Carne: USA dejó afuera a Brasil, que se desvía a China y pone en jaque a la Argentina

Puntualmente, el precio promedio de la carne bovina exportada en julio fue de US$5.577 por tonelada peso producto, un 6,6% superior al del mes anterior y un 38,2% más alto en términos interanuales.

Así, el Rosgan señala que, con esta performance positiva, que se repite por segundo mes consecutivo, el volumen total embarcado en los primeros siete meses del año asciende a 376.245 toneladas peso producto, valuadas en US$1.943 millones.

Comparado con los registros del año pasado, el dato acumulado a julio representa una caída del 14,5% en volumen, pero un incremento del 17,6% en facturación

En efecto, en lo que va del año, el valor promedio de la tonelada embarcada se incrementó un 35% interanual, al pasar de US$3.835 en 2024 a US$5.165 por tonelada en los primeros siete meses de este año.

En términos generales, los productos de mayor valor comercial (cortes de carne deshuesados, frescos o refrigerados) registran una mejora interanual del 23% en el período. En tanto, en lo que respecta al segmento de congelados sin hueso (en el que China representa nada menos que el 76% de los embarques totales), el incremento alcanza cerca del 40% interanual.

brasil carne.jpg Brasil exportó en 2024 casi tanta carne vacuna como la que Argentina produce al año.

China, en la mira de Brasil

"En este punto, resulta interesante detener el análisis", afirma el Rosgan y alerta:

Si bien China sigue siendo el destino predominante de nuestras exportaciones, absorbiendo más del 70% del volumen, en el último mes reportado se observa un leve retroceso que quiebra la tendencia de recuperación registrada en los últimos tres meses

En concreto, durante julio se reportaron ventas a China por 44.842 toneladas peso producto, lo que representa una caída del 7% respecto del volumen registrado en junio.

Y es "una tendencia que podría volver a agudizarse en agosto, tal como se especulaba, a raíz de la disrupción comercial causada por los aranceles adicionales impuestos por USA y la reacción comercial esperable de uno de los países más afectados: Brasil", añade el informe.

En este sentido, si bien julio puede considerarse un mes de quiebre o transición en relación con la modificación arancelaria, lo cierto es que los embarques de carne vacuna desde Brasil hacia China reflejan un salto del 18% en volumen entre junio y julio.

image

Este aumento se suma a un primer semestre de elevada actividad comercial con China, en el que se superó en un 15% el volumen embarcado en 2024, alcanzando las 790 mil toneladas.

Cabe recordar que, a partir de agosto, Brasil enfrenta un arancel final del 76,4% para ingresar al mercado norteamericano, lo que lo obliga a redireccionar sus flujos hacia otros destinos, generando un movimiento comercial sumamente significativo para el mercado de carnes

En este contexto, China se presenta como el principal mercado al que Brasil intentará canalizar la mayor parte de sus excedentes, más allá de otros destinos asiáticos como Vietnam, Filipinas e Indonesia, donde en los últimos meses ha consolidado importantes avances en el desarrollo de nuevas estrategias de acceso a mercado.

"Sin embargo, en el caso particular de China —donde nuestro país mantiene una alta exposición comercial, dada la participación que representa sobre el total exportado—, el posicionamiento de Brasil frente a este nuevo escenario arancelario no es un dato menor", completa el Rosgan.

Ya se anticipa la retracción

En efecto, los datos preliminares de agosto, basados en las certificaciones de exportación emitidas por el Senasa hacia China, ya puede anticiparse una nueva retracción en los volúmenes potencialmente exportables.

Y no es solo Brasil: otro indicador a seguir de cerca es el crecimiento que se viene registrando en los stocks de carne vacuna importada en almacenes chinos.

Este dato puede monitorearse mensualmente a través de un índice base 100, elaborado por la consultora especializada OIG+X, el cual da cuenta de un aumento de aproximadamente 10 puntos básicos en lo que va del año, alcanzando el 85%.

"Esta tendencia podría estar reflejando no solo un mayor ingreso de mercadería importada -especialmente en los dos últimos meses reportados, junio y julio-, sino también cierta dificultad del mercado local para digerir dichos inventarios. Recordemos que, durante el trimestre septiembre-noviembre, suelen registrarse los momentos de mayor actividad comercial con este destino, por lo que el desempeño que se logre alcanzar en este período será determinante para equilibrar el balance final del año", menciona el Rosgan.

Por el momento, en los siete meses hasta julio, las exportaciones argentinas de carne vacuna hacia todos los destinos sumaron 376.245 toneladas peso producto, unas 54.500 toneladas menos que las registradas en igual período del año pasado.

"Compensar esta caída y, a su vez, alcanzar a fin de año el total exportado en todo 2024 —769 mil toneladas— implicaría incrementar el actual ritmo de embarques en un 25% durante los meses restantes, algo que, a priori, resulta ciertamente ambicioso frente al nuevo ritmo de juego que comienza a configurarse en el mercado", concluye el informe.

