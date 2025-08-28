urgente24
Diego Spagnuolo, hombre abandonado a su suerte (Karina no se toca y 'Toto' tampoco)

Javier Milei demoró pero Karina no es negociable y Diego Spagnuolo no atendió a 'Lule' Menem. 'Javo' nada dice de 'Toto', que le dinamita los votos.

28 de agosto de 2025 - 09:11

EN VIVO

Javier Milei aceptó el asesoramiento jurídico de que los audios editados de Diego Spagnuolo son frágiles como prueba de algo. Además, su ex abogado y ex funcionario no respondió en forma favorable a todos los intentos de 'Lule' Menem por dialogar y definir una estrategia judicial conjunta. Es más: en Casa Rosada hay quienes murmuran que Spagnuolo habría facilitado el acceso de los peritos a su iPhone 16 Pro. Con certeza hay otra porción de la biblioteca que dice algo diferente a los asesores de Milei pero el Presidente se arriesgará porque, en particular, Karina Milei, su hermana, no es negociable. Y Spagnuolo puso en riesgo a Karina. Entonces, Spagnuolo es su ex amigo. Milei puede vivir con eso, afirma. La reconstrucción de su Gobierno con la opinión pública queda en manos de Santiago Caputo. Lomas de Zamora ya fue un inicio por más que la piedra fuese una lechuga. Ya no es un 'triángulo de hierro' pero 'Santi' ha reafirmado su lealtad. En cuanto a la administración, todo seguirá a cargo de Karina. ¿Y la reconstrucción política? Considerando que Milei se ufana de menospreciar la política, él no entiende la importancia. Para otros, nada es útil de lo ya mencionado si Milei no reconstruye la política, un problema desde hace tiempo en La Libertad Avanza, partido de bucaneros y oportunistas, tal como comenzaron el PRO y también el PJ: la partidocracia argentina tiene un problema desde que profesionalizó la militancia. También Milei es consecuencia de esa decadencia. Por lo tanto no será quien la modifique. Bienvenidos a la realidad 'Fuerzas del Cielo'. Tema para que medite 'Gordo Dan' en el final de sus oportunas vacaciones. ¿Y Diego Spagnuolo? Él tendrá que aprender a escuchar más a su hermano, que no por casualidad asesora a políticos más previsibles que Milei.

Vamos al VIVO del 28/08 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina.

-------------------------------

Live Blog Post

Karina Milei y Martín Menem siguen fingiendo demencia y viajan a Corrientes

El próximo 31 de agosto, Corrientes elegirá autoridades provinciales y municipales, entre ellos, el nuevo gobernador, debido a que Gustavo Valdés está imposibilitado de una nueva reelección. En ese marco, Karina Milei y Martín Menem, recorrerán la capital junto a Lisandro Almirón, el candidato libertario,

La llegada de la secretaria General de la Presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados será en plena investigación por los audios de Diego Spagnuolo denunciando irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El objetivo de ambos es acompañar a Lisandro Almirón y Evelyn Karsten, candidatos a gobernador y vice, y a Any Pereyra, la postulante a intendente de Corrientes. La alianza libertaria es pura y buscará destronar al oficialismo, que llevará a Juan Pablo Valdés (hermano de Gustavo) como candidato a gobernador.

Los libertario se reunirán este jueves en la intersección de calle Córdoba y la peatonal Junín, pleno centro de la capital.

image
Live Blog Post

El crimen de Mariano Barbieri, un caso que conmovió y sigue dando que hablar

Dos años después del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, asesinado de una puñalada a fines de agosto de 2023 en el barrio porteño de Palermo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°11 de la Capital Federal dará a conocer este jueves el veredicto contra el único acusado por su muerte.

Se trata de Isaías José Suárez, de 31 años, que está imputado por el delito de "homicidio agravado criminis causae" y para quien el fiscal Nicolás Amelotti pidió que sea condenado a prisión perpetua, mientras que la defensa solicitó la absolución.

Durante la audiencia final, que comenzó a las 9 y se estima que concluye a las 13, el señalado por haberle robado el celular a la víctima y provocarle la herida letal pudo expresar sus últimas palabras antes de la lectura de la sentencia.

"Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente", aseguró Suárez ante los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura, quienes horas más tarde expondrán su veredicto luego de cuatro meses de debate.

Live Blog Post

Orgullo argentino: Una historia de más de 50 años que tendrá su celebración

El helado no es solo un postre: en Argentina se convirtió en parte de la identidad cultural. Desde el clásico dulce de leche granizado hasta sabores que sorprenden con materias primas locales, la tradición del helado artesanal ahora tiene un reconocimiento oficial.

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció que el 31 de agosto se celebrará por primera vez el Día Nacional del Helado Artesanal, una fecha que busca reivindicar la tradición, la calidad y la creatividad de un producto que ya compite en la mesa con íconos como el asado o el vino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la elección de la fecha no es casual: el mismo día, pero en 1972, se firmó el acta fundacional de AFADHYA, que hoy representa a miles de heladerías artesanales en todo el país. Con esta nueva efeméride, el helado argentino consolida su lugar en la gastronomía nacional.

Live Blog Post

Otra pálida: Lionel Messi terminó confirmando lo que nadie quería oír

Luego de haber sido figura en el triunfo con Inter Miami ante Orlando City (doblete de la "Pulga"), Lionel Messi confirmó que el próximo jueves, ante Venezuela, jugará su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", señaló el astro rosarino.

"Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará", agregó.

Live Blog Post

Elecciones (y 2027) en la mira: Agustín Rossi busca ponerle un freno a Javier Milei

El candidato a diputado nacional por Santa Fe del peronismo Agustín Rossi afirmó que, de cara a las elecciones presidenciales de 2027, debería conformarse un frente que incluya a los "desencantados del PRO".

Previo a ello, hay una parada clave: el próximo 26 de octubre donde se votará diputados nacionales; en el caso de Santa Fe serán nueve los que el 10 de diciembre terminarán su mandato (en 2017 se votaron conjuntamente diputados y concejales, y en 2009 sólo diputados y senadores).

En ese sentido, el santafesino aseguró que "Estamos ante el gobierno más cruel que ha existido desde la recuperación de la democracia. La enorme mayoría del pueblo argentino está pasándola mal", por lo cual remarca que Fuerza Patria "es la única alternativa opositora para frenar a Milei y reconstruir la esperanza".

Live Blog Post

Ni un respiro: Bien a fin de mes una Provincia actualizó el valor de la tarifa de transporte

Desde las cero horas de este jueves 28 de agosto, rige un nuevo aumento en el boleto de colectivos urbanos en la ciudad de Santa Fe. La suba, autorizada por la Municipalidad, ya impacta en el sistema SUBE y modifica el costo del pasaje para los usuarios.

De esta manera, la tarifa plana pasó de $1.440 a $1.580, mientras que el denominado boleto centro cuesta ahora $1.228.

Paralelamente al incremento tarifario, el municipio informó la incorporación de siete nuevas unidades a la flota urbana, con una inversión total de 1.800.000 dólares.

En los próximos días, las líneas 8, 11, 13, 16 y 18 sumarán un coche nuevo, mientras que la línea 5 incorporará dos.

Los colectivos, pertenecientes a la empresa Autobuses Santa Fe, son unidades urbanas modelo MA15 de la marca Agrale, con motor Cummins de 4 cilindros, caja manual y aire acondicionado frío-calor. Además, cuentan con GPS y cámaras de seguridad.

Live Blog Post

Milei infló el presupuesto para remedios y ANDIS con cinco DNUs

Con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNUs), el Presidente Javier Milei infló las partidas presupuestarias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los recursos disponibles para compras estatales de productos farmacéuticos y medicinales en otras reparticiones públicas.

Desde que está en el gobierno, Milei modificó el Presupuesto de la ANDIS en diversas oportunidades.

A través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con su propia firma, asignó recursos adicionales por 2,25 BILLONES de pesos para diversas partidas de ese organismo (son 2 mil millones de dólares).

También mediante DNUs, el Presidente firmó ampliaciones presupuestarias que crearon o abultaron partidas de otros organismos para la compra de "productos farmacéuticos y medicinales", por un total de 176.407 millones de pesos.

Ambas operatorias se ejecutaron mediante la firma y aprobación de un total de cinco decretos presidenciales de "necesidad y urgencia", entre marzo de2024 y junio de 2025.

