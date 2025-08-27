El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido visto con un enorme moretón oscuro en el dorso de su mano derecha, lo que se notó a simple vista mientras él firmaba una serie de órdenes ejecutivas durante este lunes por la tarde en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
SALUD DEL REPUBLICANO
Moretón en la mano de Trump: ¿Por qué el líder MAGA esconde hematomas?
Trump en los últimos meses ha sido visto con un gran moretón en su mano derecha, al que a veces tapa con maquillaje: qué hay detrás del hematoma y qué esconde relamente.
El mandatario estadounidense, sentado en el Escritorio Resolute, parecía que trataba de taparse la mano con su otra izquierda, al mismo tiempo que hablaba con los periodistas, lo que alimentó de lleno la especulaciones de por qué quería esconder dicho hematoma.
Desde febrero, Trump ha sido visto con un moretón o con un parche de maquillaje en su mano derecha , aparentemente cubriendo un hematoma recurrente, el cual, según la portavoz de la Casa Blanca, no reviste preocupación porque es el resultado de frecuentes apretones de manos y de un tratamiento con aspirina, un anticoagulante.
Lo demócratas no creen que a Trump no le pase nada: se habla de insuficiencia venosa
"El presidente Trump tiene hematomas en la mano porque trabaja constantemente y estrecha manos todo el día, todos los días", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
En una rueda de prensa más reciente, reafirmó, como para disipar las dudas sobre la salud de Trump: "El presidente se mantiene en excelente estado de salud... concuerda con una leve irritación de los tejidos blandos debido a los frecuentes apretones de mano y el uso de aspirina".
Al ser preguntada por el parche de maquillaje que cubría el moretón este pasado fin de semana, la secretaria de Prensa, declaró: “El presidente Trump es un hombre del pueblo, y se reúne con más estadounidenses —a quienes estrecha la mano a diario— que ningún otro presidente en la historia. Su compromiso es inquebrantable y lo demuestra todos los días”.
Sin embargo, los demócratas, que han apoyado a Joe Biden —acusado por Trump de "senil" y enfermo—, dudan de las afirmaciones de la portavoz presidencial.
El mes pasado, después de que los periodistas presionaran a Leavitt sobre los hematomas y una serie de fotografías que mostraban que los tobillos de Trump estaban muy hinchados, ella publicó un memorando del médico del presidente, el Dr. Sean Barbabella, que atribuía el "leve hematoma en el dorso de su mano" a una "leve irritación de los tejidos blandos por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina", un analgésico y anticoagulante que a menudo se toma como preventivo.
No obstante, Barbabella, un médico de la Marina de Estados Unidos que tiene el rango de capitán, dijo que las piernas hinchadas de Trump eran resultado de una “insuficiencia venosa crónica”, a la que llamó una “condición benigna y común” para alguien de 79 años.
