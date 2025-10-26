Entusiasmo libertario en CABA: ¿Patricia Bullrich adentro, Martín Lousteau ¡Afuera!?

Martín Lousteau sin votos en CABA

Los primeros sondeos y bocas de urna que manejan tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que el radicalismo porteño habría tenido un resultado por debajo de lo esperado, lo que dejaría a Lousteau fuera del Congreso Nacional. Aunque todavía resta el escrutinio definitivo, en los pasillos libertarios ya hablan de un doble festejo en la Capital.