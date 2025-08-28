AIE: El duro escenario y el cóctel explosivo para el que se tiene que preparar Vaca Muerta

- el crecimiento de la demanda mundial de petróleo que se viene desacelerado a un ritmo mayor al esperado, y

- un aumento de la oferta liderado por países fuera de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados) con el continente americano a la cabeza...

Así, pese a que el consumo global crecerá en 700.000 barriles diarios en 2026, la AIE advirtió que este ritmo es insostenible a largo plazo, anticipando que la demanda global dejará de crecer a finales de la década, impulsada por la transición hacia energías limpias y el auge de los vehículos eléctricos.

Mientras tanto, el cártel de la OPEP+ y sus competidores compiten por cuota de mercado, con Arabia Saudita liderando un incremento en la producción.

El desafío de Vaca Muerta

La menor demanda de China, India y Brasil impulsó a que el consumo mundial de petróleo creciera solo 680.000 barriles diarios este año, su nivel más bajo desde 2019. Esto sumado a la competencia en la oferta de otras regiones de América, presiona sobre los precios y eleva el riesgo de un desplome que podría deslucir las perspectivas de uno de los principales motores de crecimiento del país.

La caída del precio del crudo, que ya cayó casi un 15% en lo que va del año, cotizando cerca de US$65 el barril, ofrece un respiro a los consumidores pero representa una amenaza financiera directa para los países y las empresas productoras.

Vaca Muerta, el megayacimiento de shale en la provincia de Neuquén, se posicionó como el motor de crecimiento económico del país, con planes de convertirse en un exportador de energía de relevancia global. Para lograr este objetivo, las operadoras como YPF, Pan American Energy (PAE) y otras asociadas comprometieron inversiones en oleoductos, gasoductos, y proyectos de GNL.

