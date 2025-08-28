Impuestos desmedidos: El freno que desespera a las pymes pese al repunte

Los encuestados también destacaron algunos logros macroeconómicos de los últimos meses: la disminución de la inflación, el equilibrio fiscal y la eliminación del cepo cambiario.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las empresas además de los impuestos?

Más allá de la carga impositiva, los empresarios mencionaron otras trabas que complican la actividad:

Exceso de regulaciones , señalado por un amplio número de ejecutivos.

, señalado por un amplio número de ejecutivos. Dificultades para conseguir talento calificado , un problema creciente para varios sectores.

, un problema creciente para varios sectores. Inflación, que en otros años lideraba el ranking de preocupaciones, hoy quedó relegada al cuarto lugar con apenas el 18% de menciones.

Este cambio refleja que, para los empresarios, la agenda económica ya no pasa por la inflación sino por la presión tributaria y la falta de competitividad estructural.

¿Qué visión tienen los empresarios sobre tasas de interés y financiamiento?

La encuesta también indagó sobre las tasas de interés actuales. La mayoría de los empresarios considera que su nivel elevado es un fenómeno transitorio, vinculado al contexto electoral y a la política monetaria contractiva. Según Mignone, el efecto será “coyuntural” y debería moderarse en los próximos meses.

No obstante, advierten que, de prolongarse, el costo financiero podría afectar las decisiones de inversión, sobre todo en pymes con menor espalda económica.

De cara al 61° Coloquio de IDEA, a realizarse en octubre en Mar del Plata bajo el lema “Juega Argentina”, los empresarios anticipan un debate centrado en experiencias privadas exitosas, pero sin dejar de insistir en la necesidad de reformas profundas que alivien la carga impositiva y permitan consolidar el crecimiento.

