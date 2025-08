Bocabaret: ¿Toti Pasman le hace campaña a Navarro Montoya y Burdisso?

En este sentido, el conductor de uno de los programas de DSports, señaló la gestión que está realizando Riquelme luego de la disolución del Consejo del Fútbol. “Sería cambiar para que nada cambie, porque nadie me va a hacer creer a mí que va a elegir un mánager o un director técnico como por ejemplo Gabriel Heinze, que no le gusta a presidente y que va a traer jugadores que no sean bien vistos por la dirigencia”, apuntó.