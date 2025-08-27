Google acaba de lanzar una bomba en el mundo de la inteligencia artificial. Se trata de Gemini 2.5 Flash Image, un modelo revolucionario que está causando furor entre los usuarios por su capacidad extraordinaria para generar y editar imágenes con una precisión jamás vista.
Google lanzó "Nano Banana": El modelo de IA que genera imágenes a velocidad de rayo
Google presentó Gemini 2.5 Flash Image, un sistema revolucionario que permite editar fotos con precisión milimétrica con inteligencia artificial.
La guerra de las imágenes artificiales se intensifica para Google
Lo que comenzó como un misterio en las redes sociales, donde apareció bajo el seudónimo "Nano Banana" en la plataforma LMArena, ahora se revela como la nueva arma secreta de Google para competir directamente contra OpenAI y su popular ChatGPT.
La actualización ya está disponible para todos los usuarios de la aplicación Gemini, así como para desarrolladores a través de Gemini API, Google AI Studio y Vertex AI. Lo que distingue a este modelo es su habilidad para realizar ediciones ultra-precisas basadas en instrucciones en lenguaje natural, manteniendo la coherencia facial y de detalles que otros competidores no logran.
Un ejemplo con prompt: Can you make this image like a Jojo´s manga panel?
Nicole Brichtova, líder de producto en modelos de generación visual de Google DeepMind, explicó que este sistema representa un salto cualitativo enormous. "Estamos impulsando la calidad visual hacia adelante, junto con la capacidad del modelo para seguir instrucciones", declaró en una entrevista exclusiva.
El contexto es claro: OpenAI dominó el mercado cuando lanzó el generador nativo de imágenes de GPT-4o en marzo, provocando que el uso de ChatGPT se disparara exponencialmente. Mientras tanto, Meta anunció la semana pasada que licenciaría modelos de IA de imagen de la startup Midjourney.
Precisión milimétrica y control creativo total
El nuevo modelo de Google se diseñó específicamente pensando en casos de uso doméstico, como ayudar a visualizar proyectos de hogar y jardín. Además, posee un "conocimiento del mundo" superior, permitiendo combinar múltiples referencias en una sola instrucción.
Sin embargo, Google no olvida las lecciones del pasado. La compañía implementó salvaguardas estrictas después de controversias previas con generadores de imágenes históricamente inexactas. Ahora, las imágenes generadas incluyen marcas de agua visuales e identificadores en metadatos para combatir los deepfakes.
La batalla está servida: ChatGPT registra más de 700 millones de usuarios semanales, mientras Gemini alcanza 450 millones mensuales. ¿Será "Nano Banana" el as bajo la manga que Google necesitaba?
