Ignacio Rada Schultze aparece como abogado de Diego Spagnuolo

Uno de los puntos que inquietaba en parte de la Casa Rosada era la posibilidad de que Spagnuolo se acogiera a la figura del imputado colaborador, esto es: convertirse en un arrepentido.

La ley se lo permite bajo una serie de condiciones: la primera de ellas es que todo lo que aporte en colaboración con la fiscalía -que es con quien se firma el acuerdo-, debe ser de relevancia para la investigación y revestir carácter absoluto de verdad. En caso contrario, le cabe una pena mayor por el delito de falso testimonio.

En segunda instancia, todo imputado colaborador debe proporcionar información sobre personas de mayor jerarquía que él. Un acuerdo de "arrepentido" sólo cobra validez cuando es homologado por el juez del caso, al entender que cumple con los requisitos que ordena la normativa.

