante esos años consolidó su figura dentro del escenario político nacional.
Posteriormente, asumió la Presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003, en un contexto de profunda crisis política, social y económica derivada de las políticas aplicadas durante la década anterior. Su mandato se extendió hasta 2007.
Finalmente, mientras se encontraba en la localidad de El Calafate, Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010, a los 60 años, a causa de una afección cardiovascular. A raíz de ello, el recuerdo en redes en medio de comentarios liberales:
“No me interesa quedar bien afuera perjudicando adentro como han hecho muchos. Primero la Patria, primero los argentinos, primero la Argentina, primero esta tierra querida y amada por todos”Néstor Kirchner. pic.twitter.com/5RQgfM5Qqi
Un día como hoy pero hace 15 años reventaba Nestor Kirchner. Las fuerzas del cielo actúan de formas misteriosas.SAQUEN AL PINGÜINO DEL CAJONPARA QUE VEAQUE LOS PIBES CAMBIARON DE IDEALLEVAN LAS BANDERAS QUE TRAJO EL LEÓN.pic.twitter.com/iGLrMT9vrp
Tras la dura derrota, Santa Fe (Provincias Unidas) "dispuesto" al diálogo con Javier Milei
La diputada nacional electa, Gisela Scaglia, aseguró que su sector acompañará la discusión de los cambios tributarios, laborales y penales que impulsa La Libertad Avanza. "Se precisan 129 diputados para el quórum, el Gobierno tiene que construir alternativas, ojalá que el diálogo que pregona el Presidente exista", deseó.
Horas más tarde de la concluida la votación legislativa nacional que en Santa Fe dejó en tercer lugar a Provincias Unidas –tampoco cosechó en el resto del país–, la vicegobernadora tomó la mano tendida por el Presidente durante su discurso de victoria.
En diálogo con Radio2, sostuvo que "Estamos dispuestos a este diálogo y los muchos diálogos que van a venir en el Congreso. A sentarnos en una mesa a discutirlos, a proponer una mirada santafesina y a conseguir los números necesarios para que esas leyes sean una realidad”, aseguró y profundizó: “Va a ver un rol protagónico Provincias Unidas. Si bien el Gobierno hizo una gran elección, se precisan 129 diputados para el quórum, con lo cual, tiene que construir alternativas –señaló y confió– Ojala que el diálogo que pregona el Presidente exista".
Live Blog Post
27-10-2025 11:14
Los mercados siguen reaccionando: El oficial se desploma $115 y se vende a $1.400
Los bonos globales en dólares trepan hasta 24% (liderados por GD35), mientras los ADRs argentinos en Wall Street registran subas de hasta 37%. El riesgo país se acerca a los 1.000 puntos, reflejando la expectativa sobre las próximas reformas económicas.
Live Blog Post
27-10-2025 11:07
Rogelio Frigerio festejó en Entre Ríos
En Entre Ríos el frente de La Libertad Avanza (alianza que reúne al PRO, La Libertad Avanza, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y el Partido Libertario) superó las expectativas: con más del 98% de las mesas escrutadas, logró 52,92% contra 34,39% del peronismo en la categoría a Diputados; y 52,47% contra 35,66% para el Senado.
Con estos resultados, van como diputados nacionales Andrés Laumann (LLA), Alicia Fregonese (JxE-PRO) y Darío Schneider (JxE-UCR).
Por el peronismo asumen Guillermo Michel y Marianela Marclay.
Para el Senado, ingresan Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (LLA); y Adán Bahl (Fuerza Entre Ríos).
Diario Uno Entre Ríos:"(…) Frigerio también logró la aprobación de otra estrategia política: no haberse sumado, en esta contienda, al agrupamiento de Provincias Unidas, que conformaron los gobernadores opositores Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Martín Llaryora (Córdoba). (…)".
Rogelio Frigerio: "Lo que primó es no volver nunca más a la demagogia, al populismo y a la corrupción enquistada en el poder. Nunca más a políticos que creen que el Estado es de ellos, nunca más a políticos que creen que pueden meter a familiares en el Estado".
También: “Me siento enormemente orgulloso por la participación de los entrerrianos, la más alta del país. Eso es orgullo entrerriano, porque el contexto es difícil, porque la gente tiene bronca con los políticos, pero en el voto está la posibilidad real de decidir sobre nuestro futuro”.
image
Nuevo triunfo.
Live Blog Post
27-10-2025 11:05
En noviembre, Milei en Corrientes donde la elección fue salomónica: 1 para cada uno
El frente oficialista Vamos Corriente, ganó las elecciones legislativas pero también festejaron La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, y el kirchnerista Fuerza Patria: cada uno obtuvo 1 diputado nacional: Diógenes González, Virginia Gallardo y Raúl Hadad.
Fue elección de tercios. Con el 99,67% de las mesas escrutadas, Vamos Corrientes obtuvo 185.048 votos (33,91%), seguido por la Libertad Avanza con 178.294 sufragios (32,67%) y Fuerza Patria sumó 154.546 adhesiones (28,32%).
De todos los integrantes de Provincias Unidas, Corrientes fue el que 'salvó la ropa'.
