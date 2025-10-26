El peronismo ganó la elección legislativa de medio término en la provincia de Buenos Aires por 1ra vez en 20 años.
LLA ACHICÓ BRECHA
PBA: Kicillof ganó y le dio al peronismo la 1ra victoria en una de medio término en 20 años
Aunque la diferencia sobre la LLA sería mucho más acotada que la consiguió en la elección local, Fuerza Patria obtuvo un resultado que no tenía desde 2005
Aunque la diferencia sobre la LLA sería mucho más acotada que la que consiguió en la elección local, Fuerza Patria obtuvo un resultado que no tenía en una de medio término nacional desde 2005, cuando Cristina Kirchner derrotó a Hilda 'Chiche' Duhalde y le dio a Néstor Kirchner, entonces presidente, el liderazgo total sobre el peronismo.
De todas formas, los libertario se habrían anotado un fuerte recorte en la brecha de 13 puntos del 7-S lo que le permite mejorar su posición como fuerza más votada a nivel nacional. LLA habría mejorado su performance en toda la provincia.
Con este resultado el gobernador Axel Kicillof, gran protagonista de la campaña bonaerense, se posiciona como figura nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027, no sin un conflicto interno con el kirchnerismo que le reprochará que los libertarios hayan recortado la distancia de septiembre.
Tal vez por este motivo había más bien cautela en la conferencia que dieron los representantes de los espacios socios en el búnker de La Plata
"Los números nos auguran un buen resultado, el apoyo a Milei ha bajado notoriamente desde 2023", dijo el massista Alexis Guerrera.
"Hay una expectativa muy importante", dijo por su parte el kirchnerista Carlos Castagneto.
Noticia en desarrollo.