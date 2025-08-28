urgente24
en vivo KARINA REPUDIADA EN CORRIENTES

Operativo 'salven a la Reina', pero Spagnuolo amenaza con jaque mate

Javier Milei quiere salvar a la reina (Karina) pero Diego Spagnuolo amenaza con jaque mate....

Javier Milei quiere salvar a la reina (Karina) pero Diego Spagnuolo amenaza con jaque mate....

Javier Milei quiere salvar a la reina (Karina) pero Diego Spagnuolo amenaza con jaque mate....

Javier Milei quiere salvar a la reina (Karina) pero Diego Spagnuolo amenaza con jaque mate....

Javier Milei sobreactúa con los piedrazos ("emocionante") y rompe con Diego Spagnuolo para salvar a la reina ('El Jefe'), pero su ex abogado amenaza con hablar.

28 de agosto de 2025 - 17:51

EN VIVO

Todo dependerá de cómo el Gobierno siga manejando el caso. El Presidente ya dijo que denunciará en la Justicia a Spagnuolo porque "miente", pero el temor por lo que pueda contar el abogado podría hacer recular al líder libertario. Este escándalo, sin dudas, promete más capítulos. Luego, hay dudas y diferentes miradas acerca de cómo este caso de presunta corrupción podría impactar en las urnas. Algunos especialistas consideran que tiene más peso la economía que la corrupción, pero la economía tampoco muestra los brotes verdes prometidos.

Ante este panorama, y con el caso $LIBRA acechando nuevamente, Milei se aferra a la polarización con el kirchnerismo, algo que le funcionó en el pasado pero distinto es ahora que está en el poder. Este jueves (28/08), ante el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), dijo que el lanzamiento de piedras por parte de manifestantes en Lomas de Zamora fue "emocionante" porque demuestra la "desesperación" del kirchnerismo.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Tasas: "No sé por qué el Presidente miente, es ir a un archivo y listo"

El periodista Leandro Gabin desmintió al Presidente, que vinculó la suba descontrolada de tasas al "proceso electoral". Eso es falso, ya que todo comenzó con el desarme de las Lefis. Urgente24 ya lo había advertido, cuando hace unos días Milei culpó por la suba de tasas al Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LeandroGabin/status/1961190228095304184&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Mal clima (¿social o meteorología?): Karina Milei suspende dos actos en PBA

Karina Milei finalmente no se sumaría a las actividades de campaña de La Libertad Avanza en Olavarría y Azul, los dos distritos más importantes de la séptima sección electoral. La hermana de Javier Milei iba a ser la figura principal de dos actos para la presentación de candidatos seccionales y locales durante la jornada del próximo sábado.

Ambos actos fueron postergados y desde la organización adujeron cuestiones climáticas, ya que se pronostican lluvias. Pero según informa Infocielo, que consultó con varias fuentes, la actividad será reprogramada en fecha a confirmar, aunque esta vez no tendrá entre los protagonistas a Karina Milei. Estará centrada en la visita de “otros funcionarios del gobierno nacional (ministros) todavía no determinados”, se explicó.

¿Será que tras los incidentes en Lomas de Zamora ayer, y hoy en Corrientes, Karina Milei prefiere ahora mantenerse alejada de las recorridas? El caso de las coimas, sin dudas, impactó fuerte en su imagen y desató mucho enojo contra El Jefe...

Un reciente relevamiento de la consultora Trespuntozero señala una estrepitosa baja en los niveles de aprobación de Karina Milei, una de las funcionarias mencionadas en el escándalo. 61,4% de imagen negativa – empeoró 10 puntos en pocos meses- lo que la convierte en una de las dirigentes nacionales con peores números de confianza pública.

Live Blog Post

Corrientes: Militantes libertarios atacaron a periodistas (Video)

La periodista y el camarógrafo del canal A24 fueron agredidos por militantes libertarios durante la recorrida (fallida) de Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón.

Todo salió al aire en vivo: se escucha a la periodista gritar que "están agrediendo a mi cámara, La Libertad Avanza está agrediendo", "lo sueltan, suéltenlo, después se quejan de la violencia de los peronistas y radicales", "basta". Luego se ve cómo toman al camarógrafo del cuello de manera violenta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altoque_ok/status/1961175646358696005?t=zwmWX2O1hyhncC3OgbgtyQ&s=19&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Insólito: Condenado por abuso sexual, se arrancó la tobillera y se escapó en plena audiencia

Facundo Ángel Plos (26), condenado por abuso sexual con acceso carnal en la localidad de Villa Regina, a más de 400 kilómetros de Viedma, se escapó durante una audiencia vía Zoom, en la que se iba a resolver su prisión preventiva.

