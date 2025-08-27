TyC Sports es uno de los canales que tiene los derechos de la Selección Argentina y todo hace indicar que transmitirá el Mundial 2026. Fuerte lo que comenzaron a asegurar algunos en las últimas horas respecto al gobierno de Javier Milei y la TV Pública.
MUNDIAL 2026
Festeja TyC Sports por lo que dicen sobre Javier Milei y la TV Pública
Falta menos de un año para el Mundial 2026 y hay incertidumbre que rodea a la TV Pública y por el gobierno de Javier Milei. ¿Y TyC Sports?
El canal de aire, al igual que el mencionado del cable, es otra de las emisoras que suelen televisar las Copas del Mundo. Ojo con lo que dicen acerca del 2026...
Javier Milei, TV Pública y TyC Sports
El tuit de Diego Brancatelli (reconocido opositor del actual gobierno de Javier Milei), generó mucha repercusión en redes sociales pero no es el único que habló al respecto.
El periodista de C5N tuiteó : "El Gobierno Nacional decidió no comprar los derechos para transmitir el Mundial 2026 por TVP Por lo tanto NO HABRÁ MUNDIAL por el canal público. La inversión era de 7 millones de dólares. La proyección de venta en publicidad superaba ampliamente eso. Sin embargo es una ´decisión política´. Tienen tiempo hasta Diciembre para cambiar de idea."
Luego, el medio Corta, afirmó: "El Gobierno confirmó que no comprará los derechos para transmitir el Mundial 2026 por la TV Pública, aunque todavía evalúan comunicar la noticia: ´No es una decisión política, no vamos a gastar 7 palos verdes en fútbol´. "
Durante varios encuentros de las actuales Eliminatorias, la TV Pública no transmitió los partidos, por lo que a priori, no parecería descabellada la decisión ya que va en línea con su forma para gobernar.
De igual manera, no es menor remarcar lo que dice Brancatelli, que es que tienen tiempo hasta diciembre de este año para cambiar de idea.
Se vienen meses decisivos en cuanto a derechos de televisación. TyC Sports, DSports y la TV Pública fueron quienes transmitieron el Mundial de Qatar 2022.
Selección Argentina y Mundial 2026
A falta de dos fechas de Eliminatorias Conmebol, la Selección Argentina ya está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026.
De igual manera, tiene los duelos de septiembre, que serán ante Venezuela en el Monumental y Ecuador en dicho país.
La competencia mundialista del año que viene, será la primera en la historia con 48 selecciones y por ende habrá cambios en el formato.
Las 48 selecciones participantes estarán divididas en 12 grupos de 4 cada uno, clasificando las dos primeras de cada sección junto a los 8 mejores terceros a los dieciseisavos de final, fase donde inician los duelos de eliminación directa.
El Mundial, se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México y la "Scaloneta" buscará mantener la cima del fútbol mundial.
La competencia empezará el 11 de junio del 2026, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio.
