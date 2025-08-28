ROSARIO. Tal explicó Urgente24, el auge de plataformas de comercio electrónico como Shein y Temu, que permiten a los argentinos comprar productos del exterior a precios competitivos, generó mayor preocupación en la industria textil, que prepara una "ley anti Shein" para proteger el mercado local.
LO BARATO PUEDE SALIR CARO
Ley anti Shein: Comerciantes presionan para recibir protección en medio del boom de compras online
El auge de plataformas como Shein y Temu generan mayor preocupación en la industria textil. Desde Rosario, los comerciantes se hacen oír.
A raíz de ello, comerciantes de la city rosarina se manifestaron a favor de lo que impulsa la Cámara Argentina de la Indumentaria.
Ley anti Shein
El proyecto apunta a frenar la competencia desleal que afecta al sector y amenaza empleos. Es cierto que la ropa en Argentina cada vez es más costosa, los sueldos no hacen pie, por lo que últimamente la gente optó por importar desde dicha plataformas para ahorrar mucho más.
Actualmente, el panorama del sector es crítico. En el segundo trimestre de 2025, la mitad de las empresas textiles reportaron caídas en sus ventas en comparación con el año anterior, con una baja promedio del 7%. Si se amplía la mirada a los últimos dos años, ocho de cada diez firmas redujeron sus ventas, con un retroceso acumulado del 28%, de acuerdo a datos de la Fundación Protejer.
A los problemas de consumo y aumento de costos en dólares, se sumó el impacto de las importaciones directas a bajo precio desde el exterior.
El texto, que será enviado al Congreso, incluye controladores ambientales, certificados de origen y modificaciones arancelarias e impositivas, inspiradas en regulaciones aprobadas recientemente en Francia.
Preocupación en Rosario
Al respecto, Miguel Rucco, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Comercial a Cielo Abierto de calle San Luis (donde existen gran cantidad de locales con precios mayoristas, los cuales vienen padeciendo este boom de compras en las plataformas chinas), aseguró que el fenómeno de Shein, que ahora se agrega Temu, está generando un fuerte impacto que se puede observar a diario en el movimiento de las compras local.
En diálogo con Radio2, comentó su experiencia y sostuvo que "uno de los artículos no era lo que esperaba". A raíz de ello, generó una comparación con la tienda física, la cual "ofrece ventajas de calidad y servicio que las apps no garantizan".
"Frente a esto, que demora 10 o 15 días en llegar, nuestra competencia como tienda física es poder tocar, probar, y la inmediatez de llevarlo en el momento", amplió.
Sobre esa línea, el dirigente advirtió que el ingreso de ropa sin controles de calidad "puede terminar siendo una estafa" y que "lo barato puede salir caro".
Impacto en la industria nacional y en el empleo
De manera continuada, Rucco expresó que se debe hacer una crítica a esta situación. "Es una política de apertura económica que perjudica a la industria y al comercio local, y que obviamente impactará en el empleo y en las decisiones de inversión", lamentó.
Pese a ello, reconoció que el comercio local debe revisar su política de precios para no perder competitividad. En tanto, admitió que los valores en los comercios del país fueron un factor de alejamiento para los consumidores.
"Creo que sí. Aunque en indumentaria se están acomodando muchísimo los precios. Hoy por calle San Luis encontrás una campera inflable a 15 mil pesos, o remeras de 5 mil, más allá de que sea liquidación. La oferta está atenta a esta situación", indicó.