El hombre logró cortar su tobillera electrónica en medio de la audiencia judicial virtual, se desconectó y se escapó. De acuerdo con AN Allen, el acusado se encontraba en su domicilio, donde debía cumplir prisión preventiva. Está siendo intensamente buscado por la Policía de Río Negro.

Plos fue condenado a 6 años de prisión y ya había agotado todas las instancias recursivas a nivel provincial, por lo que se esperaba que durante la audiencia se le dictara la prisión preventiva, informó Diario Río Negro.

La fiscal del caso, Vanesa Cascallares, argumentó que el imputado -hijo de un empresario local- representaba un cierto de fuga debido al peso de la condena y a que contaba con medios económicos suficientes para movilizarse dentro y fuera del país.

Cascallares también señaló que Plos incumplió en varias ocasiones las medidas cautelares en su contra y que la pulsera electrónica registró desplazamientos fuera del perímetro establecido, además de que las presentaciones periódicas ante la Justicia no se realizaron con regularidad, informó Diario Río Negro.

facundo plos
Facundo Plos, durante la audiencia v&iacute;a zoom (Foto: LCR Diario Digital).

Facundo Plos, durante la audiencia vía zoom (Foto: LCR Diario Digital).

El abuso sexual no es la única condena que enfrenta Plos, por eso su situación es aún más grave: en 2024 le dieron 3 años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio culposo agravado de Félix Retamal ocurrido en la Ruta 22.

En agosto de 2022, Plos manejaba alcoholizado su Ranger blanca cuando chocó a una familia que viajaba abordo de una Ranger roja. Producto del impacto murió Retamal (67) y otras tres personas resultaron con heridas graves y leves.

Plos se negó en varias oportunidades a hacerse el test de alcoholemia, aunque un análisis posterior en el hospital reveló que tenía 0,74 gramos de alcohol en sangre. Según la fiscalía, Plos manejaba a 152,98 km/hora.

Live Blog Post

Andisgate peor que $LIBRA (en redes) para Milei: ¿Se viene la comisión investigadora?

La próxima semana podría votarse en la Cámara de Diputados un proyecto opositor para la conformación de una Comisión Investigadora que profundice en las denuncias de presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la compra de medicamentos y servicios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La iniciativa es encabezada por el diputado socialista Esteban Paulón y acompañada por referentes como Margarita Stolbizer, Mónica Frade, Sabrina Selva y Mónica Fein.

Este escándalo de presuntas coimas que estalló tras los audios de Diego Spagnuolo tuvo un impacto más negativo en las redes sociales para Javier Milei que el de $LIBRA.

Así lo refleja un informe de Monitor Digital:

Captura de pantalla 2025-08-28 190927

La comparación de las nubes de palabras deja en evidencia los marcos de interpretación dominantes en ambos casos analizados:

  • En audios destacan “corrupción”, “coimas”, “escándalo” y “renuncia”, términos asociados directamente a delitos de gestión pública.
  • En $LIBRA sobresalen “error”, “estafa”, “cripto” y “dólares”, que remiten más a un juicio ético sobre la figura del presidente y a la falta de prudencia en el uso de su cuenta oficial.
image
Live Blog Post

Tic tac para el veto de Milei: El Senado publicó leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica

El Senado de la Nación ya publicó los textos definitivos de las dos leyes aprobadas: Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.

Desde la publicación de las normas, el Gobierno tiene un plazo de 10 días hábiles para vetarlas, lo que se espera hará Javier Milei. Si la ley es vetada, se devuelve al Congreso con sus objeciones para que este la considere nuevamente.

Hay incertidumbre acerca de si el Presidente las vetará antes o después de las elecciones en PBA.

LEY 27796 - Garraham - Emergencia Pediátrica
LEY 27795 - Financiamiento Universitario
Live Blog Post

Alta médica al hincha de la U de Chile brutalmente golpeado en la cancha de Independiente

El hincha de la U de Chile Gonzalo Alfaro, de 33 años, salió este jueves del Hospital Fiorito después 8 días internado (la primera semana en terapia intensiva) por un fuerte traumatismo de cráneo tras los gravísimos incidentes en la cancha de Independiente.

Deberá someterse a una nueva cirugía para que le coloquen una prótesis en la cabeza, pero ya puede volver a Chile con su familia para continuar la recuperación. Sólo restan trámites administrativos para el retorno a su hogar.

A Gonzalo lo golpearon entre muchos, con puños y palos. "Llegó con la cabeza hundida", habían relatado sus amigos el día después a la barbarie. Cuando llegó al Hospital Fiorito, en grave estado y con una fractura en su cráneo, fue sometido a una operación que resultó exitosa.

