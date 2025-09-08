El presentismo se aplicó inmediatamente a docentes, pero no el descuento para Diputados

ATEN cuestionó la constitucionalidad de la ley ante la Justicia, que les respondió en un fallo que "no se ha logrado fundar correcta y adecuadamente las transgresiones constitucionales que se denuncian".

Descuentos para diputados

La resolución 1208 -de nueve artículos- que se votó en una sesión especial establece un régimen de descuentos por inasistencias injustificadas a la labor parlamentaria. A diferencia del plus, no hay incentivo sino quitas a las dietas de diputados y diputadas.

El recorte previsto era del 10% si faltaban a las sesiones, que son cada dos semanas en el periodo ordinario de marzo a diciembre, y del 5% a las reuniones de comisiones que se realizan martes, miércoles y jueves. Los lunes y viernes no hay en principio actividades oficiales.

La dieta que percibe un legislador actualmente ronda los siete millones de pesos. Según el diario 'Río Negro', de la provincia vecina, el dinero recaudado iba a destinarse a las becas estudiantiles 'Gregorio Álvarez'.

Además la resolución planteaba que si alguno quería renunciar total o parcialmente a su dieta, gastos de bloques, viáticos, pasajes, estaba autorizado a hacerlo.

En el caso de los bloques unipersonales, que no tienen reemplazos para asistir a las comisiones, el piso mínimo que se fijó fue de 20 reuniones mensuales.

Pero al cumplirse un año, este régimen no estaba vigente por que todavía discutían la reglamentación. Y esta semana, informaron al medio mencionado que "la secretaria de Cámara, que tiene a su cargo la reglamentación de la resolución y luego su implementación, les entregó una redacción a los presidentes de los bloques para que puedan hacer observaciones. Los diputados están trabajándolo, analizando algunos puntos como la situación de los bloques unipersonales respecto a las comisiones. Los bloques con más integrantes por reglamento interno tienen reemplazos, mientras que en los unipersonales no existe esa posibilidad".

En tanto, el diputado del PTS-FIT, Andrés Blanco, que integra uno de ellos dijo "cuando se discutió esto fue en el contexto de que se estaba aplicando el presentismo a los docentes. Como una forma demagógica hicieron el planteo de controlar también la asistencia de los diputados. Nuestro bloque nunca puso ninguna objeción, si lo quieren reglamentar, que lo reglamenten. No sé qué hay detrás de todo esto, porque la verdad es una vergüenza".

