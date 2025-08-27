Desesperado por que lo llamen, Navarro Montoya volvió a candidatearse a Boca

Cada quien es libre en el pensamiento y hasta podría refutar el primer punto con que, antes, el cuadro de La Ribera ni siquiera le ganaba a adversarios de menor calibre. No por nada estuvo 12 partidos seguidos sin ganar. Y es válido tal argumento.

Ahora bien, con el tema Paredes, no hay mucho para rebatir. Al Campeón del Mundo se lo ve poco acompañado en la mitad de la cancha y el equipo de Miguel Ángel Russo termina dependiendo en demasía de sus pases filtrados para generar peligro. El día que al propio Leandro lo taparon (contra Atlético Tucumán por 16avos. de final de Copa Argentina), Boca no jugó a nada y fue eliminado de la competición.

image Leandro Paredes, el líder de esta mini levantada de Boca.

El Mono Navarro Montoya, desesperado por el llamado de Juan Román Riquelme

En diálogo exclusivo con el canal de streaming, Picado TV, Carlos Navarro Montoya, histórico arquero de Boca Juniors, fue consultado por su situación actual, ya que se lo vinculó con un posible arribo a Brandsen 805 para convertirse en el mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol.

"¿Todavía seguís esperando"?, le preguntó Walter Nelson al Mono, quien contestó:

Realmente me gratifica que mi nombre está con la posibilidad de retornar nuevamente al club con gente que yo aprecio mucho, que conozco también hace un montón de tiempo y que sé también que, si se da, se dará en el tiempo y en la forma que yo ya conozco Realmente me gratifica que mi nombre está con la posibilidad de retornar nuevamente al club con gente que yo aprecio mucho, que conozco también hace un montón de tiempo y que sé también que, si se da, se dará en el tiempo y en la forma que yo ya conozco

Y agregó: "Román es de pensar mucho las cosas, de analizarlas, antes de tomar una decisión final. Si todavía no se ha producido el contacto es porque evidentemente sigue repensando muchas cosas".

Además, Navarro Montoya reconoció que hay un "afecto mutuo" entre él y el presidente xeneize.

image Carlos Navarro Montoya.