En tanto se anuncia la visita de Javier Milei a Corrientes el 13/11 par el 12do. Congreso de Economía Regional, donde será orador.
Organizado por la Fundación Club de la Libertad, el congreso se realizará en el Turismo Hotel Casino en 2 jornadas (jueves 13 y viernes 14).
image
En tanto, el gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, ratificó su compromiso con el diálogo institucional:
“Estamos muy contentos por el apoyo recibido. Logramos sostener los números de elecciones anteriores y crecer unos 4 puntos. La gente dejó un mensaje claro: no quiere retroceder. Corrientes volvió a mostrar una alta resistencia al kirchnerismo”.
“Escuché atentamente las palabras del presidente Milei. Me pareció acertado que convoque al diálogo y espero que sea una convocatoria real. Nosotros estamos para construir, queremos que la Argentina crezca y que ese futuro también incluya a los correntinos. Vamos a acompañar cuando tengamos información clara sobre el rumbo que se tome”.
Live Blog Post
27-10-2025 11:00
Provincias Unidas y números para el olvido: Más en U24
El gobernador Leandro Zdero (UCR) celebró la ajustada victoria de la alianza UCR / La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales en el Chaco.
LLA obtuvo el 45,6% de los votos en la categoría de diputados nacionales, seguido por Fuerza Patria, con el 43,6% de los sufragios. Ambas fuerzas lograron quedarse con2 bancas cada una.
En cuanto al Senado, la pelea estuvo aún más reñida. LLA obtuvo el 45,9% de los votos, y Fuerza Patria alcanzó el 45,2%: una diferencia de 5.000 votos.
Zdero destacó el trabajo conjunto de las fuerzas que integraron la coalición: “Esta gran alianza no se conforma con 2 partidos políticos, sino con muchos chaqueños de bien que quieren que al Chaco le vaya bien. Ahí estuvo la UCR, La Libertad Avanza, el PRO, Acción Chaqueña, Bases y Principios, y muchos ciudadanos que sin pertenecer a un partido se sumaron con compromiso”.
Zdero remarcó que la unidad fue clave para alcanzar el resultado obtenido: “Nosotros entendíamos, por ese mensaje de la gente, que lo que teníamos que hacer era unirnos. Y seguramente hoy muchos entenderán por qué era necesario unirse”.
Sin embargo, reconoció que “hay muchas cosas que corregir” y que será necesario “profundizar los cambios y convocar a más chaqueños que se animen a avanzar hacia el Chaco que soñaron nuestros abuelos”.
image
Live Blog Post
27-10-2025 10:52
En Santa Fe, otra paliza para Agustín Rossi
El primer análisis a la hora de leer los resultados electorales de "Fuerza Patria" en Santa Fe no puede obviar un dato insoslayable: detrás de Caren Tepp, la referente de Ciudad Futura, se encontraba Agustín Rossi. Se trata de un dirigente muy vinculado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la cara más reconocible de cada una de las derrotas que sufrió el peronismo en los últimos veinte años. De hecho, la última vez que ganó una elección fue en 2005. Y de ahí para acá, perdió diez veces seguidas.
Hace veinte años, con un Néstor Kirchner recién llegado a la Casa Rosada y empezando a armar un bloque propio de poder, Rossi aparecía como una cara nueva para un peronismo que buscaba modernizarse. Después de haber sido concejal en Rosario, llegaba a la Cámara de Diputados de la Nación. El 2008 estaba a la vuelta de la esquina y ese conflicto con el campo por las retenciones lo tendría al "Chivo" en un lugar central, bancando la política kirchnerista.
De ahí en más, cada vez que intentó llegar a diferentes cargos como candidato, siempre perdió: quiso ser gobernador, quiso ser vicepresidente y encabezó listas, siempre con el signo de la derrota como sello. Por ende, cuando en el acuerdo de Ciudad Futura con los diferentes espacios del peronismo para armar Fuerza Patria apareció Rossi en la lista para diputados nacionales, varios analistas anticiparon lo que finalmente pasó: un espacio político que había ganado las elecciones provinciales de la mano de Juan Monteverde terminó saliendo en segundo lugar, con el "Chivo" en las boletas.
Live Blog Post
27-10-2025 10:48
2 a 1 ganó LLA en Misiones al Frente Renovador
La ola libertaria que arrasó en casi todo el país también se sintió con fuerza en Misiones, donde La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas nacionales con el 37,13% de los votos y se quedó con dos de las tres bancas en juego.
Con el 99,97% de las mesas escrutadas, que los libertarios, Diego Hartfield y Maura Gruber, con 224.362 votos (37,13%), fueron electos diputados nacionales. Consiguieron 2 de las 3 bancas en juego.
La 3ra. fue para Oscar Herrera Ahuad, del frente Renovador de la Concordia Neo que obtuvo 181.561 votos (30,05%). Ambas fuerzas, se alzaron con casi el 68% de los votos (67,18%).
En tanto, el kirchnerismo, representado por Fuerza Patria, quedó relegado a la 3ra. posición, con el 9,4%.
