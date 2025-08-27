Plazos fijos: La banca juega fuerte y los ahorristas festejan el aumento de tasas al 50%

Los bancos aumentaron nuevamente la tasa de interés de sus plazos fijos: Cómo quedaron

¿Por qué elegir plazos fijos digitales puede aumentar las ganancias?

La modalidad elegida para constituir un plazo fijo también influye en la rentabilidad. Según el relevamiento del medio Diario Huarpe, hacerlo de forma presencial reduce el rendimiento hasta un 30%, mientras que la operatoria digital eleva las tasas por encima del 50% en la mayoría de los casos.

Esta diferencia responde a los costos operativos más bajos de los canales online, que los bancos trasladan al cliente en forma de mejores tasas.

