Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrarle a Trump (y que confirme la ayuda).

Imagen creada con IA/GROK.
Imagen creada con IA/GROK.

Los resultados de las elecciones legislativas son alentadores para La Libertad Avanza y, de confirmarse la tendencia, Javier Milei tendrá la ayuda de Donald Trump.

26 de octubre de 2025 - 19:17

EN VIVO

Elecciones legislativas nacionales este domingo (26/10) con muy baja participación (66%, el número más bajo para una legislativa desde 1983) y todo indica que habrá muchas sonrisas en el bunker de La Libertad Avanza. Javier Milei quiere el mapa violeta para mostrárselo a Donald Trump y, de confirmarse la tendencia a esta hora, el Presidente lograría tener la ayuda prometida de Estados Unidos.

Luego, habrá lecturas e interpretaciones varias de los números y, sobre todo, respecto a qué ocurra en las provincias de más peso electoral.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Se desinfla Provincias Unidas

En Córdoba, la batalla entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza generaría sorpresa. Juan Schiaretti quiso ampliar, pero el discurso se pinchó a la tarde.

En Córdoba, el oficialismo nacional apostó a una lista "pura" para enfrentar al gobernador Schiaretti. Aunque sin confrontar directamente contra su figura, la disputa fue por la misma canasta de votos: el antikirchnerismo.

La campaña se centró en la figura de Milei y se mantuvo nacionalizada, sin entrar en disputas locales. Algo que podría haber sido beneficioso para volver a sacar a flote el sentimiento anti K que vive en la provincia especialmente desde el acuartelamiento policial del 2013, evento "canónico" para el PJ nacional y la perdida de Córdoba.

Por otra parte, quien también tendría abierta la posibilidad de un discurso eufórico sería Natalia de la Sota, la diputada que se desprendió del armado de Schiaretti con el objetivo de renovar su banca.

Nota completa: Expectativa violeta en Córdoba: A Juan Schiaretti se le desinfla Provincias Unidas

Live Blog Post

El kirchnerismo se aferra al recuerdo de Macri 2017 y 2019

En la radio Futurock, Julia Mengolini (alineada al kirchnerismo) recuerda que Mauricio Macri ganó las elecciones legislativas de 2017 con más de 40 puntos (con la coalición Cambiemos), pero en las presidenciales de 2019 perdió contra Alberto Fernández.

Live Blog Post

PBA: Kicillof gana, el tema es por cuánto...

Todo indica que Fuerza Patria gana en PBA pero hay dudas sobre el porcentaje. Por ahora, se habla de que perdieron votos en comparación con las legislativas bonaerenses de septiembre.

El dato relevante, al que se aferrará Fuerza Patria, es que el peronismo tuvo la 1era. victoria legislativa en 20 años.

Aquí la nota completa:

LLA ACHICÓ BRECHA // PBA: Kicillof ganó y le dio al peronismo la 1ra victoria en una legislativa en 20 años

Live Blog Post

Entre Ríos: Rogelio Frigerio en punta

Otra buena para LLA: en Entre Ríos ya se habla de una victoria de Rogelio Frigerio.

Live Blog Post

Córdoba: Mucho optimismo de LLA

Córdoba es una de las provincias que es mirada con mucha atención -no sólo por densidad de población sino porque es una de las bases de Provincias Unidas, y, a este momento, se habla de una ventaja de LLA de unos 8 puntos.

En tanto, Natalia De la Sota estaría superando los 2 dígitos, con lo cual estaría renovando su banca en Diputados.

Live Blog Post

Habla Karina Milei: "Estamos muy contentos"

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, habló en la puerta del búnker de La Libertad Avanza y destacó la elección que tuvo el partido violeta en todo el país. Se mostró junto a Martín Menem.

“La verdad quiero agradecerles porque como han visto han sido unos comicios muy tranquilos. Estamos muy contentos como presidente del partido. La Libertad Avanza estuvo en los 24 distritos. Estamos contentos con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”, dijo la hermana del presidente ante los medios, donde no respondió preguntas.

Aquí más información: Señal: Salió a hablar Karina Milei con Martín Menem ¿saborean el dominio en Diputados?

Live Blog Post

Córdoba: Pocas sonrisas para Juan Schiaretti

Desde Córdoba dicen que el gobernador Martín Llaryora ya le comunicó a su mesa chica que Juan Schiaretti fue derrotado por el libertario Gonzalo Roca.

