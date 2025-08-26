Gallardo esquiva las conferencias de prensa, pero el hincha necesita respuestas

Pero no convence. Ni su equipo ni él, lógicamente. Ha manejado el mercado de pases a su antojo, y así todo no pudo consolidar un equipo consistente. El ADN River está, se percibe. Pero los intérpretes no terminan de complementarse. Las piezas no encajan. El Millonario hace agua por todas partes. Quizás lo más sólido esté bajo los tres palos: el inoxidable Franco Armani.

Desde hace un año que Marcelo Gallardo viene dando respuestas similares en las conferencias de prensa. Todas en torno a encontrar ese funcionamiento colectivo que busca desesperadamente. Por eso, quizás, haya decidido esquivar las últimas dos que tuvo que dar, ambas dos luego de un flojo partido de los suyos.

River 1 - Libertad 1: Armani fue héroe en los penales, en una noche negra para el Millonario Armani fue el héroe de River en los penales vs. Libertad FOTO: DAMIAN DOPACIO /NA.

Hombre de pocas pulgas, el semblante de Gallardo siempre transmite la sensación de que el Muñeco está al límite. La sensación de que está a punto de levantarse de la silla e irse porque las preguntas que le hacen son irrelevantes.

Ante Libertad, el jueves pasado, y ante Lanús, el lunes, el termómetro interno del entrenador cruzó ese límite. Luego del cotejo ante Libertad cortó la conferencia de prensa tras dos preguntas, y después del empate agónico de Lanús directamente no quiso salir a darla.

Se lo notó furioso tras la igualdad del Granate por la floja respuesta del equipo para aguantar los últimos minutos. Evitar la conferencia de prensa post partido probablemente haya sido lo más sensato para él en vistas de no decir nada de lo que se pudiera arrepentir.

La pregunta que molestó a Gallardo luego del pase a cuartos de final de Libertadores

En la conferencia post Libertad sí se sentó ante los periodistas, pero a la segunda pregunta no aguantó. Tras haber hecho un breve análisis del encuentro, sintió que le volvían a preguntar lo mismo.

"Te quiero preguntar por un balance general de la serie. Si creés que fue justa la clasificación de River a cuartos, y mencionaste lo que fue el partido de hoy. ¿Te deja preocupado el segundo tiempo por el rendimiento futbolístico?", le consultaron.

Gallardo respondió: "Ya hice el análisis. ¿Vos me escuchaste recién? ¿Viste lo que dije? No quiero volver a repetir lo que ya dije. Cambiá la pregunta si querés. Ya contesté, hice el análisis del partido".

El periodista replicó: "¿Pero el segundo tiempo no te deja preocupado futbolísticamente? Cómo quedó el equipo parado, pudieron perder tranquilamente..."

El Muñeco cortó en seco: "Bueno, no lo perdimos". Después agregó: "Si eso esperabas, no lo perdimos. No lo perdimos, qué se yo. La noche era oscura para nosotros. Así que estoy contento de haber pasado esta noche que no venía bien, sobre todo en el segundo tiempo, y... y bueno, voy a disfrutar de esta noche".

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa



El dialogo habitual con el periodismo, aunque no le gustó una pregunta, la contesto y cerró la conferencia.



RIVER PLATE 1 (3) - LIBERTAD 1 (1)

También dijo: "Porque cuando no jugás bien y viene malparida la cosa... hoy cayó la moneda para este lado y no está mal que eso pase. ¿Tenemos que mejorar? Sí, obvio. Ya dije todo lo que tenemos que hacer. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos, y eso nos confundió. Hay momentos en que hay que manejar los partidos, hay que bajar la espuma, ver cómo podemos hacer para, sin romper la estructura, tampoco pasar a entrar en una desesperación que nos permitiera casi perder el partido".

Gallardo agregó unas palabras más, hizo un silencio y decidió que era momento de levantarse de la silla. "Me voy a disfrutar la noche, discúlpenme". El Muñeco se fue.

River no juega bien y el hincha Millonario necesita respuestas ante la deuda de su equipo. El DT es el indicado para darlas. Más pronto que tarde, tendrá que hacerlo.

