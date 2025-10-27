La prensa internacional se hizo eco del triunfo legislativo de Javier Milei, cuyo partido, La Libertad Avanza, se consolidó en las elecciones legislativas del domingo como la fuerza más votada, lo que le da al gobierno unos 13 senadores y 64 diputados. De esta manera, el oficialismo consigue el tercio de los votos necesarios para llevar a cabo las reformas estructurales, sin necesidad de acudir a decretos presidenciales y solo con alianzas con el partido PRO, lo que le garantizaría una mayor gobernabilidad.
COBERTURA MUNDIAL
Batacazo legislativo de Javier Milei bajo escrutinio de la prensa internacional
Los diarios internacionales como The Guardian, The Wall Street Journal y Folha se refirieron al contundente triunfo de La Libertad Avanza / Javier Milei en los comicios legislativos, aunque con enfoques contrapuestos. "La victoria de Milei le da margen a los inversores" y el pueblo "respaldó un mandato de austeridad".
Los diarios del mundo como la BBC y el Financial Times señalan este lunes que los bonos de mercado suben después de que el presidente Javier Milei lograra este domingo un arrollador respaldo popular a sus candidatos senadores y diputados, que le sacaron nueve puntos de diferencia a nivel nacional a los de Fuerza Patria / Kirchnerismo.
Al mismo tiempo, The Wall Street Journal asegura que el gobierno enfrentará “un duro reajuste del peso”, anticipando una devaluación de la moneda argentina, mientras que The New York Times plantea que “a pesar de las penurias que han causado las medidas de austeridad, muchos argentinos siguen dispuestos a respaldar su experimento libertario”.
"El principal problema es la falta de confianza de los inversores en el peso, y esto es, al menos en parte, responsabilidad del propio Sr. Milei. En diciembre de 2023, su gobierno heredó del gobierno peronista un tipo de cambio fijo extremadamente sobrevaluado de 400 pesos por dólar. El equipo de Milei devaluó el tipo de cambio a 800, manteniéndolo aún más fuerte que el valor de mercado. Peor aún, el banco central anunció un tipo de cambio móvil mensual del 2% a pesar de que la inflación estaba en alza. Así, la sobrevaluación empeoró", plantea The Wall Street Journal.
The Guardian, Financial Times y el País hablan de la "sorpresa" del domingo: Javier Milei revirtió lo anterior
"Javier Milei emerge triunfante en los comicios de medio término argentinos de alto riesgo, seguidos de cerca por Washington", titula la agencia de noticias de Estados Unidos The Associated Press. "Javier Milei celebra el 'punto de inflexión' tras la victoria de su partido de extrema derecha en las elecciones intermedias de Argentina", señala el titular de la agencia de noticias británica The Guardian.
El diario más leído de Gran Bretaña, The Guardian, expone el sorpresivo triunfo del partido de Javier Milei "en el distrito más grande de Argentina" (en Buenos Aires), "donde reside el 40 % del electorado", y destaca que el oficialismo pudo revertir los pésimos resultados de las elecciones pasadas, cuando LLA, en Bs. As, estaba 14 puntos abajo del peronismo.
Según The Guardian, los resultados en las legislativas del domingo "han sorprendido a los analistas argentinos, dados los recientes golpes a la popularidad del libertario, desde las acusaciones de corrupción que involucran a su hermana hasta la actual crisis económica".
Dicha agencia de noticias también subraya que el gobierno de Javier Milei obtuvo el primer superávit fiscal en 14 años en Argentina, aunque pone sobre la mesa los despidos y recortes en empleos públicos.
"Milei inició su administración hace casi dos años con sus recortes de gasto 'a motor', eliminando decenas de miles de empleos públicos y congelando la inversión en infraestructura, salud, educación e incluso el suministro de medicamentos para los jubilados.
Logró reducir la inflación de más del 200% en 2023 a cerca del 30% en septiembre, logrando el primer superávit fiscal del país en 14 años. La actividad económica creció un 0,3% en agosto de 2025 tras tres meses consecutivos de caída", afirma The Guardian.
En tanto, el Financial Times, una agencia estadounidense, titula: " El argentino Javier Milei celebra su "histórica" victoria en unas elecciones cruciales".
En ese sentido, el diario estadounidense informa que el gobierno de Javier Milei obtuvo una victoria en las elecciones legislativas de "mitad de período, dando nuevo impulso a su iniciativa de reforma de libre mercado después de que una crisis del mercado financiero amenazara con descarrilarla", al mismo tiempo que precisa que este lunes los bonos subieron.
"El resultado reforzará la posición de Milei en el Congreso y le ayudará a impulsar su reforma radical de la economía argentina , que se encontraba en crisis desde hacía tiempo y se tambaleaba tras una serie de errores de su gobierno. El nerviosismo de los inversores ante el debilitamiento del apoyo a las reformas de Milei desencadenó una corrida del peso el mes pasado", señala el Financial Times.
En cuanto a medios de habla hispana, el diario español El País cubre la victoria de La Libertad Avanza en los comicios legislativos del domingo, como la fuerza más votada a nivel país, pero señala que fue "ajustadísima" en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, sostiene que "la ultraderecha revierte la derrota de hace dos meses en Buenos Aires ante el peronismo y saca buenos resultados en provincias grandes como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos".
"Javier Milei ha ganado este domingo con el 40,8% de los votos la elección para renovar el Congreso. Ha sido un triunfo inesperado por su magnitud y presentado como épico por el ultraderechista. Ha tenido motivos suficientes para celebrar. Luego de cuatro meses de espanto para la Casa Rosada, con la economía dependiente de un rescate financiero de Donald Trump, sonados casos de corrupción y hasta candidatos fuera de juego por vínculos con el narcotráfico, el Gobierno temía quedar más cerca del 30% que del 40%. Pasa, así, de 37 a 93 diputados, sumados los de sus aliados. Y de seis a 19 senadores, una Cámara en la que ha obtenido más del 42% de los sufragios", dice el País en el primer párrafo de su artículo dedicado al resultado de las urnas legisltivas del domingo en Argentina.
LATAM (Folha, La Tercera, El País de Uruguay) analizan el resultado favorable para Javier Milei / LLA
"Hoy comienza la construcción de una gran Argentina, dice Milei tras su victoria en las elecciones legislativas", titula el diario brasileño Folha de São Paulo, en cuyo artículo plantea que el "milismo" se ha consagrado como la principal fuerza política, a pesar de "una sucesión de escándalos que amenazaron la popularidad del gobierno".
"En una votación que hace balance de la primera mitad de su mandato, Milei logró cosechar los beneficios de la desaceleración de la inflación, tras los duros ajustes que el gobierno implementó durante casi dos años. El argentino tuvo que apelar al presidente estadounidense Donald Trump para evitar una crisis monetaria el mes pasado, y recibió un fuerte apoyo de la Casa Blanca", destaca Folha.
Por su parte, la agencia de noticias chilena La Tercera asegura que "con esta elección, Milei amplía su influencia en la Cámara de Diputados y el Senado, lo que le permitirá avanzar con parte de su agenda de reformas económicas y estructurales", al mismo tiempo que analiza el resultado electoral como "un respaldo ciudadano al programa de austeridad y liberalización económica".
En cuanto a la prensa de Uruguay, el diario El País, cuenta que "el gobierno arrasó en estas elecciones, una prueba crucial para los dos años de gestión que le quedan por delante al presidente Javier Milei".
"El resultado trae alivio así al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente estadounidense, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral", señala el diario.
