Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump

Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrarle a Trump (y que confirme la ayuda).

Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrarle a Trump (y que confirme la ayuda).

Imagen creada con IA/GROK.
Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrarle a Trump (y que confirme la ayuda).

Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrarle a Trump (y que confirme la ayuda).

Imagen creada con IA/GROK.

Javier Milei tendrá la ayuda de Trump: Con 94% de mesas escrutadas, LLA gana a nivel nacional con más del 40% de los votos. Batacazo libertario en PBA y ¿final de Provincias Unidas?

26 de octubre de 2025 - 19:17

EN VIVO

Elecciones legislativas nacionales este domingo (26/10) con muy baja participación (66%, el número más bajo para una legislativa desde 1983) y todo indica que habrá muchas sonrisas en el bunker de La Libertad Avanza. Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump y, de confirmarse la tendencia a esta hora, el Presidente lograría tener la ayuda prometida de Estados Unidos.

Luego, habrá lecturas e interpretaciones varias de los números y, sobre todo, respecto a qué ocurra en las provincias de más peso electoral.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Diego Santilli habló tras el batacazo en PBA

Diego Santilli en el bunker de LLA, tras ganar en PBA:

Luego, se expresó en su cuenta de X:

Mariano Recalde: "Acá nadie afloja, acá nadie abandona"

El senador electo por CABA de Fuerza Patria, Mariano Recalde, habló tras conocerse los resultados provisorios de los comicios legislativos.

"Teníamos el objetivo de seguir creciendo. Seguimos creciendo. Le vamos a aportar a la Cámara de Diputados una diputada más".

"Queremos ponerle un freno a Milei. Vamos a seguir peleando en el Congreso, acá nadie afloja, nadie abandona"

CABA: Por ahora, Martín Lousteau entra

Con poco más del 93% de las mesas escrutadas, Ciudadanos Unidos logra una banca (Martín Lousteau) en la Cámara de Diputados. No así en el Senado.

image
Batacazo de LLA en PBA

Con casi el 94% de las mesas escrutadas en PBA, LLA le gana a Fuerza Patria por menos de un punto.

image
Captura de pantalla 2025-10-26 212747
Guillermo Francos: Con más del 90% de las mesas escrutadas, LLA gana en PBA y saca 40,84% en el país

"A esta altura de la noche tenemos escrutadas el 90.05% de las mesas", informó el jefe de Gabinete, y confirmó que votó casi el 68% del padrón.

image
El extraño mensaje de Patricia Bullrich en X

La ministra de Seguridad y candidata a senadora de LLA Patricia Bullrich compartió un extraño mensaje en X. ¿Qué quiso decir?

image

Mauricio Macri no irá al bunker de LLA

El candidato Fernando de Andreis confirmó que Mauricio Macri no irá al búnker de LLA y que está viendo todo "desde su casa" .

¿Santa Cruz vuelve a las 'bases'? El kirchnerismo, arriba

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, perdió con su fuerza Por Santa Cruz. Por ahora, el kirchnerismo viene en punta.

Neuquén: Rolando Figueroa reconoció el triunfo de LLA

El gobernador de Nequén, Rolando Figueroa (La Neuquinidad), reconoció la victoria de LLA en la provincia, encabezada en la figura de Nadia Marquez.

"Me comuniqué con Nadia Márquez que ahora es flamante senadora de Neuquén. Creo que el oficialismo hizo una gran elección en todo el país", dijo en declaraciones a la prensa.

A su vez, apuntó que "por primera vez tenemos representación en el Congreso como La Neuquinidad y eso lo destacamos, porque en estos años logramos gobernabilidad sin tener representación".

"Queríamos que la voz de Neuquén estuviera en el Congreso y lo logramos con dos bancas. Tenemos grandes representantes desde este momento", remarcó.

Sorpresa en PBA: Mucha cautela del peronismo (¿Santilli la dio vuelta?)

Sorpresa total en el peronismo bonaerense: se habla de que LLA estaría dando vuelta el resultado, que hasta ahora daba claro ganador a Fuerza Patria.

Todas las miradas puestas ahí.

GIRO // PBA: Cautela del peronismo ante el recorte de LLA

Río Negro: Por ahora, gana el peronismo

En Río Negro, por ahora viene primero el peronismo. En La Pampa también se habla de la misma situación, pero voto a voto..

Rosario: LLA, también arriba

En Rosario, todo apunta a que Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria perdió, y LLA pica en punta.

Aquí toda la info: En Rosario se derrumba el socialismo: Caras largas en Fuerza Patria y Provincias Unidas

Chubut: Peronismo en punta, Nacho Torres 3ro.

En Chubut se afirma que las llamadas 'mesas testigo' confirma las previsiones del triunfo del peronismo en la provincia patagónica, donde su lista se llama Unidos Podemos y tiene como candidato N°1 a Juan Pablo Luque.

El oficialismo (Despierta Chubut, del gobernador Ignacio Torres perdió el 2do. lugar contra La Libertad Avanza, que lleva como candidata principal a Maira Frías.

Aquí más información: El peronismo arriba en Chubut (Juan Pablo Luque), Ignacio Torres 3ro.