Diego Hartfield, candidato electo, adelantó que renunciará a la banca provincial conseguida en junio para asumir en el Congreso de la Nación. Luego dijo:
"Reconocemos el esfuerzo que está haciendo la sociedad para cambiar el país; siempre dijimos que sería difícil, pero que es importante seguir por este proceso para lograr que Argentina sea próspera".
"Vamos a estar allí desde el 10 de diciembre, apoyando al presidente Javier Milei con las leyes que quiera promover, como la ley fiscal y la ley laboral, que son dos puntos muy importantes que tenemos que trabajar para bajar el costo argentino".
image
La victoria de LLA en Misiones refuerza su crecimiento en todo el país, y marca un cambio significativo en las dinámicas políticas de la provincia.
Live Blog Post
27-10-2025 10:45
Carlos Sadir en Jujuy se sumó al derrumbe de Provincias Unidas: Ganó LLA
En 12 departamentos de Jujuy se impuso la Alianza La Libertad Avanza, en 2 el Frente Jujuy Crece y en 1 el Frente Primero Jujuy Avanza. Faltan datos de Valle Grande.
Elecciones 2025: c
Alianza La Libertad Avanza con 149.235 votos (37,60 %)
Frente Jujuy Crece con 78.166 votos (19,69%)
Frente Fuerza Patria con 61.654 votos (15,53%)
Frente Primero Jujuy Avanza con 59.423 votos (14,97%)
Frente de Izquierda y De Trabajadores – Unidad (39.387 votos (9,92%)
Los diputados que ingresaron al Congreso:
Alfredo González (La Libertad Avanza)
Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza)
María Inés Zigarán (Frente Jujuy Crece).
Carlos Sadir no logró en Jujuy que prosperase la idea de Provincias Unidas, tal como tampoco lo consiguieron Juan Schiaretti (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) ni Ignacio Torres (Chubut).
El júbilo libertario no tuvo techo en la sede de Yrigoyen 686, a metros del puente Gorriti, en la capital provincial.
El triunfo de la Lista 502, con el 37,51% de los votos, permitió ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación a Alfredo Gonzáles y Bárbara Andreussi.
Luces violetas, bengalas, pantalla gigante para seguir al presidente Javier Milei y los temas musicales que identifican al 'León' y detalles picantes como un plato con naranjas en la mesa donde se brindó la conferencia de prensa y los candidatos ganadores tomando jugo de naranja, en alusión a su derrotado rival, el Frente Jujuy Crece.
Alfredo Gonzáles, luciendo el mameluco del sector de los combustibles al que pertenece, aseguró que "el esfuerzo de estos últimos 2 años de la gente realmente valió la pena y la gente sabe que lo que eligió es seguir adelante con este cambio".
Live Blog Post
27-10-2025 10:41
En Salta ganó María Emilia Orozco y perdió Juan Manuel Urtubey
Sáenz celebró el resultado de las elecciones: "Salta no es ni Cristina ni Milei"
La Libertad Avanza (LLA) se impuso con contundencia en Salta en las elecciones legislativas 2025 para el Senado nacional, con Gabriela Flores encabezando la lista más votada para Diputados; y María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita elegidos senadores nacionales.
Primero los Salteños, liderado por Flavia Royón, alcanzó el 27,86% (170.649 votos) y retuvo la 3ra. banca, mientras que Fuerza Patria obtuvo 13,61% (83.374 votos), y no obtuvo ninguna banca (el candidato era Juan Manuel Urtubey).
Con el 100% de las mesas escrutadas, los resultados para Diputados fueron:
La Libertad Avanza (Gabriela Flores): 38,57% - 2 bancas
Primero los Salteños (Bernardo Biella): 33,20% - 1 banca
Fuerza Patria (Emiliano Estrada): 12,12%
Partido de la Victoria (Marcela Jesús): 6,44%
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Andrea Villegas): 3,24%
Unión Cívica Radical (Sole Farfán): 2,37%
Partido Renacer (Nicolás Vedia): 1,66%
Política Obrera (Julio Quintana): 1,65%
Desde el búnker de Primero los Salteños, el gobernador Gustavo Sáenz:
"Salta no es ni Cristina ni Milei. Salta es Salta. En menos de un mes -o un poco más- hemos construido con orgullo, con coraje, con esfuerzo, pero sobre todo pensando en cada uno de los salteños. Hoy empezamos a decir que para Salta están primero los salteños".
Pero volvamos a Orozco, personaje en ascenso.
Su carrera política comenzó en 2017, cuando se incorporó al equipo de comunicación de Salta Somos Todos para impulsar la candidatura a diputado de un ex policía de la Brigada de Investigaciones de Rosario de la Frontera que había estado preso por apremios ilegales: Gustavo Orozco, quien al acceder a la banca contrató a Emilia como personal político.
Luego ella se incorporó al equipo de Ahora Patria, que impulsaba la candidatura a gobernador de Alfredo Olmedo en 2019. No le fue bien: 6to. lugar de la lista de concejales y sólo ingresaron 4.
