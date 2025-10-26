Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump

Live Blog Post

Neuquén: Rolando Figueroa reconoció el triunfo de LLA

El gobernador de Nequén, Rolando Figueroa (La Neuquinidad), reconoció la victoria de LLA en la provincia, encabezada en la figura de Nadia Marquez.

"Me comuniqué con Nadia Márquez que ahora es flamante senadora de Neuquén. Creo que el oficialismo hizo una gran elección en todo el país", dijo en declaraciones a la prensa.

A su vez, apuntó que "por primera vez tenemos representación en el Congreso como La Neuquinidad y eso lo destacamos, porque en estos años logramos gobernabilidad sin tener representación".

"Queríamos que la voz de Neuquén estuviera en el Congreso y lo logramos con dos bancas. Tenemos grandes representantes desde este momento", remarcó.