Las noticias sobre la asunción de un mánager deportivo post disolución del Consejo de Fútbol se esfumaron con la racha de Boca de dos victorias al hilo. Casualidad o no, no se escuchó más nada luego de que el Xeneize se impusiera a Independiente Rivadavia y a Banfield por el Torneo Clausura, pero Carlos Navarro Montoya no claudica.
¿Y SI TE LLAMA ROMÁN?
Desesperado por que lo llamen, Navarro Montoya volvió a candidatearse a Boca
Carlos Navarro Montoya está desesperado por asumir el puesto de mánager en Boca Juniors. Juan Román Riquelme aún no lo llamó.
Llegó un poco de paz dentro de la tormenta para el Mundo Boca. Ganar siempre endereza el barco y representa un tubo de oxígeno para calmar el caos.
Aún así, es prudente hablar con mesura cuando nos referimos a este Boca por dos simples razones:
- No le ganó a grandes rivales, y
- Dependió excesivamente de Leandro Paredes.
Cada quien es libre en el pensamiento y hasta podría refutar el primer punto con que, antes, el cuadro de La Ribera ni siquiera le ganaba a adversarios de menor calibre. No por nada estuvo 12 partidos seguidos sin ganar. Y es válido tal argumento.
Ahora bien, con el tema Paredes, no hay mucho para rebatir. Al Campeón del Mundo se lo ve poco acompañado en la mitad de la cancha y el equipo de Miguel Ángel Russo termina dependiendo en demasía de sus pases filtrados para generar peligro. El día que al propio Leandro lo taparon (contra Atlético Tucumán por 16avos. de final de Copa Argentina), Boca no jugó a nada y fue eliminado de la competición.
El Mono Navarro Montoya, desesperado por el llamado de Juan Román Riquelme
En diálogo exclusivo con el canal de streaming, Picado TV, Carlos Navarro Montoya, histórico arquero de Boca Juniors, fue consultado por su situación actual, ya que se lo vinculó con un posible arribo a Brandsen 805 para convertirse en el mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol.
"¿Todavía seguís esperando"?, le preguntó Walter Nelson al Mono, quien contestó:
Y agregó: "Román es de pensar mucho las cosas, de analizarlas, antes de tomar una decisión final. Si todavía no se ha producido el contacto es porque evidentemente sigue repensando muchas cosas".
Además, Navarro Montoya reconoció que hay un "afecto mutuo" entre él y el presidente xeneize.
