Equi Fernández se va al otro Atlético de Madrid: los argentinos en el Leverkusen

El Leverkusen pagó 30 millones de euros por el ex Boca. El acuerdo incluye una cláusula de reventa del 15% para el equipo saudí.

Boca engrosa sus arcas por la venta

Para Boca, donde Equi Fernández se formó, la transferencia también representa un beneficio económico: recibirá alrededor de 1,2 millones de euros en concepto de mecanismo de solidaridad.

Compañeros y compatriotas: todos los argentinos que tiene el Bayer Leverkusen en su plantel

Equi Fernández será el cuarto argentino del conjunto alemán, que este año ya ha traído tres futbolistas del suelo nacional. Aunque no supera al Atlético de Madrid, que tiene cinco, el Leverkusen es uno de los conjuntos europeos (junto al Olympique de Marsella) que más argentinos suma en el plantel.

Exequiel Palacios es el experimentado, ya con varios años en el Leverkusen sobre el lomo, coronación de la Bundesliga incluida.

El ex River llegó al equipo en 2020. Luego de 3 años en el Millonario, hizo las valijas de Núñez y se mudó a Alemania.

El refuerzo reciente es Claudio Echeverri, el Diablito Echeverri, que llegó cedido a préstamo desde el Manchester City por una temporada. Sin lugar en el plantel de Pep Guardiola, el volante recaló en Leverkusen.

"Dotado, fino y creativo": qué esperan de Claudio Echeverri en Bayern Leverkusen Echeverri, teutón Foto: Bayer Leverkusen

"Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición", dijo Simon Rolfes, director deportivo de la institución.

También está Alejo Sarco, el juvenil surgido de Vélez que arribó al club en enero. Llegó a jugar apenas un puñado de partidos en el Fortín y hasta marcó un gol en la final de la Copa de la Liga 2024 ante Estudiantes. Sin embargo, se fue de manera conflictiva de Liniers, al decidir no renovar su vínculo para marcharse libre. En aquel entonces, Vélez lo apartó del plantel.

