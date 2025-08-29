360 suspensiones hasta diciembre en el grupo de Nicky Caputo, que aplicó un régimen agrario

La empresa Mirgor del grupo de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía de la Nación, decidió aplicar un plan de suspensiones a unos 360 trabajadores en sus plantas de Industria Austral de Tecnología (IATEC), Famar y Brightstar, dedicadas a la producción de celulares y dispositivos electrónicos y ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego.
360 empleados del grupo Mirgor, de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía, quedaron sujetos a un plan de suspensiones hasta diciembre bajo el régimen de 'PPD'.
Según medios provinciales, el plan de suspensiones regirá hasta diciembre, e implica que los trabajadores bajo el régimen de Prestación Permanente Discontinua (PPD) interrumpirán sus tareas una semana al mes, en la que recibirán el 50% del salario en carácter no remunerativo.
La Prestación Permanente Discontinua es un tipo de contrato laboral, principalmente en el ámbito agrario argentino, que se establece para trabajos cíclicos o estacionales, donde el trabajador tiene un vínculo permanente con la empresa pero solo presta servicios en temporadas recurrentes, sin que se den de baja los derechos ni la antigüedad acumulada durante los períodos de inactividad.
El trabajador tiene las mismas protecciones que un empleado permanente de prestación continua, pero con la particularidad de la intermitencia en la prestación de servicios, la cual es decidida por el empleador.
La interrupción de la prestación de tareas se debe en general a la naturaleza cíclica de la actividad, como la agricultura, pecuaria o forestal, que no sería este caso, pero vale aclarar que la decisión se tomó en el marco de un acuerdo con los sindicatos, particularmente la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que buscó preservar todos los empleos hasta fin de año.
El acuerdo es importante, ya que en algunos casos, la aplicación de la figura de Prestación Permanente Discontinua fue limitada por la Justicia cuando el empleador no cumplió con los requisitos mínimos o bien cuando la modalidad fue aplicada de forma arbitraria.
El acuerdo con Mirgor
Desde la UOM local explicaron que "Mirgor había planteado inicialmente la posibilidad de recortar unos 200 empleos debido a la menor producción, pero tras las gestiones sindicales se avanzó con la alternativa de suspensiones rotativas para mantener la mayor cantidad posible de puestos".
En ese contexto, informaron que las interrupciones se concentran especialmente en la producción de telefonía móvil, uno de los nichos más golpeados por la competencia externa. Igualmente, aclararon que las plantas especializadas en autopartes y televisores operan con normalidad.
Según el acuerdo alcanzado, los trabajadores afectados estarán inactivos durante siete días por mes, con la garantía de que los días no laborados se abonarán al 50% bajo concepto no remunerativo, evitando así una caída abrupta en los ingresos. Asimismo, la suspensión de actividades no impactará en derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y premios.
A pesar de que oficialmente se comunicaron que eran 360, representantes sindicales indicaron que serán aproximadamente 500 las personas que sufrirán esta modalidad de suspensión rotativa, lo cual representa una importante porción del personal dedicado a la fabricación de celulares.
Mirgor y el decreto de Javier Milei
El grupo Mirgor se transforma en la primera víctima del decreto 333/2025, firmado por Javier Milei, que suprimió gradualmente los aranceles a la importación de celulares y tecnologías vinculadas.
La modificación en los impuestos comenzó con una baja del 16% al 8% y que prevé la eliminación total en enero de 2026, junto a la disminución de impuestos internos.
Si bien el argumento del Gobierno nacional fue el que indicaba que "el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero extra en el bolsillo que gastarán en otras cosas", tanto la parte sindical como gremial alertaron que la medida ha afectado severamente la competitividad de la producción local en Tierra del Fuego.
"Esta apertura comercial puso en jaque a más de 7.000 puestos de trabajo en la provincia", sostienen representantes del sector.
En tanto, medios provinciales recordaron que en mayo de este año, José Luis Alonso, CEO del Grupo Empresarial, había asegurado que no habría despidos y que la producción de celulares no correría riesgo... Por entonces, había confirmado la estabilidad de los trabajadores del grupo. También a través de una nota interna a los trabajadores del Grupo, Alonso afirmaba que "los puestos de trabajo vinculados a la producción de celulares no están en riesgo", y destacando que, con esfuerzo, la empresa seguiría siendo competitiva incluso con el nuevo arancel del 8%.
