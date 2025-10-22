Maximiliano Pullaro avanza con una reforma que fortalece el trabajo dentro de las cárceles

SANTA FE. Maximiliano Pullaro avanza en la consolidación de un modelo penitenciario moderno, sustentable y orientado a la reinserción. Por ende, presentaron los alcances del nuevo régimen de contrataciones del Instituto Autárquico Provincial de la Industria Penitenciaria (Iapip), que introduce un esquema más ágil y eficiente para la adquisición de insumos y el desarrollo de actividades productivas en las cárceles.
NUEVAS REGLAS
Según lo explicado por los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, la iniciativa forma parte de una política integral que busca reconvertir la estructura penitenciaria provincial para fortalecer la cultura del esfuerzo, el aprendizaje y la responsabilidad.
El nuevo marco normativo permitirá al Iapip operar con criterios de gestión propios de una empresa pública moderna, facilitando los procesos de compra, producción y venta, y dotando al organismo de autonomía operativa.
"El objetivo es aprovechar el tiempo de internación con un fin útil, transformando la ociosidad en trabajo y capacitación", señaló Cococcioni, quien agregó que "El Iapip necesita una lógica productiva que le permita funcionar con previsibilidad y eficiencia, y este régimen lo hace posible".
En ese sentido, el ministro recordó que el instituto, aunque autárquico, "funcionaba con rutinas burocráticas que obstaculizaban su desarrollo empresarial". A raíz de ello, puso como ejemplo los talleres de panadería que elaboran productos para consumo interno y venta al público, pero que debían tramitar un expediente por cada compra de harina, lo que demoraba la producción. "Este decreto simplifica esos procesos sin perder control ni transparencia", comunicó.
Agilidad y eficiencia
Por su parte, Olivares destacó que la medida pretende optimizar recursos públicos y consolidar una administración penitenciaria autosustentable. "Queremos que la Industria Penitenciaria se rija por los estándares de una empresa eficiente. Dotarla de herramientas de gestión le permitirá planificar, comprar a mejor precio y aumentar el volumen de trabajo", expresó.
El titular de Economía subrayó que el decreto garantiza los principios de concurrencia y publicidad en las contrataciones, pero con mecanismos más ágiles que eviten la parálisis administrativa. "La industria penitenciaria requiere abastecimiento continuo. Con esta reforma, el sistema gana previsibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta", apuntó.
A su turno, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, precisó que el trabajo en contexto de encierro forma parte del programa de tratamiento penitenciario individual que se aplica a cada interno.
Talleres de producción
Sobre dicho escenario, la directora del Iapip, Rocío Zanón, detalló que el instituto cuenta con talleres en casi todas las unidades penitenciarias de la provincia y que los internos que participan reciben una asignación estímulo.
"Los talleres funcionan de lunes a viernes de 6 a 12, con producción textil, panificación, carpintería y herrería. Este decreto nos permite mejorar costos, planificar compras y garantizar precios más competitivos para el Estado", aseguró.
Como cierre, Cococcioni sostuvo que la reforma se enmarca en una estrategia integral de reordenamiento penitenciario, posible tras resolver el problema del hacinamiento en comisarías.
"Cuando asumimos, el desafío era trasladar a los detenidos al sistema carcelario. Hoy, con obras que incorporarán más de 7.000 plazas, podemos avanzar hacia una política moderna, que combine seguridad, eficiencia y oportunidades de reinserción", manifestó.
A partir de esto, Santa Fe da un paso más en la construcción de una política penitenciaria basada en el trabajo, la transparencia y la planificación, que busca equilibrar la firmeza institucional con la inclusión social. El objetivo final: que las cárceles sean espacios de producción, aprendizaje y responsabilidad compartida.
