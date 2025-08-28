Habló (en off) Diego Spagnuolo: Defensa de su labor, sospechas de quién lo grabó y la posibilidad de ser un arrepentido

2- Que "sólo quería limpiar el área, anular las pensiones mal otorgadas y volver al sector privado con la frente en alto, ya fuera para reabrir su estudio jurídico o escuchar ofertas laborales".

3- Que por falta de destreza política "hablaba con cualquiera como un ciudadano más".

4- Qué los audios incluyen grabaciones en lugares públicos, pero también "escuchas telefónicas".

5- Que sospecha que quien lo grabó fue Fernando Cerimedo, exestratega digital de Javier Milei y dueño del sitio libertario La Derecha Diario. Cerimedo es pareja de Natalia Basil, quien trabajó con Spagnuolo en la ANDIS. Cerimedo negó haber sido él quien lo grabó, pero reconoció un vínculo de amistad.

6- Que firmó sólo 3 licitaciones "prolijas" y que el resto las "manejaba" Daniel Garbellini, también apartado de la ANDIS y señalado como la persona que puso 'Lule' Menem para racaudar las coimas.

7- Que no denunció irregularidades porque ya había otra causa abierta sobre el mismo tema.

8- Que no se presentó voluntariamente ante los tribunales en el marco de la nueva causa porque no está imputado.

9- Que está "cagado en las patas", con "miedo de vida" porque "no sabe a qué atenerse".

10- Que no descarta presentarse como "imputado colaborador", o sea, como arrepentido en la causa que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi; pero tampoco que "cierre filas" con el Gobierno. Todo dependerá de cómo evolucione el caso.

11-Que el Gobierno le mandó a Santiago Viola y a "los Ansorreguy" (que vinculó a los Menem) para asesorarlo legalmente, pero los rechazó. Tanto el apoderado de LLA, como Jorge Anzorreguy (hijo) desmienten esa afirmación, según La Nación. Ya había trascendido que la Casa Rosada intentó ponerle abogados a Spagnuolo, que ahora lo confirma.

12-“Si yo hablo, armo un quilombo padre”.

13- Que tiene "lógica" que haya borrado mensajes con Javier Milei de su celular, invocando que pudieron hablar con el Presidente de "otras cosas" que no tendrían que "salir a la luz".

14- Que siente que "lo usaron". Que le transmitió sus inquietudes a la ministra de Capital Humano, íntima del Presidente, Sandra Pettovello, y que ella "le fue con el cuento a Milei".

15- Que el Presidente lo llamó para escucharlo y que luego de eso Karina Milei le dijo después que él con Javier no iba a hablar más.

