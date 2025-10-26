Las primeras mesas que llegaron a los bunkers dejaron helados a los experimentados militantes. en este caso, el triunfo de La Libertad Avanza fue por 133 a 44 de Provincias Unidas y 24 de Fuerza Patria.
PULLARO EN PROBLEMAS
Tras 2 victorias en 2025, el gobernador de Santa Fe está perdiendo contra LLA
Provincias Unidas no hace pie tampoco en Santa Fe y caería por varios puntos contra La Libertad Avanza. el gobernador Pullaro pelea el segundo lugar.
El PJ busca recuperarse en Rosario y aspira a un segundo lugar.
Había tenido buenas perfomances en las elecciones regionales y apostaban a que el candidato a diputado nacional oficialismo era prácticamente un desconocido.
Provincias Unidas o "Provincias Hundidas"
En una elección tan polarizada, quienes buscaron ser "los terceros en discordia" quedaron en off side.
La "ancha avenida del medio" no se materializó en Santa Fe a pesar de los buenos antecedentes electorales del gobernador Maximiliano Pullaro desde 2023, cuando ganó por una diferencia de 40 puntos.
Ahora, habrá un fuerte debate interno en la alianza oficialista santafesina que está compuesta por más de una docena de agrupaciones distintas.
¿Acercarse a la Casa Rosada o seguir intentando el perfil propio?