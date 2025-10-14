Al menos seis palestinos murieron este martes (14/10/25) en Franja de Gaza por un ataque de Israel, en vísperas de la quinta jornada de alto al fuego y después de que Donald Trump firmara la paz para Medio Oriente en la cumbre en Egipto. Israel se excusa en que su Ejército abrió fuego en el norte de Gaza tras detectar varios sospechosos que cruzaron la “la línea amarilla”.
TREGUA AÚN FICTICIA
Mueren 6 palestinos en Gaza en medio de la paz y a manos de Israel
En la 5ta jornada de alto al fuego, seis gazatíes han muerto en la Gaza tras que las FDI / Israel abrieran fuego por una supuesta infracción a la "línea amarilla". Los liberados israelíes y los ex presos palestinos denuncian torturas.
Según informaron a EFE fuentes médicas locales, seis personas murieron este martes por fuego israelí en tres ataques diferentes en la ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur), cuando se encontraban en zonas cercanas a la llamada «línea amarilla» de retirada de las tropas israelíes, según el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás.
Cuatro personas murieron por fuego israelí en el barrio de Shujaia de la capital gazatí; una más falleció en el barrio de Al Shaaf de la misma ciudad, y una sexta murió en la zona de Al Foujari de Jan Yunis, en todos los casos cerca de la línea a donde se han retirado las tropas de Israel.
En tanto, Hamás anunció en esta jornada que a partir de las 22:00, hora local, entregará otros cuatro cadáveres más de los rehenes que han muerto en cautiverio. Ante este retraso, Israel advierte que mantiene cerrado el paso de Rafah hasta el miércoles y que reducen la entrada de ayuda humanitaria en Gaza hasta no recuperar la totalidad de los cuerpos como se había pactado en el alto al fuego.
En ese sentido, Israel informó a las Naciones Unidas que solo permitirá la entrada de 300 camiones de ayuda —la mitad del número acordado— a la Franja de Gaza a partir del miércoles 15 de octubre y que no permitirá la entrada de combustible ni gas, salvo para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria, según una nota vista por Reuters y confirmada por la ONU.
Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Gaza, confirmó que la organización recibió la nota de COGAT, la rama del Ejército israelí que supervisa el flujo de ayuda a Gaza.
La nota de ese organismo israelí señaló que las restricciones se estaban tomando porque “Hamás violó el acuerdo sobre la liberación de los cuerpos de los rehenes”.
Un paz -por ahora- ficticia: Gaza sin bombardeos, pero herida
Luego del acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás para un alto al fuego y la liberación de los rehenes (la primera fase del plan de paz de Washington) tras que Donald Trump oficializará desde Egipto la garantía de paz y estabilidad a Medio Oriente, este martes, un día después, han muerto seis gazatíes bajo fuego israelí.
Sin embargo, en la Franja de Gaza no se oyen detonaciones de bombas y el enclave se perfila para recibir protección y garantías por parte de Donald Trump y de la Liga Árabe de que no será anexionado a Israel ni que volverá a la guerra. Pero aún sigue el bloqueo parcial humanitario y la gobernanza del enclave está vacante.
Gracias al plan de paz de Washington, el martes, 20 rehenes israelíes fueron liberados tras 738 días de cautiverio bajo las garras de Hamás; y en paralelo, las autoridades israelíes liberaron 2000 presos palestinos (solo 250 con cadena perpetua), de los cuales una gran mayoría no eran terroristas, sino ciudadanos que fueron arrestados por protestar por los asentamientos en Cisjordania o alzar su voz contra el gobierno israelí.
Tanto los rehenes israelíes como los presos palestinos han denunciado torturas y vejaciones durante el cautiverio.
Netanyahu y Hamás torturaron a inocentes judíos y palestinos en su guerra
Del lado de Israel, se empiezan a conocer nuevos relatos de los sobrevivientes al cautiverio de Hamás: historias aterradoras de torturas, maltrato psicológico y aislamiento sin ver la luz del sol durante dos años.
Por ejemplo, los medios israelíes reportan que uno de los 20 liberados, Avinatan Or, permaneció completamente solo durante 738 días, más de dos años, sin contacto con otros secuestrados hasta el momento de su liberación, y que perdió entre el 30 % y el 40 % de su peso corporal, según los primeros exámenes médicos.
Otros rehenes, como el colombiano-israelí Elkana Bohbot, pasaron la mayor parte del cautiverio encadenados en túneles subterráneos, perdiendo la noción del tiempo y el espacio, por lo que es probable que enfrenten secuelas significativas de estrés posttraumático.
Con respecto al ex rehén Matan Angrest, según relató su madre, fue sometido a torturas severas durante los primeros meses, por su condición de soldado. Muchos liberados como él comentaron de la manipulación psicológica que sufrieron a manos de Hamás, que les decían que sus familiares habían muerto y que Israel los había abandonado.
Los terroristas jugaban todo el tiempo con las expectativas de los rehenes, prometiéndoles la liberación en varias ocasiones. A Guy Gilboa-Dalal, por ejemplo, lo hicieron prepararse para una supuesta liberación, solo para ver cómo sufría.
En cuanto a los presos palestinos liberados por Israel, también sufrieron torturas y han puesto el rostro al horror de las cárceles israelíes.
La gran mayoría fueron detenidos por activismo o por plantárseles a las FDI en Cisjordania o en Gaza, sin cargos ni juicio, y de forma arbitraria. En prisión, aseguran, sufrieron torturas, hambre, aislamiento y humillaciones constantes.
Uno de ellos es Shadi Abu Sido, fotoperiodista. Fue detenido en marzo del año pasado en el hospital Al Shifa, mientras trabajaba. Durante meses, no tuvo contacto con su familia y los soldados israelíes le dijeron que habían muerto. Por eso, al descender en el colectivo que lo trajo de regreso a casa, se emocionó al ver a sus hijos, esperándolo.
“Nos arrojaron agua hirviendo sobre el cuerpo... Sufrimos asaltos constantes, hambre y humillaciones diarias. La comida es incomible, así que nos vemos obligados a ayunar todo el día y reservarla para una sola comida en la noche. También nos niegan atención médica, incluso para la sarna, que muchos presos han contraído y que ha empeorado por la falta de higiene y ausencia de medidas preventivas y curativas", dijo un preso palestino.
“Me desnudaron y me obligaron a beber alcohol... En el cinturón de Gaza, me golpearon con un objeto punzante... la herida requirió grapas quirúrgicas que permanecieron en mi cabeza durante 119 días... causando una infección en el cuero cabelludo", reveló otro ante la Comisión de Asuntos de Detenidos Palestinos
