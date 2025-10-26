10 momentos bizarros de la campaña electoral en las parlamentarias 2025

image

2-Candidata a senadora nacional estuvo presa por narco en USA

María Lorena Villaverde pretende pasar de la cámara baja del Congreso Nacional a la cámara alta. En ambos casos, representando a la provincia de Río Negro.

La libertaria terminó amenazando al periodista Nicolás Wiñazki, A24, por presentar un informe en el que contaba cómo (según consta en una causa de la justicia norteamericana) habría comprado un kilo de cocaína por US$ 17.000 en un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos. La libertaria terminó amenazando al periodista Nicolás Wiñazki, A24, por presentar un informe en el que contaba cómo (según consta en una causa de la justicia norteamericana) habría comprado un kilo de cocaína por US$ 17.000 en un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos.

La legisladora le envió un mensaje intimidatorio por WhatsApp que decía " que Dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia".

Villaverde tuvo una relación sentimental con Claudio Cicarelli, primo y mano derecha de Fred Machado, un narco extraditable a USA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1980062018653639071&partner=&hide_thread=false OTRO ATAQUE LIBERTARIO A LA PRENSA: VILLAVERDE AMENAZÓ A WIÑAZKI#wiñazki pic.twitter.com/ocqgBf6gCV — MuyCritico (@muycriticosalta) October 20, 2025

3-Milei le habló a sus seguidores con un megáfono

En el siglo de las comunicaciones, el Jefe de Estado hizo campaña en el interior del país y en el conurbano utilizando un altavoz para dirigirse a un puñado de militantes.

En una ciudad como Córdoba, que tiene casi 2 millones de habitantes, cerró su campaña a los gritos en las calles céntricas desde lo alto de una camioneta.

Desarrolló un acto relámpago en la esquina de San Lorenzo y Buenos Aires en Nueva Córdoba, un barrio copado por estudiantes universitarios.

Su alocución no llegó a los 5 minutos de duración.

image Milei a los gritos, en el cierre de la campaña de Córdoba

4-El candidato Marcelo Peretta agredió a Eduardo Feinmann

Ocurrió cuando el periodista abandonaba el edificio de Radio Mitre donde desarrolla su programa en la primera mañana.

El aspirante a diputado nacional y sindicalista increpó, insultó y le tiró una patada al comunicador a la altura de la cintura.

Peretta exigió disculpas por ser tildado de “chanta” y la situación escaló a una agresión física.

Tras el incidente, Eduardo Feinmann utilizó su programa radial para expresar su postura.

“Me van a tener que matar para que me calle la boca”.

image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1958541846939943008&partner=&hide_thread=false “Eduardo Feinmann”

Por este cruce que tuvo con el farmacéutico Marcelo Peretta.



pic.twitter.com/qAFtxg5oPf — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) August 21, 2025

5-Samid bailó coreografía con imágenes de Perón y Evita

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que participara en 2015 en “Bailando por un sueño”, rememoró horas de gloria en la televisión y ensayó una coreografía con un archivo del General Juan Perón y su esposa Eva Perón.

Se presentó en la lista del Frente Patriota Federal, de César Biondini.

“La inteligencia artificial me dijo que Perón y Evita harían todo lo que propongo yo” fue su argumento a la hora del lanzamiento.

El empresario de la industria cárnica se desempeñó como diputado provincial entre 1987 y 1991, cuando fue elegido por el Frente Justicialista de Renovación, liderado por Raúl Othacehé, exintendente de Merlo. Entre 2014 y 2016 fue vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1981347081592750440&partner=&hide_thread=false "El que quiera conducir con éxito tiene que exponerse; el que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca". JUAN DOMINGO PERÓN pic.twitter.com/NEYvEzVZKC — Alberto Samid (@soyalbertosamid) October 23, 2025

6-Ricardo Alfonsín quiso hacer spots graciosos

Una pareja estaba circulando por una ruta y se cruzó con una persona haciendo dedo.