Pero quien encabezaba esa lista, Alberto Castillo, migró al saencismo triunfante, aceptando un cargo en el Ejecutivo provincial, y en abril de 2021 Ricky Flores fue condenado por robo en banda: Emilia Orozco fue concejal.
En las siguientes elecciones, Orozco se sumó a la lista del PRO, José Gauffín. Ingresó pero no se destacó.
Sin banca en diciembre de 2023, la suerte volvió a su auxilio: arengando a su fuerza logró convertirse en una luchadora contra los privilegios de 'la Casta'.
Ahora Patria la ubicó como N°1 de la lista de diputados nacionales. El 'fenómeno Milei' hizo que los 5.557 votos de mayo de 2023 se transformaran en 292.079 en octubre 2023.
Desde entonces Orozco se encapsuló en el espíritu libertario. Ahora ella es senadora nacional electa.
Live Blog Post
27-10-2025 10:38
Ganó Sergio Ziliotto pero hay tormenta en La Pampa
El Diario de La Pampa (Santa Rosa):
##"El gobernador tiene derecho a golpearse el pecho con la victoria. Eligió los candidatos y puso todo. Le salió bien en cuanto a los resultados. La interna que marcó el año se disputa ahora a cielo abierto. Se abre un panorama en el que deberá definir pactar con el ultravernismo o fortalecer su propia línea."
##"El espacio libertario que no tiene en la provincia ninguna representación institucional se aseguró una banca y casi da el gran batacazo. Lo hizo con una construcción muy reciente y atado a un gobierno nacional que tomó decisiones incómodas para la población y atacó a la provincia."
##"El sector amarillo estaba difuminado pero apostó fuerte en el último tramo de campaña, haciéndose visible y poniendo en primer plano a su candidata Adriana García. La realidad lo deja mejor parado que a la UCR, en una posición de relativa fortaleza y a tiro de negociaciones con LLA."
Pero levantó polvareda la sucesión de brulotes del exgobernador Carlos Verna, desde General Pico, luego de sufragar:
"(…) La conferencia de Verna fue selectiva y quirúrgica, apuntando a 3 figuras clave que representan, de distintas formas, la cercanía al poder actual y la línea sucesoria.
El dardo más venenoso fue para José Vanini, actual Secretario General de la Gobernación. Al llamarlo "Judas" y "mal funcionario", Verna no solo lo descalificó moral y profesionalmente, sino que expuso el nepotismo subyacente al decir que Vanini está en el cargo solo por ser su "sobrino político".
El exgobernador le adjudicó el término "ultravernismo", que circula en los medios, al propio Vanini. Aseguró que "eso lo instaló un grupo de periodistas que circunvala alrededor del Secretario General de la Gobernación, que es el que le paga la pauta a la mayoría de ustedes, que no solamente dispone de la redacción de algunas noticias, sino que le hace cambiar títulos (…) que como todos saben es José Vanini".
"Yo digo que es como Pedro, porque fue el primero que me negó, o fue como Judas, porque fue el primero que me traicionó", soltó en término bíblicos. Luego dijo que "no tiene capacidad para ese cargo" y reveló que "hubo una reunión de algunos diputados y de la vicegobernadora con el gobernador y con Vanini, en la que le pidieron a Vanini que renunciara. Y Sergio (Ziliotto) lo defendió".
Verna advirtió sobre el riesgo político de la "soberbia" de Vanini en la Legislatura, donde el oficialismo tiene 15 votos y la oposición 15. "Pelearse con la vicegobernadora como se pelea él, pelearse con algunos legisladores (…) implica que en cualquier momento o perdemos el desempate o perdemos la votación", analizó.
En segundo lugar, el exgobernador pulverizó la imagen del principal candidato a diputado nacional, Abelardo Ferrán. "En mi opinión personal, es un mal candidato", sentenció. Verna argumentó su postura recordando el pasado de Ferrán como ministro de la Producción "en una provincia agropecuaria que defendió la 125 y el cierre de la exportación agrícola".
Además, criticó un hecho reciente: "Hubo un programa en Santa Rosa hace unos días, donde los invitados llevan productos de La Pampa, y él llevó vinos de Mendoza, del Valle de Uco. Parece que no sabe, Ferrán, de que en Casa de Piedra el gobierno está haciendo una bodega y que tenemos vinos pampeanos que han ganado premios".
Pero las críticas más fuertes fueron en el plano personal. "Yo creo que Ferrán es un mentiroso", afirmó. Verna desmintió que el candidato se haya preocupado por su salud: "Nunca me llamó. Y yo creo que es de mala entraña mentir sobre la salud de una persona en ese momento".
Finalmente, Verna castigó a Pablo Bensusán, exaliado y actual senador, responsabilizándolo de haberlo marginado de reuniones políticas. Este ataque es la prueba de que el exgobernador sintió una exclusión real del armado y que el reciente "pacto de unidad" con Ziliotto no garantizó su influencia.
"En Pico se organizaron varios eventos, a ninguno de los cuales me convocaron los coordinadores de la campaña. Y los peronistas somos recontra-disciplinados. Si alguien dispone que tenemos que ir, vamos, y si no nos invitan, no vamos", sostuvo.