Con el alta médica de Gonzalo, ya no quedan heridos de gravedad por los serios incidentes en la cancha de Independiente. Un milagro, realmente...

Gonzalo Alfaro
Gonzalo Alfaro junto a su pap&aacute;, tras salir del hospital Fiorito.

Gonzalo Alfaro junto a su papá, tras salir del hospital Fiorito.

Live Blog Post

Ahora, incidentes en Corrientes: Karina, Menem y Almirón tuvieron que abortar recorrida

Karina Menem y Martín Menem viajaron a Corrientes para apoyar al candidato libertario a gobernador, Lisandro Almirón. Las elecciones son este domingo.

Los tres realizaban una recorrida cuando comenzaron a registrarse empujones y, en medio de la tensión, tuvieron que retirarse abruptamente en una camioneta. En el lugar había personas repudiando la visita de la hermana del Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TugoNews/status/1961174066574102696&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MConurbasic/status/1961176004593934437&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1961165321685107198&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1961178135963062495&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¿Toto Caputo y Santiago Bausili ya cobran como panelistas de Carajo?

Otro jueves (el 5to. consecutivo) de Luis Caputo y Santiago Bausili en el programa Tres Anclas en 'Carajo Stream'. Deberían pagarles como panelistas... o bien podrían también asistir los funcionarios a otros medios de comunicación que no sean tan afines...

Urgente24 ya advirtió, en ocasión de la anterior visita, que Luis Caputo / Santiago Bausili le hablan al microclima de Las Fuerzas del Cielo que festeja el stream 'Carajo', sin relevancia alguna para el mercado financiero pero ellos creen que así hacen militancia partidaria cuando no se les pide eso sino que zafen la economía. Lo cierto es que desde que ellos van semanalmente a 'Carajo', el plan Javier Milei se sigue hundiendo. Quizás deberían cambiar la cábala.

image
Live Blog Post

Operativo 'Salvar a la Reina' (peeeero...)

Javier Milei y sus militantes se esfuerzan por demostrar que "los argentinos" quieren a Karina Milei, en medio del escándalo por coimas. El Presidente y sus militantes comparten imágenes y videos de 'El Jefe' en Aeroparque tomándose fotos con la gente.

En alguna puede fallar, y Jorge Rial lo expuso:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/rialjorge/status/1961131659450871987&partner=&hide_thread=false
image
Captura de pantalla 2025-08-28 165738
Live Blog Post

Nueva maniobra del BCRA para "camuflar" la intervención

Solange Rial en Ámbito.com:

"El Banco Central (BCRA) cambió de estrategia una vez más. Esta vez decidió dejar de participar en el mercado de REPOs y eligió otro instrumento que permite camuflar mejor los montos que utiliza para intervenir y de esta forma seguir controlando las tasas de interés que, se suponía, deberían que ser 'endógenas' tras el fin de las LEFIs. Esto sucedió, además, en una semana en la que anunció una nueva suba de encajes para los bancos en la previa a la licitación del Tesoro, que logró un buen 'rollover' solo por el torniquete monetario.

A raíz de esto, desde la city empezaron a desenmarañar las nuevas maniobras oficiales para intervenir en los mercados. Operadores llegaron a la conclusión de que más allá de que hay una 'evidente' participación diaria en la 'tasa overnight', aquella que se ve en operaciones como pases o cauciones a 1 día, esta última semana el Central 'habría estado muy activo esterilizando pesos en la ´rueda de simultáneas´ de BYMA, lo que es consistente con lo que se ve en las estadísticas monetarias', reveló un informe de la consultora 1816.

De esta forma, el Banco Central retira pesos del mercado para evitar que haya exceso de liquidez que pueda presionar al alza al tipo de cambio. La diferencia central es que antes lo hacía en la rueda REPOs, que deja más 'huellas' sobre los montos que utiliza para este fin y ahora lo hace en la rueda de 'simultáneas' de BYMA, que es menos transparente y, de esta forma, evitar que se vea claramente cuánto está interviniendo.

(…) diversas fuentes de la city, aseguran que esta operatoria le deja 'servido un negocio a las Alycs', ya que éstas pueden tomar dinero en el mercado de cauciones y colocarlo al BCRA en la rueda de 'simultáneas' a tasas más altas. Este es el costo que paga el BCRA por absorber pesos con un mecanismo menos transparente, además de las consecuencias evidentes que le deja a la economía real con tasas altísimas para el financiamiento".

Otra opinión similar:

image

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES