Señal: Salió a hablar Karina Milei con Martín Menem ¿saborean el dominio en Diputados?

"Lo que les pedimos..."

“Han sido unos comicios muy tranquilos y agradezco a todos los que participaron, estamos muy contentos porque LLA en estas elecciones estuvo en los 24 distritos por primera vez, y estamos contentos por la BUP, no tuvimos quejas y ustedes saben que es un logro de este gobierno”, dijo la funcionaria y hermana del Presidente en sus breves palabras a los militantes reunidos frente al Hotel Libertador.

libra2 La comisión $Libra espera a Karina Milei el martes 28/10, pero después del recambio en Diputados sería muy dificil volver a citarla.

Luego, anticipó lo que sería una interpretación del apoyo electoral al oficialismo en la siguiente frase: “Queremos agradecerles a todos los argentinos que fueron a votar, que es lo que les pedimos durante todo este tiempo”.

Si los números de LLA se confirman, la continuidad de Martín Menem en la Cámara de Diputados –que estuvo en gran riesgo con la salida de los últimos diputados encabezados por Marcela Pagano, el enojo del resto de la oposición por los obstáculos que puso en algunas comisiones como la del caso $Libra y el reparto de algunas presidencias de comisiones- podría quedar garantizada por la ampliación de la bancada oficialista y el apoyo de los aliados.

