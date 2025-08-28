ROSARIO. La ciudad se prepara para recibir un fin de semana que tendrá la famosa tormenta de Santa Rosa luego de unos días primaverales. Para hacerle frente a cualquier pronóstico, habrá una agenda cargada de actividades para todas las edades.
CONTRA TODO PRONÓSTICO
Finde en Rosario: Los Auténticos Decadentes, Cumbión del Paraná y más para disfrutar
El fin de semana en Rosario asoma con variedades de propuestas. Mucha música y una agenda llena de actividades para los más chicos.
Los Auténticos Decadentes en Bioceres Arena
La banda recorrerá Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con un repaso del icónico disco. Lanzado en 1995, Mi vida loca marcó un hito en la música popular con himnos como La guitarra, El murguero, El pájaro vio el cielo y se voló y Corazón.
El álbum rompió moldes al fusionar rock con géneros como la cumbia y el cuarteto, consolidándolos como una de las agrupaciones más influyentes del continente. En cada canción resuenan alegrías, penas e historias de vida que cruzan generaciones.
* Viernes a las 20. $35.000 en adelante.
Frente a la tormenta de Santa Rosa: Entretenimiento para los más chicos
OTA. Teatro para bebés 2 en La Orilla Infinita
En el medio de las olas y por el fondo del mar: OTA, la tortuga grandota, busca su casa, donde estará?
* Sábado a las 16. Entradas $12.000. Para bebés de 0 a 3 años.
Experiencia Artística Inmersiva "La Guarida de los Sentidos" (Teatro La Comedia)
La Guarida de los Sentidos es una experiencia artística inmersiva destinada a la primera infancia, bebés de entre 0 y 2 años acompañados por personas adultas.
Se trata de un proyecto internacional que tiene aquí una segunda versión, realizada de la mano del Festival de Artes Escénicas Rosario (FAER), en residencia artística comunitaria con 20 artistas, educadores y profesionales dedicados a la infancia, que participaron desde Rosario, Buenos Aires y Salta.
* Domingo a las 15, 15.30, 16, 16.30, 17 y 17.30. Duración 30 min. Entradas: $2.000 dupla (adulto + bebé). $1.000 adulto extra.
Crucijuegos en Alto Rosario
Crucijuegos propone un espacio de juegos lleno de diversión para los niños. Videojuegos, realidad virtual, pelotero y más.
* Viernes 12 a 13. Sábado 11 a 23. Domingo 11 a 22.
Karting (Ov. Lagos al 5200)
Los amantes de las carreras pueden disfrutar de una pista de karting en Rosario completamente cubierta con 370 metros de circuito y sistema de cronometraje computarizado.
* 2 vueltas de clasificación + 10 vueltas de carreras: $21.000 por persona. 2 vueltas de clasificación + 15 vueltas de carreras: $27.000 por persona.
Puertas a mundos en Shopping Portal
La nueva muestra inmersiva interactiva para toda la familia permite hamacarse entre las nubes, sentir que se camina en el espacio exterior o que se está en un mundo de golosinas gigantes, invitando a los visitantes a sorprenderse con los 10 escenarios pensados para jugar, disfrutar y sacarse cientos de fotos.
* Valores: De 0 a 5 años no abonan entrada
De 6 a 14 años $12000 + 1800*
Mayores de 15 años $15000 + 2250*
Jubilados $7500 + 1125*
2 adultos + 2 menores $45000 + 6750*
*costo por servicio
Más música
Tributo a Queen con Adrián Ocampo (Teatro La Comedia)
Un show para revivir la magia de Queen. Una noche electrizante donde la leyenda de Freddie Mercury y Queen cobra vida. No es solo un concierto, es un viaje en el tiempo a la época dorada de una de las bandas más icónicas de la historia.
El espectáculo, con músicos y coro en vivo, recorre las canciones más trascendentes que alguna vez interpretó el inigualable Freddie Mercury, considerado por muchos el mejor cantante de todos los tiempos. La pasión, la energía, el legado musical de Queen y los momentos de mayor brillo de esta poderosa banda británica.
* Viernes de 21 a 22.30. Paga.
Cumbión del Paraná
Invitados: Mario Pereyra-Los Palmae.
* Sábado desde las 23.59. Entradas desde $8.000.
Skay y los Fakires en Bioceres Arena
Skay Beilinson seducirá una vez más al público local con sus cuerdas. Durante el recital visitará todos sus álbumes, desde A través del Mar de los Sargazos (2002) hasta Espejismos (2023).
* Sábado a las 21. Anticipadas desde $35.000.
New Beats (Soda Stereo electrosinfónico en el Teatro Brodway)
Un proyecto cultural que reversiona obras emblemáticas del rock y pop nacional e internacional. Con arreglos musicales que fusionan estilos como pop, rock, funk, soul, jazz y latin, el show integra instrumentos de cuerdas y vientos, generando una experiencia sinfónica única.
Este concierto sinfónico rinde homenaje a artistas como Soda Stereo, con una propuesta sonora contemporánea, intensa y emotiva.
* Domingo a las 21. Entradas a partir de $18.000.
Teatro
Campi en el Brodway
Martín Campilongo, conocido artísticamente como Campi, es un talentoso comediante y actor argentino que ha ganado notoriedad por sus geniales personajes e imitaciones.
Formó parte de la tribuna de Nicolás Repetto en el programa Nico. Desde allí, tuvo la oportunidad de mostrar su talento cómico en diversos programas de televisión, incluyendo Showmatch y Sin Codificar.
* Sábado a las 21. Entrada general $28.000.
