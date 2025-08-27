Moretón en la mano de Trump: ¿Por qué el líder MAGA esconde hematomas?

En una rueda de prensa más reciente, reafirmó, como para disipar las dudas sobre la salud de Trump: "El presidente se mantiene en excelente estado de salud... concuerda con una leve irritación de los tejidos blandos debido a los frecuentes apretones de mano y el uso de aspirina".

Al ser preguntada por el parche de maquillaje que cubría el moretón este pasado fin de semana, la secretaria de Prensa, declaró: “El presidente Trump es un hombre del pueblo, y se reúne con más estadounidenses —a quienes estrecha la mano a diario— que ningún otro presidente en la historia. Su compromiso es inquebrantable y lo demuestra todos los días”.

image Trump deja ver un gran moretón en su mano en la Oficina Oval | GENTILEZA THE NEW YORK POST

Sin embargo, los demócratas, que han apoyado a Joe Biden —acusado por Trump de "senil" y enfermo—, dudan de las afirmaciones de la portavoz presidencial.

El mes pasado, después de que los periodistas presionaran a Leavitt sobre los hematomas y una serie de fotografías que mostraban que los tobillos de Trump estaban muy hinchados, ella publicó un memorando del médico del presidente, el Dr. Sean Barbabella, que atribuía el "leve hematoma en el dorso de su mano" a una "leve irritación de los tejidos blandos por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina", un analgésico y anticoagulante que a menudo se toma como preventivo.

No obstante, Barbabella, un médico de la Marina de Estados Unidos que tiene el rango de capitán, dijo que las piernas hinchadas de Trump eran resultado de una “insuficiencia venosa crónica”, a la que llamó una “condición benigna y común” para alguien de 79 años.

Más noticias en Urgente24:

Lule Menem: preocupación por un posible video de la mano derecha de Karina Milei

Caravana por territorio hostil: Javier Milei apuesta a salir bien parado

Fernando "Tato" Menem habría generado reuniones con los dueños de la Droguería Suizo Argentina

Tasas altas, recesión y corrupción: QEPD el carry trade