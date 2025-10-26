A pocas horas de conocerse los resultados oficiales de las elecciones legislativas, en La Libertad Avanza (LLA) reina el optimismo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En el búnker del Hotel Libertador, el clima era de festejo: Patricia Bullrich habría logrado una elección sólida en su debut como candidata a senadora, y en el entorno libertario aseguran que el radical Martín Lousteau podría quedarse sin banca.
Entusiasmo libertario en CABA: ¿Patricia Bullrich adentro, Martín Lousteau ¡Afuera!?
Pasadas las 18.30, la ministra de Seguridad y candidata nacional llegó al hotel sin realizar declaraciones a la prensa, pero su equipo transmitió confianza. “Patricia se puso la campaña al hombro”, dijeron cerca suyo, y remarcaron que “no necesitó de Mauricio Macri ni del PRO” para consolidar su desempeño en las urnas.
Martín Lousteau sin votos en CABA
Los primeros sondeos y bocas de urna que manejan tanto el oficialismo como la oposición coinciden en que el radicalismo porteño habría tenido un resultado por debajo de lo esperado, lo que dejaría a Lousteau fuera del Congreso Nacional. Aunque todavía resta el escrutinio definitivo, en los pasillos libertarios ya hablan de un doble festejo en la Capital.
Expectativa y silencio en el búnker de Fuerza Patria
En tanto, los candidatos de Fuerza Patria montaron su centro de campaña en San José 1111, el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Pasadas las 19, Juan Grabois fue visto saliendo del edificio después de una reunión de más de 30 minutos con la expresidenta. Al retirarse, evitó hablar con los medios.
Posteriormente, en el bunker de Fuerza Patria, Grabois salió a hablar ante la prensa y los presentes y disparó: "Si los resultados no son favorables no hay que entrar en derrotismo ni en depresiones"
Mientras tanto, en el resto del país se avanza con el conteo. A las 18 cerraron los comicios para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales, que asumirán el 10 de diciembre. La participación fue baja: apenas el 66% del padrón acudió a votar, en una jornada marcada por la implementación inédita de la Boleta Única de Papel para cargos nacionales.
