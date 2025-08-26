En un contexto de creciente tensión comercial, la administración Trump se vio forzada este mes a extender por tres meses más una tregua en su guerra comercial con China. El motivo sería evitar un golpe económico derivado del control que ejerce el gigante asiático sobre la cadena global de suministros de minerales críticos, las tierras raras.
ENEMIGOS ÍNTIMOS
Con el control de las tierras raras, China le pone un freno a los ataques de Donald Trump
China controla las tierras raras, clave para la industria y la defensa. Estados Unidos y Europa dependen más de Beijing de lo que admiten.
En un interesante articulo publicado por Financial Times, se explica el poderío oriental sobre estos minerales, que son fundamentales en la producción de industrias clave. Apenas comenzada la guerra comercial en abril pasado, Beijing impuso controles a la exportación de siete tipos de tierras raras.
Ya se vio a Donald Tump arremeter contra los miembros del BRICS con aranceles por demás contundentes y exagerados, llegando incluso al 50% del valor de las importaciones. Sin embargo, con China no mantiene la misma política, aunque sí ha tenido declaraciones fuertes. La interdependencia entre ambas potencias limita las voluntades de sus líderes.
La fortaleza estratégica de China sobre las tierras raras
Aunque las tierras raras existen en varios rincones del planeta, China controla entre el 60 % y 70 % de su extracción y alrededor del 90 % de su procesamiento y refinación. Esta ventaja no es casual. Desde los años 80, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping —quien afirmaba:
El país asiático apostó por desarrollar una industria minera estratégica, incluso a costa del impacto ambiental.
Hoy, esa apuesta le otorga un poder de disuasión único: un eventual bloqueo de las exportaciones de tierras raras podría paralizar no solo la industria automotriz y tecnológica de Occidente, sino también sectores claves para su defensa militar. Sistemas como el F-35, avión de combate insignia de Estados Unidos, dependen directamente de elementos como el samario y el itrio, procesados casi exclusivamente en China.
Cómo impacta el control de China
La Unión Europea (UE), en su transición hacia una economía verde, enfrenta una vulnerabilidad aún mayor. Un político europeo advirtió a Financial Times recientemente que "nuestra dependencia energética de Rusia es muy leve en comparación con nuestra dependencia de China para los minerales críticos". Elementos como el germanio, crucial para baterías y energías renovables, provienen casi en su totalidad del mercado chino.
Tanto Washington como Bruselas han comenzado a reaccionar. La Ley de Materias Primas Críticas de la UE, en vigor desde el año pasado, establece metas para diversificar el suministro. En Estados Unidos, incluso acuerdos diplomáticos —como el reciente entre Ruanda y la República Democrática del Congo— se han utilizado como herramienta para asegurar derechos mineros estratégicos.
Sin embargo, el camino hacia la independencia es largo y complejo. En Europa, no hay minas de tierras raras activas y apenas existen dos grandes plantas de procesamiento. Los obstáculos ambientales y regulatorios encarecen el desarrollo local de esta industria.
Un alto funcionario de seguridad occidental resumió la situación ante el mismo medio con brutal honestidad: “Se necesitaron más de 20 años para llegar a ser tan dependientes de China. Y se necesitarán otros 20 años para romper esa dependencia”.
En un mundo cada vez más polarizado, donde la rivalidad entre Estados Unidos y China se extiende más allá del comercio, las tierras raras se han convertido en un nuevo campo de batalla en el que Beijing tiene las de ganar.
