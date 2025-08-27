Festeja TyC Sports por lo que dicen sobre Javier Milei y la TV Pública

Luego, el medio Corta, afirmó: "El Gobierno confirmó que no comprará los derechos para transmitir el Mundial 2026 por la TV Pública, aunque todavía evalúan comunicar la noticia: ´No es una decisión política, no vamos a gastar 7 palos verdes en fútbol´. "

image

Durante varios encuentros de las actuales Eliminatorias, la TV Pública no transmitió los partidos, por lo que a priori, no parecería descabellada la decisión ya que va en línea con su forma para gobernar.

De igual manera, no es menor remarcar lo que dice Brancatelli, que es que tienen tiempo hasta diciembre de este año para cambiar de idea.

Se vienen meses decisivos en cuanto a derechos de televisación. TyC Sports, DSports y la TV Pública fueron quienes transmitieron el Mundial de Qatar 2022.

Selección Argentina y Mundial 2026

A falta de dos fechas de Eliminatorias Conmebol, la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026.

De igual manera, tiene los duelos de septiembre, que serán ante Venezuela en el Monumental y Ecuador en dicho país.

La competencia mundialista del año que viene, será la primera en la historia con 48 selecciones y por ende habrá cambios en el formato.

Las 48 selecciones participantes estarán divididas en 12 grupos de 4 cada uno, clasificando las dos primeras de cada sección junto a los 8 mejores terceros a los dieciseisavos de final, fase donde inician los duelos de eliminación directa.

El Mundial, se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México y la "Scaloneta" buscará mantener la cima del fútbol mundial.

La competencia empezará el 11 de junio del 2026, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio.

