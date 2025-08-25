Billeteras virtuales al ataque: Por qué Mercado Pago, Ualá y Cocos quieren ser bancos

¿Qué rol juegan la inteligencia artificial y la digitalización en estas billeteras virtuales?

La tecnología es el corazón de esta transformación. La inteligencia artificial permite automatizar procesos, mejorar la experiencia del usuario y habilitar nuevos modelos de negocio. Carballo destaca además que la tokenización y la financiación de sectores productivos podrían convertirse en ventajas competitivas clave para estas empresas, siempre que exista un marco regulatorio que las acompañe.

Billeteras virtuales..webp Ualá lidera el ranking, pero Naranja X tiene un as bajo la manga.

Por su parte, Larravide y otros expertos insisten en que el verdadero valor estará en la capacidad de ofrecer soluciones personalizadas y modulares, donde los usuarios puedan integrar servicios de diferentes proveedores sin perder control ni seguridad.

¿Qué buscan los usuarios en Mercado Pago, Ualá y Cocos?

Más allá de las innovaciones tecnológicas, el usuario es quien definirá el éxito de estas billeteras virtuales convertidas en bancos. La tendencia global apunta hacia las superapps, plataformas que integran finanzas, consumo, transporte y servicios sociales en un solo lugar. El objetivo es ser imprescindibles en la rutina diaria de los clientes.

“Los usuarios valoran velocidad y autonomía, pero la confianza es determinante. Quien logre combinar lo mejor de la agilidad fintech con la solidez bancaria dominará el mercado argentino”, concluye Tomás Fulop, especialista en innovación financiera.

