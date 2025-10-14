Sin tacto: Maximiliano Pullaro descontará el día a los docentes que adhieran al paro

El escrito agrega que la jornada de lucha se realizará "junto a la Conadu Histórica y las asociaciones de base de todo el país", en defensa de "la educación pública, gratuita y de calidad".

Impacto en Santa Fe

El paro alcanzará también a las escuelas públicas provinciales. Amsafé confirmó su adhesión a la medida nacional y anticipó un alto acatamiento. Ante esto, Paulo Juncos, secretario gremial, mostró malestar por el crítico contexto.

"El nivel de enojo va aumentando por el deterioro salarial. La mayoría de los maestros está endeudado y los sueldos alcanzan hasta mitad de mes".

Por su parte, Rodrigo Alonso, secretario general del gremio, fue categórico al afirmar que los docentes "no son el enemigo" y que el conflicto trasciende los límites de una disputa salarial. "Ratificamos el paro porque el gobierno nacional está desfinanciando la escuela pública y no se hace cargo de la educación argentina. No envía los recursos para salarios, comedores, infraestructura ni formación docente", sostuvo el dirigente.

El cese de actividades se da en un contexto donde la docencia santafesina viene denunciando una pérdida de poder adquisitivo de más del 30% desde diciembre de 2023, tras la eliminación de la cláusula gatillo y la falta de actualización salarial acorde a la inflación.

Maximiliano Pullaro mantiene su castigo

A raíz de ello, desde el gobierno provincial continúan con su postura tomada desde hace meses.

La administración de Pullaro recordó, previo a conocerse la decisión final, que todas las escuelas estarán abiertas este martes 14, a la vez que confirmó que descontará el día no trabajado por el paro convocado por un gremio nacional y apoyado por un gremio provincial.

Además, pone a disposición para quienes no adhieran a la medida de fuerza la Declaración Jurada por haberse presentado a cumplir funciones, que será contabilizado al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta, tanto mensual como trimestral.

Quienes concurran a sus puestos laborales podrán completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial "Mi Legajo".

image El gobierno santafesino insiste en su postura de control y descuento, en una puja que refleja, más allá de los números, dos modelos de Estado: uno que prioriza el equilibrio fiscal, y otro que reclama una inversión urgente en el futuro educativo de la provincia.

En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta.

Los docentes que adhieran a la jornada de lucha no percibirán el premio por Asistencia Perfecta, un adicional que en septiembre osciló entre 90 mil y 180 mil pesos, según el cargo.

"El gobierno de la provincia debería acompañar este reclamo, no extorsionar a las trabajadoras y trabajadores. Parece que lo único importante son los recursos para las rutas nacionales, pero no para la educación", cuestionó Alonso.

El conflicto expone una fractura política dentro del oficialismo santafesino, donde la relación con el sector docente se deteriora semana a semana. Desde Amsafé consideran que el discurso de austeridad y "orden fiscal" que sostiene el gobierno provincial se traduce en recortes que golpean directamente a las escuelas: falta de insumos, deterioro edilicio, reducción de programas socioeducativos y congelamiento de partidas para comedores.

