Con el control de las tierras raras, China le pone un freno a los ataques de Donald Trump

Oriente Medio tiene petróleo. China tiene tierras raras. Oriente Medio tiene petróleo. China tiene tierras raras.

El país asiático apostó por desarrollar una industria minera estratégica, incluso a costa del impacto ambiental.

Hoy, esa apuesta le otorga un poder de disuasión único: un eventual bloqueo de las exportaciones de tierras raras podría paralizar no solo la industria automotriz y tecnológica de Occidente, sino también sectores claves para su defensa militar. Sistemas como el F-35, avión de combate insignia de Estados Unidos, dependen directamente de elementos como el samario y el itrio, procesados casi exclusivamente en China.

image El uso de tierras raras impacta en la defensa militar de Estados Unidos, incluída la producción del F-35.

Cómo impacta el control de China

La Unión Europea (UE), en su transición hacia una economía verde, enfrenta una vulnerabilidad aún mayor. Un político europeo advirtió a Financial Times recientemente que "nuestra dependencia energética de Rusia es muy leve en comparación con nuestra dependencia de China para los minerales críticos". Elementos como el germanio, crucial para baterías y energías renovables, provienen casi en su totalidad del mercado chino.

Tanto Washington como Bruselas han comenzado a reaccionar. La Ley de Materias Primas Críticas de la UE, en vigor desde el año pasado, establece metas para diversificar el suministro. En Estados Unidos, incluso acuerdos diplomáticos —como el reciente entre Ruanda y la República Democrática del Congo— se han utilizado como herramienta para asegurar derechos mineros estratégicos.

image El acuerdo de paz firmado por Ruanda y República Democrática del Congo en junio pasado da acceso a Estados Unidos a de tierras raras.

Sin embargo, el camino hacia la independencia es largo y complejo. En Europa, no hay minas de tierras raras activas y apenas existen dos grandes plantas de procesamiento. Los obstáculos ambientales y regulatorios encarecen el desarrollo local de esta industria.

Un alto funcionario de seguridad occidental resumió la situación ante el mismo medio con brutal honestidad: “Se necesitaron más de 20 años para llegar a ser tan dependientes de China. Y se necesitarán otros 20 años para romper esa dependencia”.

En un mundo cada vez más polarizado, donde la rivalidad entre Estados Unidos y China se extiende más allá del comercio, las tierras raras se han convertido en un nuevo campo de batalla en el que Beijing tiene las de ganar.

