Plazos fijos: La banca juega fuerte y los ahorristas festejan el aumento de tasas al 50%

Un relevamiento reciente mostró que las tasas de interés de los plazos fijos presentan grandes disparidades. Mientras algunas entidades apenas llegan al 35 o al 40%, otras ofrecen rendimientos que rebasan el 50% anual, configurando un escenario desafiante para quienes buscan resguardar sus ahorros. Algunas de las tasas confirmadas son:
Las tasas de interés de los plazos fijos en superan el 50% en la mayoría de los bancos, pero las diferencias entre entidades son notables.
- Banco Macro: 53.50 %
- Banco ICBC: 47.70 %
- Banco Nación: 47.00 %
- Banco Credicoop: 47.00 %
- Banco Galicia: 45.00 %
- Banco BBVA: 45.00 %
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 43.00 %
- Banco Santander: 38.00 %
- Banco Ciudad de Buenos Aires: 35.00 %
Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos
Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 54.00 %
- Banco CMF: 52.00 %
- REBA Compañía Financiera: 52.00 %
- Banco Bica: 51.00 %
- Banco Voii: 51.00 %
- Banco Mariva: 49.00 %
- Banco Meridian: 49.00 %
- Banco de la Provincia de Córdoba: 48.50 %
- Banco de Corrientes: 48.00 %
- Crédito Regional Compañía Financiera: 48.00 %
- Banco Hipotecario: 47.50 %
- Banco COMAFI: 47.00 %
- Banco del Sol: 51.00 %
- Banco Dino: 42.00 %
- Bibank: 42.00 %
- Banco del Chubut: 41.00 %
- Banco Julio: 38.00 %
- Banco Masventas: 30.00 %
¿Por qué elegir plazos fijos digitales puede aumentar las ganancias?
La modalidad elegida para constituir un plazo fijo también influye en la rentabilidad. Según el relevamiento del medio Diario Huarpe, hacerlo de forma presencial reduce el rendimiento hasta un 30%, mientras que la operatoria digital eleva las tasas por encima del 50% en la mayoría de los casos.
Esta diferencia responde a los costos operativos más bajos de los canales online, que los bancos trasladan al cliente en forma de mejores tasas.
