Es un martes movido para Boca Juniors. Movido en la última línea, esa que se había afianzado en los últimos partidos y que ofrecía indicadores que sostenibilidad y proyección. Hoy, tras las noticias que comunicó el club de La Ribera, esa sostenibilidad de resquebrajó.
NOVEDADES
La certeza de Boca se resquebraja: se lesionó la garantía en el fondo Xeneize
Boca confirmó la lesión de Marco Pellegrino y sufre la baja de uno de los futbolistas más sólidos. Al mismo tiempo, extendió el contrato de Lautaro Di Lollo.
Es que el departamento médico de Boca anunció que Marco Pellegrino, efectivamente, está lesionado. El defensor había caído mal en un salto que hizo en el encuentro ante Banfield (que el Xeneize ganó por 2 a 0), y había quedado sentido. Tras elevarse en el aire, el zaguero de Boca pisó de manera deficiente cuando impactó en el suelo nuevamente.
Las cámaras mostraron un flojo apoyo del futbolista y las imágenes lo confirmaron cuando el jugador expresó una clara molestia. A pesar de todo, continuó jugando y hasta terminó el partido. Sin embargo, evidentemente quedó sentido. Hoy, el cuerpo médico de Boca informó que se lesionó.
"El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo", comunicó vía redes sociales.
Para bajarlo al llano: el obturador externo es un músculo pequeño que está en la zona de la cadera, cerca de la ingle, y ayuda a mover y estabilizar la pierna. Una lesión muscular grado II significa que el músculo tiene una rotura parcial (no es solo una distensión, pero tampoco está completamente roto). Esto provoca dolor, dificultad para mover la pierna con normalidad y necesita varias semanas de recuperación.
Pellegrino, las primeras garantías que florecieron en el equipo de Russo
Si bien el departamento médico de Boca no lo indicó, es probable que Pellegrino esté entre 4 y 6 semanas afuera de las canchas. La baja, para el equipo de Miguel Ángel Russo, es muy sensible.
Pellegrino se había establecido como una de las mayores garantías de un Boca en construcción. Más allá de estas últimas dos victorias al hilo (ante Independiente Rivadavia y contra Banfield), el zaguero había logrado sostenerse desde aquel debut en el Mundial de Clubes y mostró muchas aptitudes para ser el 6 del Xeneize.
Hasta el cotejo contra el Taladro, Pellegrino acumulaba 8 titularidades en fila. Firme en los despejes, duro en los duelos, rápido para las coberturas al espacio y mesura para salir desde el fondo en situaciones apremiantes, además de un buen pie zurdo, Pellegrino era una garantía en el fondo de Boca.
A él se le sumó, desde hace un par de partidos, Lautaro Di Lollo. Y lo hizo muy bien. Ubicado en la posición de 2, conformó una dupla central con Pellegrino que se transformó en una roca sólida para sostener al equipo desde la última línea. Un tándem más que positivo, con todos los boletos para ser el elenco estable del Xeneize de Miguelo Russo.
Lautaro Di Lollo renovó contrato con Boca hasta 2029
No podrá ser, pero a pesar de la lesión del zaguero, una buena noticia hace de contrapeso: Di Lollo extendió su contrato con el club por unos cuatro años más.
Así lo informó Boca: "Lautaro Di Lollo firmó la extensión y mejora de su contrato con Boca hasta diciembre de 2029 junto a Marcelo Delgado".