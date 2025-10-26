Javier Milei tiene el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump

Elecciones legislativas nacionales este domingo (26/10) con muy baja participación (66%, el número más bajo para una legislativa desde 1983) y todo indica que habrá muchas sonrisas en el bunker de La Libertad Avanza. Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump y, de confirmarse la tendencia a esta hora, el Presidente lograría tener la ayuda prometida de Estados Unidos.
Diego Santilli habló tras el batacazo en PBA
Diego Santilli en el bunker de LLA, tras ganar en PBA:
Luego, se expresó en su cuenta de X:
Deja tu comentario