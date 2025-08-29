En las últimas semanas, en redes y medios de Marvel se empezó a hablar de un supuesto enfrentamiento entre Ryan Reynolds y Robert Downey Jr. Estos dos actores de alto perfil aparecieron en todos los titulares, y aunque parecía un choque de egos en el set de Avengers: Doomsday, la realidad detrás de la producción es otra, mucho más tranquila.
LA OTRA BATALLA ÉPICA
El rumor que sacude Marvel: Ryan Reynolds y Robert Downey Jr., ¿pelea real?
Esta semana circuló por los portales de noticias que Ryan Reynolds y Robert Downey Jr. se pelean en el set de Marvel. ¿Chisme real o pura fake news?
El rumor imposible de Marvel que llegó a ser tapa
La versión del enfrentamiento se originó a partir de comentarios de los periodistas Jeff Sneider y John Rocha, quienes hablaron de tensiones en el set sin señalar directamente a Downey ni a Reynolds. Aun así, el rumor se transformó rápidamente en una supuesta "pelea épica" entre dos de los nombres más fuertes del universo Marvel.
Poco después, el medio TMZ salió a aclarar que "La subcultura de internet dedicada a conjeturas sobre Marvel inventó que hubo un enfrentamiento verbal" y explicó que no podía tratarse de Downey y Reynolds porque nunca se vieron. La idea de que existiera un conflicto surgió más del sensacionalismo y de la necesidad de clics que de hechos verificables.
Según fuentes citadas por People, hay "cero bronca" entre los dos, y la relación es "amigable", si hasta incluso se llegó a hablar de un posible cameo de Downey en Deadpool & Wolverine. Otra historia donde los rumores de Hollywood pueden crecer exponencialmente, especialmente cuando hay dos estrellas con enorme cantidad de seguidores. La viralidad hace que algunas historias imposibles parezcan reales, y en este caso, el supuesto choque directo era estrictamente imposible.
Lo que realmente se viene en Avengers: Doomsday
Mientras los rumores llegaban a los titulares, la producción de Avengers: Doomsday avanza con un elenco repleto de héroes históricos y de nuevas incorporaciones: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright y Paul Rudd, junto a los recién llegados de Los 4 Fantásticos y los X-Men. Robert Downey Jr. vuelve, pero como el Doctor Doom, un cambio significativo respecto a su histórico rol de Tony Stark.
Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, explicó que la película se centrará en las "incursiones multiversales" y que se filmará en los mismos sets que se construyeron para Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Con eso, se garantiza que haya continuidad tanto visual como narrativa, algo que es clave para la Fase 6 del MCU.
Por su parte, Reynolds no aparecerá en esta entrega, lo cual hace imposible cualquier conflicto con Downey en el set, como había circulado. Las fuentes confirman que las escenas de los actores ya están organizadas y no hay fricciones, y que el enfoque real del equipo de producción está en coordinar el cruce masivo de los universos y los personajes.
En definitiva, los rumores eran atractivos para los usuarios de las redes y los medios, pero la realidad del set es otra: colaboración, planificación y anticipación para un estreno que promete ser histórico en diciembre de 2026.
