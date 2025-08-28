Alerta en el Gobierno: Marcela Pagano 'prende el ventilador'

Al referirse a lo ocurrido este miércoles en el recinto de la Cámara baja, Pagano recapituló: "Me amenazó Lemoine, pero obviamente la manda Menem. Lo de Martín Menem es lamentable. Yo entiendo que esté nervioso, debe estarlo, porque tiene muchísimas cosas que explicar y no puede. No le cierran los vínculos, no le cierra ya la estrategia para desmentir que no tiene absolutamente nada que ver con toda la red de corrupción que empieza a destaparse".

"Ayer miraba en TN y hubo sobreprecios en la compra de medicamentos en la Andis y casi todo se lo llevó esta droguería Suizo (Argentina), de la cual es íntimo Menem. Le fabricaba las barritas de proteína. Son íntimos de su familia, él los trajo al Gobierno, hizo los nexos", sentenció

"Él deberá probar en la Justicia todo lo que se dice en los medios, ya casi no sale, está un poco nervioso, si no son entrevistas serviles no da".

"Ellos no quieren que yo hable, como yo me fui de su bloque... ellos usan distintas estrategias de acoso, una es insultarte, gritarte y acosarte".

Consultada sobre los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas, respondió: "Tiene que investigar la Justicia. A mí me lo presentó el propio Javier Milei a Spagnuolo, era uno de los mejores amigos. Javier es muy selecto con el grupo de gente que lo acompaña en los días de descanso y era una persona que entraba a Olivos los domingos asiduamente. Creo que tiene el doble de entradas que el propio Francos que tiene muchos temas para hablar con el Presidente".

Marcela Pagano: "Francos montó una área de Inteligencia paralela"

"A mí me llama la atención por qué el jefe de Gabinetemontó un área de inteligencia paralela", disparó Pagano y arremetió: "No sé para qué los usa o qué tipo de pretensión tiene".

En ese sentido, la diputada precisó: "Tenemos una SIDE, hay fondos discrecionales que se multiplicaron varias veces, recursos tiene, y aun así el jefe de Gabinete montó una SIDE paralela, reclutó agentes de alto vuelo, de peso pesado, que trabajaron para el gobierno kirchnerista para el área de Parrilli. Mencioné a José Luis Vila, es un número uno; también a Víctor Hugo Armelino. ¿Por qué los tiene? ¿Qué clase de asesoramiento necesita?".

"Está por fuera de la ley tener agentes de inteligencia, de contrainteligencia, de la pesada, metidos en Jefatura. Es algo que no me explico. Me reconoció que los tiene contratados, no me pudo explicar para qué los usa", disparó contra el ministro coordinador.

Acto seguido, la diputada planteó: "Yo me pregunto: ¿no será que son estos agentes, por algún tipo de interés o puja de poder interno, que armaron todo esto? ¿O vamos a seguir ocultando las internas feroces que hay en el Gobierno? Acá hay una puja de poder, una interna, para sacarlo a (Sergio) Neiffert (que responde al asesor presidencial Santiago Caputo) de la SIDE".

"Evidentemente estaban impulsando el nombre de José Luis Vila, que seguramente tiene expertise y alto currículum, porque creo que también asesoró a la CIA y estuvo muchos años afuera, en Estados Unidos. ¿En qué tipos de asuntos lo tiene que asesorar al jefe de Gabinete? ¿En términos de Cancillería, en viajes, en cómo hacer el tratamiento parlamentario con los gobernadores? ¿No les llama la atención? Siempre pregunto: ¿estas cosas se hacen por dramas pasionales o para ganar poder? Porque tenemos acá una interna bárbara y feroz para ver quién acapara más poder y nadie cuida al Presidente", sentenció.

Para Pagano,"al Presidente lo están usando, le han tomado el timón", ya que "lo único que quieren quienes lo rodean es acaparar poder para hacer negocios".

Pagano sobre los incidentes en Lomas de Zamora: "No vaya a ser que montaran una pantomima de ataque"

Marcela Pagano también habló de los incidentes ayer en Lomas de Zamora, cuando la caravana que encabezaba Javier Milei recibió insultos y piedrazos.

"Veía lo que pasó en el conurbano. Me llama la atención porque en la campaña de 2023 caminamos calles parecidas en lugares bastante hostiles, porque eran afines al peronismo, yo al lado de él, atrás caminando, sin toda la seguridad que tiene hoy, y nunca pasó nada. Se desesperaban por abrazarlo, besarlo, por pedirle un autógrafo en los libros. No vaya a ser cosa que hoy, que tiene que tener un montón de seguridad, haya sectores dentro del Gobierno que quieran correr el eje, ¿no? Y montar una pantomima de ataque", planteó.

Y concluyó: "Acá hay que empezar a decir las cosas como son: hay una interna feroz entre el sector de Menem, de Santiago Caputo y de Guillermo Francos. No hay dos lados, hay tres. Parecía ser que el más debilitado era Francos, estábamos preocupados porque se decía muy fuerte dentro de LLA, no afuera, que lo querían correr, que lo iban a mandar a la embajada de Reino Unido, que estaba desinflándose su poder porque Martincito Menem quería sacarlo de las conversaciones con los gobernadores, que los traspiés del Congreso eran culpa del jefe de Gabinete, que había que sacarlo. Karina Milei le dio el gusto y lo puso como principal negociador".

"Desafío a los Menem a que presentemos nuestros celulares a la Justicia"

En otra entrevista con CNN Radio esta mañana, Marcela Pagano lanzó: "desafío a los Menem a que presentemos juntos nuestros celulares a la Justicia".

Embed ¡¡BOMBAZO!! PAGANO HACE ESTALLAR TODO EN LLA



"Desafío a los Menem a que presentemos juntos nuestros celulares a la Justicia" pic.twitter.com/WWzN2PDJLI — Revolución Popular (@RPN_Oficial) August 28, 2025

Ayer, Marcela Pagano ya había apuntado contra Martín Menem -luego de que se revelara un chat con Lemoine en plena sesión- y dijo que está "más sucio que una papa".

Cabe recordar que cuando Marcela Pagano dejó el bloque libertario en Diputados, publicó una dura carta abierta a Javier Milei:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Marcelampagano/status/1958598323000287249&partner=&hide_thread=false Carta abierta al Presidente de la Nación @JMilei pic.twitter.com/1qCYeAhXtj — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 21, 2025