Luego relató que, siendo delegado departamental por Maracó, no fue invitado a una reunión provincial del partido. "Le pregunté al secretario administrativo, Julio Martín, por qué no me habían invitado y me dijo que el senador Bensusán le había dicho que no me invitaran, que invitaran a mi suplente", disparó. (…)".
Tras el resultado electoral, el dólar oficial baja $135
Después de la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, este lunes los mercados financieros reaccionar con gran optimismo. El dólar oficial inició la semana con una baja sustancial de $135 para operar a $1.380 para la venta, mientras que los bonos y las acciones que cotizan en Wall Street expresan su positividad con profundas alzas.
Durante la noche del domingo y la madrugada de la nueva semana, las pizarras empezaron a manifestar su buena respuesta al triunfo oficialista: los papeles de empresas argentinas y los títulos de deuda soberana arrancaron con fuertes incrementos en la rueda de "premarket" en la Bolsa de Nueva York, en algunos casos de hasta 38% y 23%, en cada caso.
Al mismo tiempo, la cotización del billete estadounidense abrió a $1.515 en el Banco Nación, pero apenas iniciada la jornada cayó con fuerza para operar a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. Como antesala, el dólar cripto -única cotización que opera incluso el fin de semana- había perforado debajo de los $1.500 tras el cierre de los comicios, y al conocerse el resultado, bajó a cerca de los $1.450, lo que implicó una caída del 9% diario.
Live Blog Post
27-10-2025 10:33
Internacionales: Donald Trump, Viktor Orbán y Benjamin Netanyahu felicitan a Javier Milei / LLA| Trump y Lula reanudaron bilateralismo en Malasia | El buque de guerra de USA arriba a Trinidad y Tobago
Líderes del ala de la ultraderecha mundial celebraron la contundente victoria del gobierno de Javier Milei en los comicios legislativos del domingo.“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió Donald Trump en sus redes sociales. En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netayahu le envió a su aliado libertario, Javier Milei, las más "cálidas felcitaciones" en nombre de él, su esposa y del Estado de Israel. "Los verdaderos líderes desafían las probabilidades en pos de una gran causa. Tenemos un dicho en nuestro valiente ejército: quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste", sentenció. VER MÁS
image
Donald Trump se reunió en Malasia con su par brasileño, Lula da Silva, retomando de esta manera el diálogo tras sus enfrentamientos por el respaldo del líder republicano a Jair Bolsonaro, quien se encuentra prisión domiciliaria por el intento golpista. En la reunión, fijaron un segundo encuentro para negociar sobre los aranceles estadounidenses a los productos brasileros y Lula se ofreció a ser el mediador en el conflicto con Nicolás Maduro. "Lula ha planteado el tema y ha dicho que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ha ofrecido a ser un contacto, a ser un interlocutor, como ya lo ha sido anteriormente, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países”, manifestó el jefe de la diplomacia brasileña.
El buque de guerra estadounidense USS Gravely atracó este en Puerto España (Trinidad y Tobago) en medio de la escalada entre el gobierno de Donald Trump y el de Nicolás Maduro, al que el Departamento de Estado estadounidense acusa de ser financiado por el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. En paralalelo, la armada de EE.UU. continúa abatiendo supuestas "narco lanchas" en el Caribe y amenaza con una nueva fase de "operaciones terrestres" tras haber habilitado a la CIA a adentrarse en Venezuela.
Live Blog Post
27-10-2025 10:07
Donald Trump felicitó y mercado calentando motores
Embed
@TargetDeMercado:Primeras puntas en el USD mayorista, aún nada operado pero el offer al momento algo más de 10% por debajo del cierre del viernes. Futuros también bajando 10%, enorme ganancias de MTM del BCRA. Bonos y acciones volando en el pre.
"La Libertad Avanza se quedó con un triunfo aplastante en Neuquén y eso le permitió no solo meter 2 senadores, sino también conseguir un plus, que solo se lo puede dar una elección amplia: ingresar dos de los tres diputados que estaban en juego en la elección 2025.
Es así que, con un triunfo en esa categoría con 125.526 votos y el 33,49%, ingresaron a la Cámara de Diputados de la Nación, Gastón Riesco que iba como primer candidato y Soledad Mondaca en segundo lugar. La fuerza de Javier Milei se impuso sobre La Neuquinidad, que obtuvo 117.756 sufragios con el 31,42%.
Con esos resultados, la fuerza de la alianza que conduce el gobernador Rolando Figueroa pudo ingresar a su diputada nacional, que es Karina Maureira, que es la outsider del espacio.
Pero con el resultado de La Neuquinidad, no pudo ingresar Joaquín Perren, el doctor en historia de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) a quien se lo vio muy activo durante estos meses de campaña.
Los diputados libertarios sacaron poco más de 8.000 votos de ventaja por sobre los legisladores que llevaba el partido provincial de Figueroa.
Fue una diferencia mucho más pareja que en la categoría de senadores, donde la brecha fue mucho más amplia, con casi 25.000 votos entre Nadia Márquez y Julieta Corroza. Acá se notó que hubo ese "corte de boleta", o que muchos optaron por votar más a los senadores que diputados.
