Nvidia cambia el panorama: ¿Conviene comprar, vender o esperar?

Data Centers

La división de Data Centers generó US$ 41.096 millones, un alza del 56% interanual y 5% trimestral. Fue el corazón de los resultados gracias al empuje de los grandes proveedores de nube y la adopción de modelos de lenguaje y aplicaciones generativas.

La arquitectura Blackwell ya crece al 17% trimestral y su versión Ultra promete sostener la demanda. La arquitectura Blackwell ya crece al 17% trimestral y su versión Ultra promete sostener la demanda.

Aun así, el segmento quedó por debajo de lo que esperaba la City, lo que explica parte de la cautela actual. Si la aceleración de los hiperescaladores se enfría, el principal sostén de Nvidia podría perder tracción.

Otros negocios vuelven a cobrar fuerza

El gaming recuperó protagonismo con US$ 4.287 millones (+49% interanual), acompañado por un salto en visualización profesional (+32%), automotriz (+69%) y OEM (+97%). La robótica también se perfila como un nuevo vector de crecimiento con US$ 586 millones (+69%).

La CFO Colette Kress anticipó que los márgenes brutos seguirán en torno al 70%, con gastos en I+D e infraestructura creciendo 36%, pero sin desbordarse frente al salto de ingresos.

image

¿Qué dice IOL? Comprar, vender o esperar

Según el análisis de Inversión Online (IOL), Nvidia continúa liderando con comodidad el ecosistema de inteligencia artificial y cuenta con un sendero de expansión apoyado en chips de última generación y un ecosistema de software en expansión. Sin embargo, la valuación exige cautela.

Hoy la acción cotiza a 51,4 veces utilidades, aunque con el guidance del próximo trimestre ese múltiplo podría moderarse a 45,5 veces. Esto implica que la acción sigue cara respecto al promedio del mercado, incluso considerando el fuerte crecimiento esperado.

Para IOL, el veredicto se divide así:

Mantener la acción si ya se está posicionado, dado que los fundamentals siguen sólidos.

la acción si ya se está posicionado, dado que los fundamentals siguen sólidos. Comprar con selectividad , aprovechando correcciones como la de este miércoles.

, aprovechando correcciones como la de este miércoles. Evitar vender en pánico, ya que los motores de crecimiento estructural siguen intactos.

Euforia vs. prudencia

Nvidia es el símbolo de la nueva era de la inteligencia artificial y los resultados lo confirman. Pero con una acción que ya subió más de 33% en lo que va del año, el mercado empieza a exigir más que balances espectaculares. La pregunta de fondo es si este rally todavía tiene nafta suficiente o si llegó el momento de bajar un cambio.

Lo concreto es que la compañía sigue marcando el paso, pero el precio de su acción refleja un nivel de expectativas tan alto que cualquier resbalón —como un enfriamiento en Data Centers o más trabas en China— puede hacer tambalear el humor de los inversores.

1756392243463

Otras noticias de Urgente24

Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"

Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario