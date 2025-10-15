Maximiliano Pullaro reafirmó su mano dura: "Nos hicieron creer que las drogas no dañan"

"En Argentina, durante mucho tiempo, hubo una ideología que se tornó a través de una teoría jurídica que ubicaba a los delincuentes en el rol de víctimas. Esa misma ideología ubicó a las fuerzas de seguridad en el lugar de los malos y pretendían dejarlos en el lugar de victimarios en cada acción que hacían. Nos hicieron creer que las drogas no dañan a los seres humanos y nosotros estudiamos mucho los daños que producen". "En Argentina, durante mucho tiempo, hubo una ideología que se tornó a través de una teoría jurídica que ubicaba a los delincuentes en el rol de víctimas. Esa misma ideología ubicó a las fuerzas de seguridad en el lugar de los malos y pretendían dejarlos en el lugar de victimarios en cada acción que hacían. Nos hicieron creer que las drogas no dañan a los seres humanos y nosotros estudiamos mucho los daños que producen".

Posterior a ello, sostuvo que "es muy difícil decir esto", pero reconoció hacerlo "para poder vivir en una sociedad distinta".

image Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia participaron de la quema de drogas. Foto: Gobierno de Santa Fe

La experiencia de Santa Fe

De manera continuada, el oriundo de Hughes se refirió a lo vivido en su territorio "donde las organizaciones criminales parecían que habían tomado la calle". En tanto, manifestó: "Con Gisela Scaglia demostramos que en 22 meses de gobierno, con mucho esfuerzo, al narcotráfico se le puede ganar".

"No es fácil, pero que en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe hayan bajado los índices de violencia de un año al otro el 65% y que también haya bajado el delito contra la propiedad en un 70%, demuestra que con las mismas herramientas algo se podía hacer", explicó.

A partir de eso, sostuvo que "Si en Santa Fe lo logramos, significa que en el país aún hay una oportunidad para dejar este flagelo atrás".

Como cierre, dejó un mensaje con ciertas críticas: "El narcotráfico no nos ha ganado; había un Estado bobo que tenía una mirada garantista de las políticas públicas y de los delincuentes. Eso nos trajo mucho dolor y mucha sangre. Que eso no vuelva a suceder nunca más y sigamos trabajando firmes y juntos ante la lucha contra este flagelo".

Golpe al narcotráfico

Por otro lado, el juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, brindó detalles sobre la histórica quema de drogas. "Hoy incineramos veneno", señaló. Sobre esa línea, hizo hincapié en lo ocurrido semanas atrás en provincia de Buenos Aires lo que "demuestra la verdadera cara del narcotráfico".

Luego de no dejar de lado un tema que sigue repercutiendo, Alurralde precisó que "La cantidad de droga a incinerar implicó impedir que ingresen a nuestras ciudades 600 mil cigarrillos de marihuana y 32.000 dosis umbrales de cocaína".

"Pero el verdadero golpe al narcotráfico está en los bienes. Y ahí vamos a la valuación de esta droga, que puesta en Aduana la marihuana alcanza un valor de 1.250.000 dólares y la cocaína $276.552 dólares. Es decir, estamos hablando de una suma cercana a los 1,5 millones de dólares que fueron sacados y que no se permitió que fueran volcados nuevamente en la actividad ilegal. Eso también es un golpe a los bienes del narcotráfico", puntualizó.

image Se llevó adelante la destrucción por incineración de 300 kilogramos de marihuana, 16 kilogramos de cocaína y más de 3.000 gruesas de cigarrillos secuestradas en el marco de más de 30 causas judiciales por infracción a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero. Foto: Gobierno de Santa Fe

