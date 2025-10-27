Batacazo legislativo de Javier Milei bajo escrutinio de la prensa internacional

image

El diario más leído de Gran Bretaña, The Guardian, expone el sorpresivo triunfo del partido de Javier Milei "en el distrito más grande de Argentina" (en Buenos Aires), "donde reside el 40 % del electorado", y destaca que el oficialismo pudo revertir los pésimos resultados de las elecciones pasadas, cuando LLA, en Bs. As, estaba 14 puntos abajo del peronismo.

Según The Guardian, los resultados en las legislativas del domingo "han sorprendido a los analistas argentinos, dados los recientes golpes a la popularidad del libertario, desde las acusaciones de corrupción que involucran a su hermana hasta la actual crisis económica".

Con los nuevos escaños, LLA y PRO juntos superan en número a los peronistas, lo que será útil para impulsar las reformas libertarias (The Guardian) Con los nuevos escaños, LLA y PRO juntos superan en número a los peronistas, lo que será útil para impulsar las reformas libertarias (The Guardian)

Dicha agencia de noticias también subraya que el gobierno de Javier Milei obtuvo el primer superávit fiscal en 14 años en Argentina, aunque pone sobre la mesa los despidos y recortes en empleos públicos.

"Milei inició su administración hace casi dos años con sus recortes de gasto 'a motor', eliminando decenas de miles de empleos públicos y congelando la inversión en infraestructura, salud, educación e incluso el suministro de medicamentos para los jubilados.

Logró reducir la inflación de más del 200% en 2023 a cerca del 30% en septiembre, logrando el primer superávit fiscal del país en 14 años. La actividad económica creció un 0,3% en agosto de 2025 tras tres meses consecutivos de caída", afirma The Guardian.

En tanto, el Financial Times, una agencia estadounidense, titula: " El argentino Javier Milei celebra su "histórica" victoria en unas elecciones cruciales".

En ese sentido, el diario estadounidense informa que el gobierno de Javier Milei obtuvo una victoria en las elecciones legislativas de "mitad de período, dando nuevo impulso a su iniciativa de reforma de libre mercado después de que una crisis del mercado financiero amenazara con descarrilarla", al mismo tiempo que precisa que este lunes los bonos subieron.

Los precios de la deuda argentina denominada en dólares subieron en las primeras operaciones del lunes, con un bono con vencimiento en 2029 cotizando a 82 centavos por dólar, frente a los 74 centavos del viernes. Un bono con vencimiento en 2035 se cotizó a aproximadamente 68 centavos, frente a los 56 centavos del cierre de la semana pasada Los precios de la deuda argentina denominada en dólares subieron en las primeras operaciones del lunes, con un bono con vencimiento en 2029 cotizando a 82 centavos por dólar, frente a los 74 centavos del viernes. Un bono con vencimiento en 2035 se cotizó a aproximadamente 68 centavos, frente a los 56 centavos del cierre de la semana pasada

"El resultado reforzará la posición de Milei en el Congreso y le ayudará a impulsar su reforma radical de la economía argentina , que se encontraba en crisis desde hacía tiempo y se tambaleaba tras una serie de errores de su gobierno. El nerviosismo de los inversores ante el debilitamiento del apoyo a las reformas de Milei desencadenó una corrida del peso el mes pasado", señala el Financial Times.

En cuanto a medios de habla hispana, el diario español El País cubre la victoria de La Libertad Avanza en los comicios legislativos del domingo, como la fuerza más votada a nivel país, pero señala que fue "ajustadísima" en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, sostiene que "la ultraderecha revierte la derrota de hace dos meses en Buenos Aires ante el peronismo y saca buenos resultados en provincias grandes como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos".

Milei ha celebrado incluso un triunfo ajustadísimo en la provincia de Buenos Aires, donde hace solo dos meses, en las elecciones para legisladores provinciales, había perdido ante el peronismo por más de 14 puntos porcentuales. (El País) Milei ha celebrado incluso un triunfo ajustadísimo en la provincia de Buenos Aires, donde hace solo dos meses, en las elecciones para legisladores provinciales, había perdido ante el peronismo por más de 14 puntos porcentuales. (El País)

"Javier Milei ha ganado este domingo con el 40,8% de los votos la elección para renovar el Congreso. Ha sido un triunfo inesperado por su magnitud y presentado como épico por el ultraderechista. Ha tenido motivos suficientes para celebrar. Luego de cuatro meses de espanto para la Casa Rosada, con la economía dependiente de un rescate financiero de Donald Trump, sonados casos de corrupción y hasta candidatos fuera de juego por vínculos con el narcotráfico, el Gobierno temía quedar más cerca del 30% que del 40%. Pasa, así, de 37 a 93 diputados, sumados los de sus aliados. Y de seis a 19 senadores, una Cámara en la que ha obtenido más del 42% de los sufragios", dice el País en el primer párrafo de su artículo dedicado al resultado de las urnas legisltivas del domingo en Argentina.

LATAM (Folha, La Tercera, El País de Uruguay) analizan el resultado favorable para Javier Milei / LLA

"Hoy comienza la construcción de una gran Argentina, dice Milei tras su victoria en las elecciones legislativas", titula el diario brasileño Folha de São Paulo, en cuyo artículo plantea que el "milismo" se ha consagrado como la principal fuerza política, a pesar de "una sucesión de escándalos que amenazaron la popularidad del gobierno".

La contundente victoria de Milei aumenta la presión sobre el peronismo, que se ha visto desorganizado desde el fallido gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) (Folha) " La contundente victoria de Milei aumenta la presión sobre el peronismo, que se ha visto desorganizado desde el fallido gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) (Folha)

"En una votación que hace balance de la primera mitad de su mandato, Milei logró cosechar los beneficios de la desaceleración de la inflación, tras los duros ajustes que el gobierno implementó durante casi dos años. El argentino tuvo que apelar al presidente estadounidense Donald Trump para evitar una crisis monetaria el mes pasado, y recibió un fuerte apoyo de la Casa Blanca", destaca Folha.

Por su parte, la agencia de noticias chilena La Tercera asegura que "con esta elección, Milei amplía su influencia en la Cámara de Diputados y el Senado, lo que le permitirá avanzar con parte de su agenda de reformas económicas y estructurales", al mismo tiempo que analiza el resultado electoral como "un respaldo ciudadano al programa de austeridad y liberalización económica".

En cuanto a la prensa de Uruguay, el diario El País, cuenta que "el gobierno arrasó en estas elecciones, una prueba crucial para los dos años de gestión que le quedan por delante al presidente Javier Milei".

"El resultado trae alivio así al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral", señala el diario.