Que La Libertad Avanza haya podido ingresar 2 diputados nacionales, lo explica el sistema D'Hont en esta categoría, donde la 1ra. fuerza dobló a la 3ra. con una mala elección de Fuerza Patria, con Beatriz Gentile y Fernando Pieroni como cabezas de lista. Obtuvieron 49.522 votos, con un 13,15%, un resultado un poco más bajo que su piso histórico.
La sorpresa en el 4to. lugar fue Joaquín Eguía que obtuvo 27.436 votos con el 7,18% y que en esta categoría de diputados estuvo un lugar más arriba que su padre, Carlos Eguía, quien salió 5to. en senadores."
En tanto... el gobernador Rolando Figueroa advirtió que el resultado de las elecciones nacionales "no fue un plebiscito" a su gestión. "Vamos a seguir construyendo este proyecto para el pueblo de Neuquén. Cuando se elija qué provincia se quiere se va a pensar en eso y lo mismo en cada una de las ciudades con la gestión de los intendentes".
Más allá de Fred Machado, Lorena Villaverde es senadora nacional
Soledad Maradona en el Río Negro, de General Roca:
"Con el salto de Martín Soria y Lorena Villaverde al Senado, se producen dos vacantes en la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre, y también un corrimiento en la Legislatura de Río Negro ante la partida de Ana Marks.
En el caso de la libertaria la vacante sería cubierta con la cipoleña Natalia Chemor por la prioridad del género en los reemplazos, aunque estaba Miguel Muñoz como segundo en la lista del 2023.
Para el reemplazo de la banca de Soria, en la lista de la alianza peronista de hace dos años iba en segundo orden Graciela Landriscini, pero también se especula que se deje lugar al tercero, el cipoleño dirigente del Frente Grande Marcelo Mango. Se deberá definir.
También se produce una vacante en la Legislatura de Río Negro por la incorporación de Ana Marks al Senado. La lista de Nos Une en 2023, con la que llegó la barilochense al Parlamento provincial, seguía con la exintendenta de Conesa, Alejandra Más, quien actualmente es diputada del Parlasur, un cargo que no tendría interés en dejar.
Por lo tanto, se produciría un corrimiento en la lista y le quedaría el espacio al dirigente peronista de Cervantes Miguel Moray, debido a que en la provincia no hay exigencia de reemplazos por género.
La confirmación de los reemplazantes se dará en los próximos días para el recambio de autoridades que se concrete en diciembre.
En tanto, terminan un ciclo los senadores Silvina García Larraburu, que estuvo 12 años en la Cámara Alta, y Martín Doñate, ambos dirigentes peronistas.
En Diputados deja la banca Agustín Domingo y con él Juntos Somos Río Negro se despide del Congreso, al menos por los próximos dos años hasta que nuevamente haya elecciones nacionales con cargos legislativos en juego.
Sin embargo, Aníbal Tortoriello, renovó su espacio aunque esta vez por LLA, y seguirá 4 años más como diputado nacional."
lorena villaverde
Lorena Villaverde.
Live Blog Post
27-10-2025 09:40
Milei rescató a Santilli, que se cortará el pelo con Gordo Dan
El presidente Javier Milei aseguró que no imaginó este resultado electoral, al tiempo que destacó la campaña del diputado del PRO Diego Santilli.
"La campaña de Santilli fue admirable", resaltó Milei en declaraciones a A24 y sostuvo que el legislador reelecto fue "uno de los primeros" que creyó en la alianza del PRO con La Libertad Avanza.
El diputado nacional y ganador de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, aseguró que cumplirá la promesa de cortarse el cabello, que asumió la semana pasada en el programa del libertario 'Gordo Dan' (Daniel Paserini).
"Si el domingo ganamos, nos pelamos todos", propuso Santilli días atrás al participar de La Misa, en el streaming Carajo..
Tras aclarar que la apuesta era sobre la elección de la provincia de Buenos Aires, el diputado del PRO y 'Gordo Dan' se dieron la mano y acordaron que, de ganar, sería cumplida este lunes en vivo por el mismo programa de streaming.
"Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño de corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo", aseguró al programa 'Esta mañana', que conduce Ignacio Ortelli (Rivadavia).
@SecScottBessent: Felicitaciones al Presidente @JMilei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El Presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando. Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante.
Embed
Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza's very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change.Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG
En el premarket, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta el 36% y el dólar cripto, que marca la tendencia de lo que pasará con el tipo de cambio este lunes, baja 7% respecto del precio que tenía el domingo por la mañana.
En las operaciones nocturnas de Wall Street, los ADRs argentinos treparon hasta 21%, pero las subas de este lunes superaban el 30%. mientras el dólar cripto se hundía más de $125, reflejando una brusca caída en la demanda de cobertura. En la city lo describen como el fin de un ciclo de pesimismo extremo y el comienzo de una etapa de mayor optimismo financiero. El resultado refuerza el mandato político del Gobierno y despeja las dudas sobre la continuidad del programa económico.
