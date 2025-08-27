Morgan Stanley alerta que políticas de Milei "hacen recordar gestiones pasadas"

image Morgan Stanley alertó que se necesita mayor independencia del BCRA.

Sin embargo, alerta que “Argentina mantiene un déficit considerable en cuenta corriente, tiene un mercado interno de capitales limitado y es probable que permanezca expuesta externamente durante años”.

Morgan Stanley sobre las ganancias en 2025

A pesar de la devaluación de 2023-2024, las ganancias por acción en dólares crecieron 250%, pero están estables en 2025 y "en riesgo" para 2026 por el tipo de cambio y las tasas.

A lo que agregan: "Creemos que una reanudación agresiva del progreso de la reforma después de las elecciones sería suficiente para encarrilar la narrativa de inversión".

Recomendación a inversores

Según el informe, el 2025 "ha servido como recordatorio de la baja tolerancia de los inversores a cualquier tipo de interferencia en el mercado en el caso de Argentina".

" Tenemos una sobreponderación del 3%, incluyendo la empresa energética Vista, que genera ingresos en dólares estadounidenses; Loma Negra, que está parcialmente expuesta al tipo de cambio local y nuestra reciente incorporación, Banco Galicia, que incorporamos a finales de julio. Argumentamos que los riesgos de caída del tipo de cambio se verían mitigados por el alza de las acciones".

Morgan Stanley aclaró que mantiene la sobreponderación en acciones argentinas porque esperan que las reformas prometidas por el gobierno se aceleren tras las elecciones, aunque recomienda vender los activos una vez que lleguen a un determinado precio, para disminuir riesgos de pérdidas.

