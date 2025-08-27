Equi Fernández es nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El mediocampista fue comprado por la institución alemana y su futuro estará en una de las ligas más importantes del mundo. Boca Juniors, su club formador, recibirá una importante suma de dinero por la operación.
DEJA ARABIA SAUDITA
Equi Fernández se va al otro Atlético de Madrid: los argentinos en el Leverkusen
Equi Fernández es nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen. El ex Boca se unirá a las filas del conjunto alemán, donde compartirá plantel con otros compatriotas.
Finalmente, Equi Fernández dejará Arabia Saudita. Un destino que, para un jugador de su talento y a sus 23 años, resultaba llamativo. Con potencial para competir en equipos de primer nivel mundial, incluso con rodaje en la Selección Argentina y proyección Albiceleste, tiempo atrás el joven Equi Fernández decidía dejar la Ribera para jugar en el Al-Qadisiyah.
Ahora, tras su venta al Bayer Leverkusen, la sensación es que su carrera futbolística se reencausa para que el volante siga creciendo como jugador. El club alemán, que hace dos temporadas dio el gran batacazo de la mano de Xabi Alonso al consagrarse campeón en la Bundesliga y cortar la hegemonía del Bayern Munich.
Equi Fernández, al Bayer Leverkusen por 30 millones de euros
Tras una temporada en el Al-Qadisiyah, en donde disputó 37 partidos, anotó un gol y brindó cuatro asistencias, Equi Fernández deja Arabia Saudita y da un salto a la elite europea que puede transformarse en un punto de inflexión en su carrera. ¿Lionel Scaloni lo tendrá en la baraja de posibilidades para el Mundial 2026?
El Leverkusen pagó 30 millones de euros por el ex Boca. El acuerdo incluye una cláusula de reventa del 15% para el equipo saudí.
Boca engrosa sus arcas por la venta
Para Boca, donde Equi Fernández se formó, la transferencia también representa un beneficio económico: recibirá alrededor de 1,2 millones de euros en concepto de mecanismo de solidaridad.
Compañeros y compatriotas: todos los argentinos que tiene el Bayer Leverkusen en su plantel
Equi Fernández será el cuarto argentino del conjunto alemán, que este año ya ha traído tres futbolistas del suelo nacional. Aunque no supera al Atlético de Madrid, que tiene cinco, el Leverkusen es uno de los conjuntos europeos (junto al Olympique de Marsella) que más argentinos suma en el plantel.
Exequiel Palacios es el experimentado, ya con varios años en el Leverkusen sobre el lomo, coronación de la Bundesliga incluida.
El ex River llegó al equipo en 2020. Luego de 3 años en el Millonario, hizo las valijas de Núñez y se mudó a Alemania.
El refuerzo reciente es Claudio Echeverri, el Diablito Echeverri, que llegó cedido a préstamo desde el Manchester City por una temporada. Sin lugar en el plantel de Pep Guardiola, el volante recaló en Leverkusen.
"Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición", dijo Simon Rolfes, director deportivo de la institución.
También está Alejo Sarco, el juvenil surgido de Vélez que arribó al club en enero. Llegó a jugar apenas un puñado de partidos en el Fortín y hasta marcó un gol en la final de la Copa de la Liga 2024 ante Estudiantes. Sin embargo, se fue de manera conflictiva de Liniers, al decidir no renovar su vínculo para marcharse libre. En aquel entonces, Vélez lo apartó del plantel.