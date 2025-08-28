Finde en Rosario: Los Auténticos Decadentes, Cumbión del Paraná y más para disfrutar

En el medio de las olas y por el fondo del mar: OTA, la tortuga grandota, busca su casa, donde estará?

* Sábado a las 16. Entradas $12.000. Para bebés de 0 a 3 años.

Experiencia Artística Inmersiva "La Guarida de los Sentidos" (Teatro La Comedia)

La Guarida de los Sentidos es una experiencia artística inmersiva destinada a la primera infancia, bebés de entre 0 y 2 años acompañados por personas adultas.

Se trata de un proyecto internacional que tiene aquí una segunda versión, realizada de la mano del Festival de Artes Escénicas Rosario (FAER), en residencia artística comunitaria con 20 artistas, educadores y profesionales dedicados a la infancia, que participaron desde Rosario, Buenos Aires y Salta.

* Domingo a las 15, 15.30, 16, 16.30, 17 y 17.30. Duración 30 min. Entradas: $2.000 dupla (adulto + bebé). $1.000 adulto extra.

Crucijuegos en Alto Rosario

Crucijuegos propone un espacio de juegos lleno de diversión para los niños. Videojuegos, realidad virtual, pelotero y más.

* Viernes 12 a 13. Sábado 11 a 23. Domingo 11 a 22.

image Nuevo espacio de entretenimiento en un reconocido shopping de la ciudad.

Karting (Ov. Lagos al 5200)

Los amantes de las carreras pueden disfrutar de una pista de karting en Rosario completamente cubierta con 370 metros de circuito y sistema de cronometraje computarizado.

* 2 vueltas de clasificación + 10 vueltas de carreras: $21.000 por persona. 2 vueltas de clasificación + 15 vueltas de carreras: $27.000 por persona.

Puertas a mundos en Shopping Portal

La nueva muestra inmersiva interactiva para toda la familia permite hamacarse entre las nubes, sentir que se camina en el espacio exterior o que se está en un mundo de golosinas gigantes, invitando a los visitantes a sorprenderse con los 10 escenarios pensados para jugar, disfrutar y sacarse cientos de fotos.

* Valores: De 0 a 5 años no abonan entrada

De 6 a 14 años $12000 + 1800*

Mayores de 15 años $15000 + 2250*

Jubilados $7500 + 1125*

2 adultos + 2 menores $45000 + 6750*

*costo por servicio

image Propuesta para todas las edades.

Más música

Tributo a Queen con Adrián Ocampo (Teatro La Comedia)

Un show para revivir la magia de Queen. Una noche electrizante donde la leyenda de Freddie Mercury y Queen cobra vida. No es solo un concierto, es un viaje en el tiempo a la época dorada de una de las bandas más icónicas de la historia.

El espectáculo, con músicos y coro en vivo, recorre las canciones más trascendentes que alguna vez interpretó el inigualable Freddie Mercury, considerado por muchos el mejor cantante de todos los tiempos. La pasión, la energía, el legado musical de Queen y los momentos de mayor brillo de esta poderosa banda británica.

* Viernes de 21 a 22.30. Paga.

Cumbión del Paraná

Invitados: Mario Pereyra-Los Palmae.

* Sábado desde las 23.59. Entradas desde $8.000.

Skay y los Fakires en Bioceres Arena

Skay Beilinson seducirá una vez más al público local con sus cuerdas. Durante el recital visitará todos sus álbumes, desde A través del Mar de los Sargazos (2002) hasta Espejismos (2023).

* Sábado a las 21. Anticipadas desde $35.000.

New Beats (Soda Stereo electrosinfónico en el Teatro Brodway)

Un proyecto cultural que reversiona obras emblemáticas del rock y pop nacional e internacional. Con arreglos musicales que fusionan estilos como pop, rock, funk, soul, jazz y latin, el show integra instrumentos de cuerdas y vientos, generando una experiencia sinfónica única.

Este concierto sinfónico rinde homenaje a artistas como Soda Stereo, con una propuesta sonora contemporánea, intensa y emotiva.

* Domingo a las 21. Entradas a partir de $18.000.

image Para cerrar el finde de la mejor manera.

Teatro

Campi en el Brodway

Martín Campilongo, conocido artísticamente como Campi, es un talentoso comediante y actor argentino que ha ganado notoriedad por sus geniales personajes e imitaciones.

Formó parte de la tribuna de Nicolás Repetto en el programa Nico. Desde allí, tuvo la oportunidad de mostrar su talento cómico en diversos programas de televisión, incluyendo Showmatch y Sin Codificar.

* Sábado a las 21. Entrada general $28.000.

Más contenidos de Urgente24

Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"

Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario

Muy raro lo de Spagnuolo: "Designación" limitada y silencio sobre Karina Milei y los Menem