Diego Santilli muy optimista: "Estaríamos descontando en PBA"

"Los datos que me llegan es que estaríamos descontando en la Provincia. Era un elección muy difícil, 15 puntos de distancia, había que recortar y yo asumí ese rol", apuntó Diego Santilli, 1er. candidato a diputado de LLA en PBA, en comunicación con el canal Todo Noticias, minutos antes de ingresar al búnker libertario.

"Yo creo que vamos a hacer una muy buena elección. Vamos a recortar, que ese era el objetivo que me tracé. Vamos a esperar los resultados,pero yo siento por lo que caminamos, que tenemos que mejorar mucho y ayudar al Presidente que ese siempre fue mi objetivo, nada más", señaló.

Proyección nacional: "LLA cómodamente arriba de 40%"

CABA: Libertarios dicen que Martín Lousteau se queda afuera

Trolls libertarios celebran en X que Martín Lousteau se quedaría afuera del Congreso. ¿Será?

image

Nota completa, aquí:

Entusiasmo libertario en CABA: ¿Patricia Bullrich adentro, Martín Lousteau ¡Afuera!?

Santa Fe: LLA pica en punta, muy peleado PJ / Provincias Unidas (Pullaro)

Santa Fe es otra de las provincias que todos miran con atención, dado que Provincias Unidas, con el gobernador Maxiliano Pullaro, jugó por la 3era. vía.

Por ahora, La Libertad Avanza pica en punta en esa provincia. El 2do puesto sería muy peleado entre el PJ y Provincias Unidas. Advierten que aún faltan muchos datos.

Más información: Tras 2 victorias en 2025, el gobernador de Santa Fe está perdiendo contra LLA

Córdoba: Se desinfla Provincias Unidas

En Córdoba, la batalla entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza generaría sorpresa. Juan Schiaretti quiso ampliar, pero el discurso se pinchó a la tarde.

En Córdoba, el oficialismo nacional apostó a una lista "pura" para enfrentar al gobernador Schiaretti. Aunque sin confrontar directamente contra su figura, la disputa fue por la misma canasta de votos: el antikirchnerismo.

La campaña se centró en la figura de Milei y se mantuvo nacionalizada, sin entrar en disputas locales. Algo que podría haber sido beneficioso para volver a sacar a flote el sentimiento anti K que vive en la provincia especialmente desde el acuartelamiento policial del 2013, evento "canónico" para el PJ nacional y la perdida de Córdoba.

Por otra parte, quien también tendría abierta la posibilidad de un discurso eufórico sería Natalia de la Sota, la diputada que se desprendió del armado de Schiaretti con el objetivo de renovar su banca.

Nota completa: Expectativa violeta en Córdoba: A Juan Schiaretti se le desinfla Provincias Unidas

El kirchnerismo se aferra al recuerdo de Macri 2017 y 2019

En la radio Futurock, Julia Mengolini (alineada al kirchnerismo) recuerda que Mauricio Macri ganó las elecciones legislativas de 2017 con más de 40 puntos (con la coalición Cambiemos), pero en las presidenciales de 2019 perdió contra Alberto Fernández.

PBA: Kicillof gana, el tema es por cuánto...

Todo indica que Fuerza Patria gana en PBA pero hay dudas sobre el porcentaje. Por ahora, se habla de que perdieron votos en comparación con las legislativas bonaerenses de septiembre.

El dato relevante, al que se aferrará Fuerza Patria, es que el peronismo tuvo la 1era. victoria legislativa en 20 años.

Aquí la nota completa:

LLA ACHICÓ BRECHA // PBA: Kicillof ganó y le dio al peronismo la 1ra victoria en una legislativa en 20 años

Entre Ríos: Rogelio Frigerio en punta

Otra buena para LLA: en Entre Ríos ya se habla de una victoria de Rogelio Frigerio.

Córdoba: Mucho optimismo de LLA

Córdoba es una de las provincias que es mirada con mucha atención -no sólo por densidad de población sino porque es una de las bases de Provincias Unidas, y, a este momento, se habla de una ventaja de LLA de unos 8 puntos.

En tanto, Natalia De la Sota estaría superando los 2 dígitos, con lo cual estaría renovando su banca en Diputados.

Habla Karina Milei: "Estamos muy contentos"

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habló en la puerta del búnker de La Libertad Avanza y destacó la elección que tuvo el partido violeta en todo el país. Se mostró junto a Martín Menem.

“La verdad quiero agradecerles porque como han visto han sido unos comicios muy tranquilos. Estamos muy contentos como presidente del partido. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos. Estamos contentos con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”, dijo la hermana del presidente ante los medios, donde no respondió preguntas.

Aquí más información: Señal: Salió a hablar Karina Milei con Martín Menem ¿saborean el dominio en Diputados?

Córdoba: Pocas sonrisas para Juan Schiaretti

Desde Córdoba dicen que el gobernador Martín Llaryora ya le comunicó a su mesa chica que Juan Schiaretti fue derrotado por el libertario Gonzalo Roca.

CONSPIRACIONES