Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump

Se desinfla Provincias Unidas

En Córdoba, la batalla entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza generaría sorpresa. Juan Schiaretti quiso ampliar, pero el discurso se pinchó a la tarde.

En Córdoba, el oficialismo nacional apostó a una lista "pura" para enfrentar al gobernador Schiaretti. Aunque sin confrontar directamente contra su figura, la disputa fue por la misma canasta de votos: el antikirchnerismo.

La campaña se centró en la figura de Milei y se mantuvo nacionalizada, sin entrar en disputas locales. Algo que podría haber sido beneficioso para volver a sacar a flote el sentimiento anti K que vive en la provincia especialmente desde el acuartelamiento policial del 2013, evento "canónico" para el PJ nacional y la perdida de Córdoba.

Por otra parte, quien también tendría abierta la posibilidad de un discurso eufórico sería Natalia de la Sota, la diputada que se desprendió del armado de Schiaretti con el objetivo de renovar su banca.

