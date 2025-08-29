360 suspensiones hasta diciembre en el grupo de Nicky Caputo, que aplicó un régimen agrario

Nicky Caputo, el mejor amigo del presidente Macri. El grupo industrial Mirgor pertenece a Nicolás Caputo.

El acuerdo es importante, ya que en algunos casos, la aplicación de la figura de Prestación Permanente Discontinua fue limitada por la Justicia cuando el empleador no cumplió con los requisitos mínimos o bien cuando la modalidad fue aplicada de forma arbitraria.

El acuerdo con Mirgor

Desde la UOM local explicaron que "Mirgor había planteado inicialmente la posibilidad de recortar unos 200 empleos debido a la menor producción, pero tras las gestiones sindicales se avanzó con la alternativa de suspensiones rotativas para mantener la mayor cantidad posible de puestos".

En ese contexto, informaron que las interrupciones se concentran especialmente en la producción de telefonía móvil, uno de los nichos más golpeados por la competencia externa. Igualmente, aclararon que las plantas especializadas en autopartes y televisores operan con normalidad.

Según el acuerdo alcanzado, los trabajadores afectados estarán inactivos durante siete días por mes, con la garantía de que los días no laborados se abonarán al 50% bajo concepto no remunerativo, evitando así una caída abrupta en los ingresos. Asimismo, la suspensión de actividades no impactará en derechos laborales como vacaciones, aguinaldo y premios.

mirgor nicolas nicky caputo.jpg

A pesar de que oficialmente se comunicaron que eran 360, representantes sindicales indicaron que serán aproximadamente 500 las personas que sufrirán esta modalidad de suspensión rotativa, lo cual representa una importante porción del personal dedicado a la fabricación de celulares.

Mirgor y el decreto de Javier Milei

El grupo Mirgor se transforma en la primera víctima del decreto 333/2025, firmado por Javier Milei, que suprimió gradualmente los aranceles a la importación de celulares y tecnologías vinculadas.

La modificación en los impuestos comenzó con una baja del 16% al 8% y que prevé la eliminación total en enero de 2026, junto a la disminución de impuestos internos.

Tierra del Fuego. La fuerte caída de ventas en el mercado interno, y el ingreso de importados que autorizó Javier Milei puso a los que fabrican celulares en una situación muy compleja.

Si bien el argumento del Gobierno nacional fue el que indicaba que "el menor costo de la electrónica para 47 millones de argentinos implica un dinero extra en el bolsillo que gastarán en otras cosas", tanto la parte sindical como gremial alertaron que la medida ha afectado severamente la competitividad de la producción local en Tierra del Fuego.

"Esta apertura comercial puso en jaque a más de 7.000 puestos de trabajo en la provincia", sostienen representantes del sector.

En tanto, medios provinciales recordaron que en mayo de este año, José Luis Alonso, CEO del Grupo Empresarial, había asegurado que no habría despidos y que la producción de celulares no correría riesgo... Por entonces, había confirmado la estabilidad de los trabajadores del grupo. También a través de una nota interna a los trabajadores del Grupo, Alonso afirmaba que "los puestos de trabajo vinculados a la producción de celulares no están en riesgo", y destacando que, con esfuerzo, la empresa seguiría siendo competitiva incluso con el nuevo arancel del 8%.

Otras noticias de Urgente24

No es solo Vaca Muerta: Furiosos con Trump, Brasil busca a Argentina, pero aparece la carne y China

Música para la futura Comisión Investigadora: Diego Spagnuolo quiere hablar, sufre el oficialismo

Paró otra reconocida fábrica y dispuso vacaciones obligatorias a 300 trabajadores

El duro escenario y el cóctel explosivo para el que se tiene que preparar Vaca Muerta