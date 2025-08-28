Diego Spagnuolo, hombre abandonado a su suerte (Karina no se toca y 'Toto' tampoco)

Javier Milei aceptó el asesoramiento jurídico de que los audios editados de Diego Spagnuolo son frágiles como prueba de algo. Además, su ex abogado y ex funcionario no respondió en forma favorable a todos los intentos de 'Lule' Menem por dialogar y definir una estrategia judicial conjunta. Es más: en Casa Rosada hay quienes murmuran que Spagnuolo habría facilitado el acceso de los peritos a su iPhone 16 Pro. Con certeza hay otra porción de la biblioteca que dice algo diferente a los asesores de Milei pero el Presidente se arriesgará porque, en particular, Karina Milei, su hermana, no es negociable. Y Spagnuolo puso en riesgo a Karina. Entonces, Spagnuolo es su ex amigo. Milei puede vivir con eso, afirma. La reconstrucción de su Gobierno con la opinión pública queda en manos de Santiago Caputo. Lomas de Zamora ya fue un inicio por más que la piedra fuese una lechuga. Ya no es un 'triángulo de hierro' pero 'Santi' ha reafirmado su lealtad. En cuanto a la administración, todo seguirá a cargo de Karina. ¿Y la reconstrucción política? Considerando que Milei se ufana de menospreciar la política, él no entiende la importancia. Para otros, nada es útil de lo ya mencionado si Milei no reconstruye la política, un problema desde hace tiempo en La Libertad Avanza, partido de bucaneros y oportunistas, tal como comenzaron el PRO y también el PJ: la partidocracia argentina tiene un problema desde que profesionalizó la militancia. También Milei es consecuencia de esa decadencia. Por lo tanto no será quien la modifique. Bienvenidos a la realidad 'Fuerzas del Cielo'. Tema para que medite 'Gordo Dan' en el final de sus oportunas vacaciones. ¿Y Diego Spagnuolo? Él tendrá que aprender a escuchar más a su hermano, que no por casualidad asesora a políticos más previsibles que Milei.
Karina Milei y Martín Menem siguen fingiendo demencia y viajan a Corrientes
El próximo 31 de agosto, Corrientes elegirá autoridades provinciales y municipales, entre ellos, el nuevo gobernador, debido a que Gustavo Valdés está imposibilitado de una nueva reelección. En ese marco, Karina Milei y Martín Menem, recorrerán la capital junto a Lisandro Almirón, el candidato libertario,
La llegada de la secretaria General de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados será en plena investigación por los audios de Diego Spagnuolo denunciando irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El objetivo de ambos es acompañar a Lisandro Almirón y Evelyn Karsten, candidatos a gobernador y vice, y a Any Pereyra, la postulante a intendente de Corrientes. La alianza libertaria es pura y buscará destronar al oficialismo, que llevará a Juan Pablo Valdés (hermano de Gustavo) como candidato a gobernador.
Los libertario se reunirán este jueves en la intersección de calle Córdoba y la peatonal Junín, pleno centro de la capital.
