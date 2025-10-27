Lunes 27/10: En Argentina hasta el dólar hoy es violeta...

Live Blog Post

Ganó Sergio Ziliotto pero hay tormenta en La Pampa

El Diario de La Pampa (Santa Rosa):

##"El gobernador tiene derecho a golpearse el pecho con la victoria. Eligió los candidatos y puso todo. Le salió bien en cuanto a los resultados. La interna que marcó el año se disputa ahora a cielo abierto. Se abre un panorama en el que deberá definir pactar con el ultravernismo o fortalecer su propia línea."

##"El espacio libertario que no tiene en la provincia ninguna representación institucional se aseguró una banca y casi da el gran batacazo. Lo hizo con una construcción muy reciente y atado a un gobierno nacional que tomó decisiones incómodas para la población y atacó a la provincia."

##"El sector amarillo estaba difuminado pero apostó fuerte en el último tramo de campaña, haciéndose visible y poniendo en primer plano a su candidata Adriana García. La realidad lo deja mejor parado que a la UCR, en una posición de relativa fortaleza y a tiro de negociaciones con LLA."

Pero levantó polvareda la sucesión de brulotes del exgobernador Carlos Verna, desde General Pico, luego de sufragar:

"(…) La conferencia de Verna fue selectiva y quirúrgica, apuntando a 3 figuras clave que representan, de distintas formas, la cercanía al poder actual y la línea sucesoria.

El dardo más venenoso fue para José Vanini, actual Secretario General de la Gobernación. Al llamarlo "Judas" y "mal funcionario", Verna no solo lo descalificó moral y profesionalmente, sino que expuso el nepotismo subyacente al decir que Vanini está en el cargo solo por ser su "sobrino político".

El exgobernador le adjudicó el término "ultravernismo", que circula en los medios, al propio Vanini. Aseguró que "eso lo instaló un grupo de periodistas que circunvala alrededor del Secretario General de la Gobernación, que es el que le paga la pauta a la mayoría de ustedes, que no solamente dispone de la redacción de algunas noticias, sino que le hace cambiar títulos (…) que como todos saben es José Vanini".

"Yo digo que es como Pedro, porque fue el primero que me negó, o fue como Judas, porque fue el primero que me traicionó", soltó en término bíblicos. Luego dijo que "no tiene capacidad para ese cargo" y reveló que "hubo una reunión de algunos diputados y de la vicegobernadora con el gobernador y con Vanini, en la que le pidieron a Vanini que renunciara. Y Sergio (Ziliotto) lo defendió".

Verna advirtió sobre el riesgo político de la "soberbia" de Vanini en la Legislatura, donde el oficialismo tiene 15 votos y la oposición 15. "Pelearse con la vicegobernadora como se pelea él, pelearse con algunos legisladores (…) implica que en cualquier momento o perdemos el desempate o perdemos la votación", analizó.

En segundo lugar, el exgobernador pulverizó la imagen del principal candidato a diputado nacional, Abelardo Ferrán. "En mi opinión personal, es un mal candidato", sentenció. Verna argumentó su postura recordando el pasado de Ferrán como ministro de la Producción "en una provincia agropecuaria que defendió la 125 y el cierre de la exportación agrícola".

Además, criticó un hecho reciente: "Hubo un programa en Santa Rosa hace unos días, donde los invitados llevan productos de La Pampa, y él llevó vinos de Mendoza, del Valle de Uco. Parece que no sabe, Ferrán, de que en Casa de Piedra el gobierno está haciendo una bodega y que tenemos vinos pampeanos que han ganado premios".

Pero las críticas más fuertes fueron en el plano personal. "Yo creo que Ferrán es un mentiroso", afirmó. Verna desmintió que el candidato se haya preocupado por su salud: "Nunca me llamó. Y yo creo que es de mala entraña mentir sobre la salud de una persona en ese momento".

Finalmente, Verna castigó a Pablo Bensusán, exaliado y actual senador, responsabilizándolo de haberlo marginado de reuniones políticas. Este ataque es la prueba de que el exgobernador sintió una exclusión real del armado y que el reciente "pacto de unidad" con Ziliotto no garantizó su influencia.

"En Pico se organizaron varios eventos, a ninguno de los cuales me convocaron los coordinadores de la campaña. Y los peronistas somos recontra-disciplinados. Si alguien dispone que tenemos que ir, vamos, y si no nos invitan, no vamos", sostuvo.

Luego relató que, siendo delegado departamental por Maracó, no fue invitado a una reunión provincial del partido. "Le pregunté al secretario administrativo, Julio Martín, por qué no me habían invitado y me dijo que el senador Bensusán le había dicho que no me invitaran, que invitaran a mi suplente", disparó. (…)".

