Las billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Cocos están llevando la competencia fintech a otro nivel, ahora buscan transformarse en bancos. Esta carrera por obtener licencias bancarias promete revolucionar el mercado financiero y redefinir la relación entre tecnología, regulación y experiencia del usuario.
TRANSFORMACIÓN
Billeteras virtuales al ataque: Por qué Mercado Pago, Ualá y Cocos quieren ser bancos
Con esta carrera por convertirse en bancos, Mercado Pago, Ualá y Cocos quieren liderar un nuevo paradigma donde las billeteras virtuales sean las estrellas.
¿Por qué las billeteras virtuales quieren convertirse en bancos?
El mercado financiero actual vive una etapa de transformación profunda. Lo que empezó como un fenómeno fintech orientado a pagos y transferencias inmediatas ahora apunta a convertirse en un ecosistema integral. Empresas como Mercado Pago, Ualá y Cocos ven en las licencias bancarias una oportunidad estratégica. Mayor rentabilidad, posibilidad de otorgar créditos sin restricciones y la chance de competir de igual a igual con la banca tradicional.
Ualá fue pionera en este movimiento al adquirir Wilobank en 2022, mientras que Cocos acaba de comprar Banco Voii por unos 20 millones de dólares. Con esta jugada, la firma no solo accede a nuevas verticales de negocio, sino que rompe las limitaciones regulatorias que frenaban su crecimiento. “Ya no estaremos limitados por cuestiones regulatorias”, afirman desde Cocos.
Mercado Pago, Ualá y Cocos: ¿cómo cambia el negocio de las billeteras virtuales al ser bancos?
Convertirse en banco implica un cambio estructural para cualquier fintech. Según el especialista Ignacio Carballo, el negocio financiero se vuelve más rentable cuando una empresa puede intermediar con los saldos de sus clientes. Antes dependían de su propio capital; ahora, podrán utilizar los fondos de los usuarios para generar mayores ingresos.
Sin embargo, no todo es cuestión de licencias. La transición exige robustecer procesos internos, adoptar tecnologías avanzadas e integrar cultura organizacional bancaria. “El desafío es ofrecer productos tradicionales y digitales sin perder agilidad ni control de riesgos”, sostiene Jorge Larravide, experto en ecosistema financiero.
¿Qué rol juegan la inteligencia artificial y la digitalización en estas billeteras virtuales?
La tecnología es el corazón de esta transformación. La inteligencia artificial permite automatizar procesos, mejorar la experiencia del usuario y habilitar nuevos modelos de negocio. Carballo destaca además que la tokenización y la financiación de sectores productivos podrían convertirse en ventajas competitivas clave para estas empresas, siempre que exista un marco regulatorio que las acompañe.
Por su parte, Larravide y otros expertos insisten en que el verdadero valor estará en la capacidad de ofrecer soluciones personalizadas y modulares, donde los usuarios puedan integrar servicios de diferentes proveedores sin perder control ni seguridad.
¿Qué buscan los usuarios en Mercado Pago, Ualá y Cocos?
Más allá de las innovaciones tecnológicas, el usuario es quien definirá el éxito de estas billeteras virtuales convertidas en bancos. La tendencia global apunta hacia las superapps, plataformas que integran finanzas, consumo, transporte y servicios sociales en un solo lugar. El objetivo es ser imprescindibles en la rutina diaria de los clientes.
“Los usuarios valoran velocidad y autonomía, pero la confianza es determinante. Quien logre combinar lo mejor de la agilidad fintech con la solidez bancaria dominará el mercado argentino”, concluye Tomás Fulop, especialista en innovación financiera.
