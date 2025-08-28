Operativo 'salven a la Reina', pero Spagnuolo amenaza con jaque mate

Insólito: Condenado por abuso sexual, se arrancó la tobillera y se escapó en plena audiencia
Facundo Ángel Plos (26), condenado por abuso sexual con acceso carnal en la localidad de Villa Regina, a más de 400 kilómetros de Viedma, se escapó durante una audiencia vía Zoom, en la que se iba a resolver su prisión preventiva.
El hombre logró cortar su tobillera electrónica en medio de la audiencia judicial virtual, se desconectó y se escapó. De acuerdo con AN Allen, el acusado se encontraba en su domicilio, donde debía cumplir prisión preventiva. Está siendo intensamente buscado por la Policía de Río Negro.
Plos fue condenado a 6 años de prisión y ya había agotado todas las instancias recursivas a nivel provincial, por lo que se esperaba que durante la audiencia se le dictara la prisión preventiva, informó Diario Río Negro.
La fiscal del caso, Vanesa Cascallares, argumentó que el imputado -hijo de un empresario local- representaba un cierto de fuga debido al peso de la condena y a que contaba con medios económicos suficientes para movilizarse dentro y fuera del país.
Cascallares también señaló que Plos incumplió en varias ocasiones las medidas cautelares en su contra y que la pulsera electrónica registró desplazamientos fuera del perímetro establecido, además de que las presentaciones periódicas ante la Justicia no se realizaron con regularidad, informó Diario Río Negro.
Facundo Plos, durante la audiencia vía zoom (Foto: LCR Diario Digital).
El abuso sexual no es la única condena que enfrenta Plos, por eso su situación es aún más grave: en 2024 le dieron 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio culposo agravado de Félix Retamal ocurrido en la Ruta 22.
En agosto de 2022, Plos manejaba alcoholizado su Ranger blanca cuando chocó a una familia que viajaba abordo de una Ranger roja. Producto del impacto murió Retamal (67) y otras tres personas resultaron con heridas graves y leves.
Plos se negó en varias oportunidades a hacerse el test de alcoholemia, aunque un análisis posterior en el hospital reveló que tenía 0,74 gramos de alcohol en sangre. Según la fiscalía, Plos manejaba a 152,98 km/hora.