Resultó que se trataba de Ricardito Alfonsín, de 73 años, quien pidió un aventón para llegar al Congreso Nacional porque quería “pararlo a Milei”.

En el cierre de los spots aparece junto a Marina Cassese, su segunda candidata de la lista, mientras en pantalla se lee la frase: “Vuelve Alfonsín, candidato a diputado, provincia de Buenos Aires, Proyecto Sur”. En el cierre de los spots aparece junto a Marina Cassese, su segunda candidata de la lista, mientras en pantalla se lee la frase: “Vuelve Alfonsín, candidato a diputado, provincia de Buenos Aires, Proyecto Sur”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1958553130481696929&partner=&hide_thread=false Una pareja estaba manejando y se cruzó con un anciano senil pidiendo monedas en la ruta.



Resultó que ese anciano mendigo era Ricardito Alfonsín. 73 años y aún no encuentra el rumbo en la vida. pic.twitter.com/QqsJqRbmi6 — Traductor (@TraductorTeAma) August 21, 2025

7-Alta coimera fue el mayor hit de la campaña

Oriunda de Monteros, provincia de Tucumán, la cantante María Paula Godoy se hizo reconocida por ser la creadora del hit musical que sintetiza todo el escándalo de las grabaciones de Diego Spagnuolo vinculadas a Karina Milei.

El tema “Alta coimera” se volvió viral y terminó siendo utilizado, tanto en marchas de protestas contra el gobierno libertario, como en tribunas de fútbol y recitales.

Al ritmo de la guajira “Guantanamera”, la artista presentó una versión en jingle al programa “Industria Nacional” del canal de streaming Gelatina, conducido por Pedro Rosemblat.

8-Libertarios a las piñas dentro del Congreso

Los diputados Oscar Zago y Lisandro Almirón se agarraron a trompadas adentro del recinto.

El legislador del MID quería votar la ratificación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión de Juicio Político.

Al mismo tiempo, se desató una trifulca que incluyó tirarse agua en la cara entre las diputadas Rocío Bonacci, Marcela Pagano y Lilia Lemoine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1899936415653519518&partner=&hide_thread=false La locura se extendió al bloque de diputados libertarios. Zago y Almirón terminaron a las trompadas, mientras Lemoine y Ponce cruzaron insultos y vasos de agua con Marcela Pagano. Se quiebran por dentro. pic.twitter.com/w3WCk07Amc — César Biondini (@BiondiniCesar) March 12, 2025

9-Virginia Gallardo, floja de papeles y con domicilio en un baldío

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por Corrientes enfrentó cuestionamientos por el domicilio que declaró ante la Justicia Electoral. Está ubicado en una propiedad en construcción que no le pertenece.

Si bien la Justicia habilitó a Gallardo a presentarse en una lista, en la provincia destacaron que no reside allí desde hace años.

Virginia Gallardo tiene un DNI con dirección en San Cayetano, Corrientes, pero vive desde hace años en el barrio de Palermo.

image Virginia Gallardo sufrió bastante en la campaña para las elecciones de 2025

10-Espert lloró antes de bajarse de su candidatura

“Me siento muy mal" dijo el diputado nacional que encabezó durante varias semanas la lista de aspirantes a la cámara baja por La Libertad Avanza.

"Cuando supe que Fred Machado era narco ni en pedo quería cobrar ningún mango más", dijo Espert en una entrevista con Gabriel Anello en Radio Mitre.

El economista reconoció haber cobrado un adelanto de US$ 200.000.

Luego, se largó a llorar.

Tengo hijos, tengo hermanos, esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. Terrible. Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes. Tengo hijos, tengo hermanos, esposa y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, el de mi padre. Terrible. Pero bueno, a este juego nos lleva esta manga de delincuentes.

"Mi lado afectivo está roto, así como también mi esposa, mis hijos y mis amigos”.