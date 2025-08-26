La certeza de Boca se resquebraja: se lesionó la garantía en el fondo Xeneize

"El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo" "El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo"

Para bajarlo al llano: el obturador externo es un músculo pequeño que está en la zona de la cadera, cerca de la ingle, y ayuda a mover y estabilizar la pierna. Una lesión muscular grado II significa que el músculo tiene una rotura parcial (no es solo una distensión, pero tampoco está completamente roto). Esto provoca dolor, dificultad para mover la pierna con normalidad y necesita varias semanas de recuperación.

Pellegrino, las primeras garantías que florecieron en el equipo de Russo

Si bien el departamento médico de Boca no lo indicó, es probable que Pellegrino esté entre 4 y 6 semanas afuera de las canchas. La baja, para el equipo de Miguel Ángel Russo, es muy sensible.

image Pellegrino, out @BocaJrsOficial

Pellegrino se había establecido como una de las mayores garantías de un Boca en construcción. Más allá de estas últimas dos victorias al hilo (ante Independiente Rivadavia y contra Banfield), el zaguero había logrado sostenerse desde aquel debut en el Mundial de Clubes y mostró muchas aptitudes para ser el 6 del Xeneize.

Hasta el cotejo contra el Taladro, Pellegrino acumulaba 8 titularidades en fila. Firme en los despejes, duro en los duelos, rápido para las coberturas al espacio y mesura para salir desde el fondo en situaciones apremiantes, además de un buen pie zurdo, Pellegrino era una garantía en el fondo de Boca.

A él se le sumó, desde hace un par de partidos, Lautaro Di Lollo. Y lo hizo muy bien. Ubicado en la posición de 2, conformó una dupla central con Pellegrino que se transformó en una roca sólida para sostener al equipo desde la última línea. Un tándem más que positivo, con todos los boletos para ser el elenco estable del Xeneize de Miguelo Russo.

Lautaro Di Lollo renovó contrato con Boca hasta 2029

No podrá ser, pero a pesar de la lesión del zaguero, una buena noticia hace de contrapeso: Di Lollo extendió su contrato con el club por unos cuatro años más.

image Di Lollo, hasta 2029 @BocaJrsOficial

Así lo informó Boca: "Lautaro Di Lollo firmó la extensión y mejora de su contrato con Boca hasta diciembre de 2029 junto a Marcelo Delgado".

