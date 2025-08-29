El rumor que sacude Marvel: Ryan Reynolds y Robert Downey Jr., ¿pelea real?

Lo que realmente se viene en Avengers: Doomsday

Mientras los rumores llegaban a los titulares, la producción de Avengers: Doomsday avanza con un elenco repleto de héroes históricos y de nuevas incorporaciones: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright y Paul Rudd, junto a los recién llegados de Los 4 Fantásticos y los X-Men. Robert Downey Jr. vuelve, pero como el Doctor Doom, un cambio significativo respecto a su histórico rol de Tony Stark.

Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, explicó que la película se centrará en las "incursiones multiversales" y que se filmará en los mismos sets que se construyeron para Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Con eso, se garantiza que haya continuidad tanto visual como narrativa, algo que es clave para la Fase 6 del MCU.

image La película reunirá héroes históricos y nuevos personajes del MCU y X-Men. Downey vuelve como el Doctor Doom, mientras Reynolds no participa, descartando cualquier enfrentamiento en el set.

Por su parte, Reynolds no aparecerá en esta entrega, lo cual hace imposible cualquier conflicto con Downey en el set, como había circulado. Las fuentes confirman que las escenas de los actores ya están organizadas y no hay fricciones, y que el enfoque real del equipo de producción está en coordinar el cruce masivo de los universos y los personajes.

En definitiva, los rumores eran atractivos para los usuarios de las redes y los medios, pero la realidad del set es otra: colaboración, planificación y anticipación para un estreno que promete ser histórico en diciembre de 2026.

