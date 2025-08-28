Ley anti Shein: Comerciantes presionan para recibir protección en medio del boom de compras online

El texto, que será enviado al Congreso, incluye controladores ambientales, certificados de origen y modificaciones arancelarias e impositivas, inspiradas en regulaciones aprobadas recientemente en Francia.

Preocupación en Rosario

Al respecto, Miguel Rucco, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial a Cielo Abierto de calle San Luis (donde existen gran cantidad de locales con precios mayoristas, los cuales vienen padeciendo este boom de compras en las plataformas chinas), aseguró que el fenómeno de Shein, que ahora se agrega Temu, está generando un fuerte impacto que se puede observar a diario en el movimiento de las compras local.

"Estamos muy preocupados. Es sorprendente el precio, sin aranceles ni impuestos. Personalmente, hice una compra contra mis principios. Te llega a un precio irrisorio, pero puede que no llegue bien". "Estamos muy preocupados. Es sorprendente el precio, sin aranceles ni impuestos. Personalmente, hice una compra contra mis principios. Te llega a un precio irrisorio, pero puede que no llegue bien".

En diálogo con Radio2, comentó su experiencia y sostuvo que "uno de los artículos no era lo que esperaba". A raíz de ello, generó una comparación con la tienda física, la cual "ofrece ventajas de calidad y servicio que las apps no garantizan".

"Frente a esto, que demora 10 o 15 días en llegar, nuestra competencia como tienda física es poder tocar, probar, y la inmediatez de llevarlo en el momento", amplió.

Sobre esa línea, el dirigente advirtió que el ingreso de ropa sin controles de calidad "puede terminar siendo una estafa" y que "lo barato puede salir caro".

Impacto en la industria nacional y en el empleo

De manera continuada, Rucco expresó que se debe hacer una crítica a esta situación. "Es una política de apertura económica que perjudica a la industria y al comercio local, y que obviamente impactará en el empleo y en las decisiones de inversión", lamentó.

Pese a ello, reconoció que el comercio local debe revisar su política de precios para no perder competitividad. En tanto, admitió que los valores en los comercios del país fueron un factor de alejamiento para los consumidores.

"Creo que sí. Aunque en indumentaria se están acomodando muchísimo los precios. Hoy por calle San Luis encontrás una campera inflable a 15 mil pesos, o remeras de 5 mil, más allá de que sea liquidación. La oferta está atenta a esta situación", indicó.