Embed
El hombre humilde. Toda de él. Solito de ir con un cuadernito y un traje a Intratables, a ser el fenómeno político mundial más espectacular de los últimos 2000 años. pic.twitter.com/tUEHKY6Uq5
La Libertad Avanza, liderada por el presidente Javier Milei, logró imponerse por un margen mínimo: obtuvo el 28,39% de los votos, asegurando 1 banca, mientras que el peronismo provincial, agrupado en Unidos Podemos (PJ), alcanzó el 27,81% y también logró una representación en la Cámara de Diputados. La 3ra. fuerza fue Despierta Chubut (Ana Clara Romero y Gustavo Menna), sin alcanzar el umbral necesario para obtener una banca.
Sin embargo, el mapa político chubutense muestra una alta fragmentación del voto: La Fuerza del Trabajo Chubutense obtuvo el 10,65%, el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad el 5,18%, el Partido Libertario el 4,36%, y el Partido Independiente de Chubut el 2%, todos sin alcanzar las bancas necesarias para ingresar al Congreso.
La Libertad Avanza, liderada por el presidente Javier Milei, logró imponerse por un margen mínimo, consolidando su presencia en el sur del país. Sin embargo, el resultado evidencia la resistencia del peronismo chubutense, que bajo la bandera de Unidos Podemos mantuvo su caudal de votos y evitó una derrota contundente. Despierta Chubut, aunque no alcanzó representación, demostró que las agrupaciones provinciales siguen teniendo peso en la preferencia de los electores, especialmente en un contexto de crisis económica y descontento.
La reforma constitucional para eliminar los fueros en Chubut fue aprobada por una amplia mayoría y entrará en vigencia sin necesidad de una nueva instancia legislativa. Con el 97% de las mesas escrutadas, el “Sí” obtuvo el 63,61% de los votos (183.832 sufragios), frente al 36,39% del “No” (105.169 votos).
De esta manera, la ciudadanía avaló la reforma impulsada por el gobernador Ignacio Torres, que elimina las inmunidades judiciales y de arresto para funcionarios públicos, legisladores, magistrados y dirigentes sindicales.
El plebiscito vinculante consultó a los electores sobre la vigencia de los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial, que establecían privilegios judiciales para distintos cargos públicos. Con el resultado, el texto aprobado suprime esos artículos y establece que ningún funcionario, legislador, magistrado o dirigente sindical gozará de fueros especiales de arresto, allanamiento o proceso penal, salvo el “fuero de opinión”, que preserva la libertad de expresión de los representantes electos.
Asimismo, se dispone que si una condena judicial queda firme, ya no será necesario un proceso de desafuero ni una autorización legislativa para su cumplimiento.
El objetivo declarado de la reforma es “garantizar la igualdad ante la ley y la transparencia institucional.
Santa Cruz: Ganó Fuerza Santacruceña (PJ), perdió Claudio Vidal
La Opinión Austral, de Río Gallegos:
"La lista de Fuerza Santacruceña se impuso con el 32,1% de los votos, seguida por La Libertad Avanza, que obtuvo el 31,66%, y en 3er. lugar Por Santa Cruz, con el 15,4 %.
Gracias a este resultado, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan ingresarán al Congreso por la mayoría, mientras que Jairo Guzmán ocupará la banca correspondiente a la minoría. En tanto, Daniel Álvarez, candidato del gobierno provincial, quedaría fuera de la Cámara de Diputados.
Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, Juan Carlos Molina habló con La Opinión Austral y otros medios desde el búnker de su partido en Caleta Olivia.
“No ganó la mentira, no ganaron las operaciones, no ganaron las balas. Ganó la gente, ganaron los que están buscando trabajo, los que están buscando comer, ganaron los discapacitados”.
El dirigente destacó que el resultado representa el fin de un ciclo político en la provincia. “Perdió este modelo injusto para nuestra provincia y para nuestro país. Yo no enfrenté a nadie; me enfrenté al modelo de crueldad, de acoso, de abandono”, señaló. (…)".
Embed
Fuerza Patria perdió un diputado en Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, pero compensó sumando bancas en provincia de Buenos Aires, la Ciudad, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe. En síntesis, ponía en juego 46 bancas y obtuvo 46. pic.twitter.com/BBQV571CRa
"Con una participación superior al 70,58 % del padrón, la provincia eligió a sus 3 senadores y 2 diputados nacionales. La 1ra. minoría se quedó en favor de La Libertad Avanza, obteniendo 2 de las 3 bancas en la Cámara Alta y 1 de las 2 bancas en Diputados. Fuerza Patria se consolidó como la 2da. fuerza y obtuvo 1 banca en Senadores y 1 en Diputados.
Con el escrutinio provisorio cerrado, Tierra del Fuego definió sus representantes en el Congreso Nacional tras una elección de alta concurrencia y marcada paridad entre las principales fuerzas políticas.
En la categoría de senadores, la Libertad Avanza, obtuvo 39,37% de los votos, logrando así 2 de las 3 bancas en disputa. Sus representantes serán el legislador Agustín Coto y la concejal Belén Monte de Oca, quienes asumirán en diciembre sus mandatos en la Cámara Alta. (…)
Por su parte, en la categoría de diputados nacionales, la Libertad Avanza también se consolidó como la 1ra. minoría, con el 38,36% de los votos, logró una banca en favor de Luis Miguel Rodriguez, mientras que Fuerza Patria conformó la 2da. minoría, con el 30,98% de los votos, obteniendo la 2da. banca a Diputados en disputa que ocupará Agustín Tita. (…)".
tierra del fuego
Live Blog Post
27-10-2025 09:07
Bloomberg: "Los bonos argentinos suben tras la aplastante victoria de Milei"
Nicolle Yapu,, Vinicius Andrade y Giovanna Bellotti Azevedo en Bloomberg:
"Los bonos en dólares de Argentina se dispararon el lunes luego de que el sólido desempeño del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas superó incluso los pronósticos más optimistas, aliviando la preocupación de los inversores de que su reforma económica del país propenso a las crisis se estanque.
La deuda nacional se disparó en las primeras operaciones, con los bonos en dólares con vencimiento en 2035 subiendo más de 13 centavos, cotizando a un récord de 70,34 centavos por dólar, según precios indicativos compilados por Bloomberg. Los bonos del país lideraron las ganancias entre sus pares de mercados emergentes.
(...) “La magnitud de la victoria de Milei se sitúa entre las expectativas preelectorales más optimistas”, declaró Alejo Czerwonko , director de inversiones para EM Americas de UBS Global Wealth Management. “Su partido cuenta ahora con el capital político necesario para acelerar las reformas estructurales”.
Los resultados también deberían disipar las dudas sobre si la nación sudamericana seguirá recibiendo el crucial apoyo de Estados Unidos. Antes de la votación, la administración Trump firmó una línea de swap de US$ 20.000 millones con el banco central argentino para estabilizar el peso y mantenía conversaciones con un grupo de bancos para un paquete de financiación adicional de US$ 20.000 millone.
Trump había señalado previamente que podría retirar su apoyo si la agenda de Milei era derrotada, diciendo a los periodistas "si gana nos quedamos con él, y si no gana nos vamos ".
Los gestores de fondos habían pronosticado un repunte de los activos tras la noticia. Christine Reed , gestora de cartera de deuda en moneda local de mercados emergentes de Ninety One en Nueva York, afirmó en una entrevista que los bonos en dólares deberían marcar el ritmo del repunte, añadiendo que «la curva de bonos locales también debería repuntar considerablemente».
El peso también debería recuperarse, ya que «el mercado se mantuvo demasiado tiempo en el dólar estadounidense antes de las elecciones», dijo Matías Montes , estratega de EMFI Securities. «Todos se apresurarán a cerrar posiciones». (...)".
Live Blog Post
27-10-2025 09:03
The Wall Street Journal: "Milei gana el mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas"
"El presidente Javier Milei obtuvo una victoria política decisiva el domingo, fortaleciendo su posición en el Congreso de Argentina y asegurando un salvavidas para su audaz revolución de libre mercado respaldada por el presidente Trump.
(...) El resultado, más sólido de lo que pronosticaban la mayoría de las encuestas, le da a Milei un nuevo impulso político tras meses de agitación por los profundos recortes del gasto y la grave recesión del año pasado. También refuerza su posición ante Washington y el Fondo Monetario Internacional, que han condicionado el apoyo financiero futuro a la supervivencia de su experimento de austeridad.
Los bonos gubernamentales argentinos denominados en dólares subieron el lunes, y el resultado electoral reforzó la capacidad de Milei para implementar las reformas de libre mercado que le han valido el apoyo del presidente Trump. Las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado.
“Hoy marca el inicio de la construcción de una gran Argentina”, declaró Milei a sus entusiastas simpatizantes en el centro de Buenos Aires el domingo por la noche. “Este resultado es nada más y nada menos que la confirmación del mandato que asumimos en 2023”, afirmó, señalándolo como prueba de la “determinación de los votantes de cambiar el destino de la nación de forma irreversible”.
Trump ha dejado claro que su apoyo dependía del éxito electoral de Milei. "Si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos", declaró Trump este mes. (...)
La oposición peronista, que ha dominado la política argentina durante la mayor parte de los últimos 80 años, tuvo un desempeño por debajo de las expectativas. El partido, fundado por Juan y Eva Perón en la década de 1940 y vinculado desde hace tiempo al Estado de bienestar argentino, sigue siendo una fuerza formidable, pero no logró movilizar a los votantes desencantados a medida que la inflación se moderaba desde sus máximos históricos.
Los argentinos de clase media también votaron contra los peronistas para evitar un colapso financiero y agitación social después de la elección crucial.
La victoria le da a Milei tiempo con los inversores. Los bonos y acciones argentinos han fluctuado drásticamente en los últimos meses, mientras los mercados evaluaban si su promesa de recortar el gasto público podría sobrevivir políticamente. Un resultado sólido debería ayudar a estabilizar la confianza y acelerar los desembolsos del FMI en el marco de su programa de 44 000 millones de dólares, que se ha convertido en la columna vertebral de la financiación de Argentina. (...)".
Deja tu comentario