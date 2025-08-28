Operativo 'salven a la Reina', pero Spagnuolo amenaza con jaque mate

Live Blog Post

Nueva maniobra del BCRA para "camuflar" la intervención

Solange Rial en Ámbito.com:

"El Banco Central (BCRA) cambió de estrategia una vez más. Esta vez decidió dejar de participar en el mercado de REPOs y eligió otro instrumento que permite camuflar mejor los montos que utiliza para intervenir y de esta forma seguir controlando las tasas de interés que, se suponía, deberían que ser 'endógenas' tras el fin de las LEFIs. Esto sucedió, además, en una semana en la que anunció una nueva suba de encajes para los bancos en la previa a la licitación del Tesoro, que logró un buen 'rollover' solo por el torniquete monetario.

A raíz de esto, desde la city empezaron a desenmarañar las nuevas maniobras oficiales para intervenir en los mercados. Operadores llegaron a la conclusión de que más allá de que hay una 'evidente' participación diaria en la 'tasa overnight', aquella que se ve en operaciones como pases o cauciones a 1 día, esta última semana el Central 'habría estado muy activo esterilizando pesos en la ´rueda de simultáneas´ de BYMA, lo que es consistente con lo que se ve en las estadísticas monetarias', reveló un informe de la consultora 1816.

De esta forma, el Banco Central retira pesos del mercado para evitar que haya exceso de liquidez que pueda presionar al alza al tipo de cambio. La diferencia central es que antes lo hacía en la rueda REPOs, que deja más 'huellas' sobre los montos que utiliza para este fin y ahora lo hace en la rueda de 'simultáneas' de BYMA, que es menos transparente y, de esta forma, evitar que se vea claramente cuánto está interviniendo.

(…) diversas fuentes de la city, aseguran que esta operatoria le deja 'servido un negocio a las Alycs', ya que éstas pueden tomar dinero en el mercado de cauciones y colocarlo al BCRA en la rueda de 'simultáneas' a tasas más altas. Este es el costo que paga el BCRA por absorber pesos con un mecanismo menos transparente, además de las consecuencias evidentes que le deja a la economía real con tasas altísimas para el financiamiento".

Otra opinión similar: