Tobey Maguire ilusiona a los fans de Marvel con su posible regreso como Spider-Man

Recordemos que Maguire dejó claro anteriormente cómo se sintió con esta experiencia: "Trabajar con Andrew [Garfield] y Tom [Holland] fue muy valioso para mí, realmente fue especial, una experiencia muy rica para mí en todos los sentidos. Me revivió el interés por actuar. Sintió como una verdadera hermandad, que era lo que buscábamos también, para nosotros y para los personajes".

Estrategia Marvel: la jugada detrás del triple Peter Parker

El contexto de Marvel hace que la aparición de los tres Spider-Man sea más que una ilusión: Spider-Man: Brand New Day, dirigido por Destin Daniel Cretton con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, llegará a los cines el 31 de julio de 2026, mientras que Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026. Ambos proyectos podrían integrar multiverso de formas diferentes, creando oportunidades para que Maguire y Garfield vuelvan a compartir pantalla con Holland en una saga que sigue explorando los límites narrativos del Universo Marvel.

image Spider-Man: Brand New Day y Avengers: Doomsday podrían integrar el multiverso y reunir a los tres Peter Parker. Y Maguire y Garfield están dispuestos.

Según medios y entrevistas recientes, los dos actores están dispuestos a regresar. Maguire confesó: "Cuando me llamaron al principio… pensé, ‘¡Finalmente!’ Me sentí agradecido; estuve realmente abierto, de inmediato, a hacerlo. ¡No sin nervios! Pero poder aparecer con gente talentosa y creativa y actuar juntos… fue simplemente un sí".

Si se confirma, sería por un lado un hito para los fanáticos y, por el otro, Sony y Marvel podrían cerrar esta etapa del multiverso de manera contundente, mientras los fans siguen expectantes y atentos a cualquier señal que indique que los tres Spider-Man volverán finalmente a ser una realidad.

