Karina Milei sorprendió a las 19.14 hablando ante las cámaras de TV acompañada por Martín Menem. Inusual cuando la hermana presidencial no quiso hablar ni cuando fue a votar en el tradicional contacto con la prensa en las escuelas. Todo una señal política y electoral.
Señal: Salió a hablar Karina Milei con Martín Menem ¿saborean el dominio en Diputados?
Karina Milei sorprendió a las 19.14 hablando ante las cámaras de TV, señal de que LLA tiene buenos números y habría alivio en Diputados para ella y Martín Menem
¿Se fortalecen Karina Milei – Martín Menem?
Si Karina Milei enfrenta a las cámaras -aunque no aceptó preguntas de los periodistas excepto cuando respondió que no tenían resultados de los comicios-, es porque ya tiene números de que La Libertad Avanza (LLA) hizo una buena elección, lo que se reflejará en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados que preside Martín Menem y que es la clave para blindar los vetos presidenciales e incluso intentar retomar la iniciativa política con las reformas que pretende Javier Milei.
Pero hay más. Ella decidió dar la cara en el búnker de LLA ante la prensa junto con Martín Menem, ambos han sido muy cuestionados por los presuntos sobornos en Discapacidad y en el caso $Libra, donde Karina está implicada y Menem hizo lo imposible para frenar la comisión investigadora que la citó para dar explicaciones.
Si LLA logra un buen resultado electoral puede cambiar la relación de fuerzas en la Cámara baja -tiene una treintena de legisladores y aspira a los 90- y definitivamente bloquear la embestida opositora contra la secretaria presidencial, que volvió a ser citada para este martes (14/10) por la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda.
Después del 26/10 y más después del 10/12, será mucho más complicado citar a Karina si ahora contra una mayoría de opositores no comparece. Una victoria electoral le daría un blindaje político: que, a pesar de los escándalos, no hubo voto castigo.
"Lo que les pedimos..."
“Han sido unos comicios muy tranquilos y agradezco a todos los que participaron, estamos muy contentos porque LLA en estas elecciones estuvo en los 24 distritos por primera vez, y estamos contentos por la BUP, no tuvimos quejas y ustedes saben que es un logro de este gobierno”, dijo la funcionaria y hermana del Presidente en sus breves palabras a los militantes reunidos frente al Hotel Libertador.
Luego, anticipó lo que sería una interpretación del apoyo electoral al oficialismo en la siguiente frase: “Queremos agradecerles a todos los argentinos que fueron a votar, que es lo que les pedimos durante todo este tiempo”.
Si los números de LLA se confirman, la continuidad de Martín Menem en la Cámara de Diputados –que estuvo en gran riesgo con la salida de los últimos diputados encabezados por Marcela Pagano, el enojo del resto de la oposición por los obstáculos que puso en algunas comisiones como la del caso $Libra y el reparto de algunas presidencias de comisiones- podría quedar garantizada por la ampliación de la bancada oficialista y el apoyo de los aliados.
