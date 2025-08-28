Diego Spagnuolo, (desplazado titular de la ANDIS), se presentó el jueves (28/08) en el expediente que instruye el fiscal federal, Franco Picardi, designó a Ignacio Rada Schultze como su abogado defensor en el caso.
CASO ANDIS
Ignacio Rada Schultze aparece como abogado de Diego Spagnuolo
Sin que por el momento trascendieran detalles se supo que, Ignacio Rada Schultze, tomó el rol de abogado defensor de Diego Spagnuolo.
De acuerdo con el medio Clarín es la primera designación de un abogado para diseñar lo que será su estrategia de defensa frente al avance de la investigación que lo coloca a Spagnuolo en medio de un posible entramado de corrupción.
La designación de un abogado defensor se da en medio de las declaraciones públicas del presidente Javier Milei de que iban a denunciar ante la Justicia los hechos que contaba en las grabaciones el antes responsable de ANDIS y que dieron origen a la causa penal.
El medio porteño señala que el Gobierno diseña su estrategia legal, frente al exfuncionario y también exabogado de Javier Milei, quien se presentó en Comodoro Py una semana después de abierto el expediente penal.
Uno de los puntos que inquietaba en parte de la Casa Rosada era la posibilidad de que Spagnuolo se acogiera a la figura del imputado colaborador, esto es: convertirse en un arrepentido.
La ley se lo permite bajo una serie de condiciones: la primera de ellas es que todo lo que aporte en colaboración con la fiscalía -que es con quien se firma el acuerdo-, debe ser de relevancia para la investigación y revestir carácter absoluto de verdad. En caso contrario, le cabe una pena mayor por el delito de falso testimonio.
En segunda instancia, todo imputado colaborador debe proporcionar información sobre personas de mayor jerarquía que él. Un acuerdo de "arrepentido" sólo cobra validez cuando es homologado por el juez del caso, al entender que cumple con los requisitos que ordena la normativa.