Live Blog Post

Sin explicaciones: Nuevo mes a la vista y el bono para jubilados lleva más de un año sin actualizarse...

Con la llegada de septiembre, los jubilados y pensionados vuelven a enfrentar una actualización en sus haberes, determinada por la inflación de julio informada por el Indec. Esta modalidad de ajuste mensual, instaurada desde 2024, sigue siendo el único mecanismo oficial para calcular los aumentos.

En paralelo, el bono extraordinario volvió al centro de la discusión. El Gobierno ratificó que se mantendrá el refuerzo de $70.000, pero con un esquema que establece un límite de pago. Esto significa que solo quienes perciben el haber mínimo cobrarán el bono completo, mientras que quienes superen ese nivel recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope fijado por Anses.

De esta manera, en el noveno mes del año el haber mínimo se ubica en $320.213. Con el bono completo de $70.000, el ingreso total llega a $390.213. En cambio, jubilados con haberes más altos verán reducido el refuerzo hasta quedar excluidos una vez que su prestación supere ese umbral. Lo mismo sucede con la PUAM y las pensiones no contributivas, que acceden al bono de forma proporcional.

Live Blog Post

Es oficial: Se aprueba la adhesión al RIGI para "Hombre Muerto Oeste" (litio)

El Gobierno nacional formalizó este jueves el ingreso al RIGI del proyecto minero "Hombre Muerto Oeste" ubicado en la provincia de Catamarca, con una inversión proyectada de US$ 380 millones. Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1271/2025 del Ministerio de Economía.

El proyecto es un emprendimiento de litio 100% propiedad de la empresa australiana Galan Lithium, ubicado en la cuenca del salar del Hombre Muerto en la Puna catamarqueña.

Está situado a aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar, a unos 90km al norte de Antofagasta de la Sierra y al suroeste del salar del Hombre Muerto.

Live Blog Post

Tras los incidentes en Lomas de Zamora, Javier Milei tiene una parada clave

En medio del escándalo por las presuntas coimas, en plena campaña electoral y luego de los incidentes en Lomas de Zamora, Javier Milei participará este jueves del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), un evento en el cual el Presidente había prometido en mayo de 2024 que cerraría "todos los grifos de la emisión monetaria".

El Jefe de Estado será recibido al mediodía por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, quien se convirtió hace tres meses en la primera mujer designada al frente de la organización que nuclea a las principales centrales empresarias del país. La cita fue confirmada por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas.

El mandatario ya había hablado ante ese foro hace más de un año, el 15 de mayo de 2024, cuando sentenció: "No le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista. Voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza".

Ahora volverá a reunirse en este ámbito, más de un año y medio después de asumir su mandato y a pocas semanas de la primera evaluación en las urnas de su gestión en las elecciones legislativas de medio término el próximo 26 de octubre.

Live Blog Post

'Javo', la culpa es del 'Toto', no de Spagnuolo

Horas atrás Urgente24 ya explicó que los sociólogos consultados establecen un impacto muy relativo de la supuesta corrupción en las preferencias electorales: "Carlos Menem sobrevivió a todo hasta la larga recesión 1997 / 1999", sería la conclusión. Por lo tanto, la debilidad de Javier Milei hoy en la opinión pública es consecuencia de 'Toto' Caputo, no de Diego Spagnuolo.

Si Shila Vilker y Raúl Timerman informan que la evaluación positiva de la gestión nacional cayó por debajo del umbral de los 40 puntos: el 57% de los encuestados cree que el desempeño del Gobierno es “malo” o “muy malo”, mientras que el 39,9% lo califica como “bueno” o “muy bueno”, es por la economía, que Milei defiende pero es un desastre con esas tasas de interés en pesos impagables.

Vamos a Carlos Pagni en La Nación:

La consultora Rubikon Intel realizó una encuesta veloz bastante original. Preguntó a 1200 personas de todo el país de qué había hablado con su familia o sus amigos durante el almuerzo del último domingo. Un 55,7% dijo que la conversación giró en torno de la situación económica. El 36,9% habló sobre los incidentes del partido de Independiente contra Universidad de Chile. Del escándalo sobre presuntas coimas en el Gobierno habló el 28,9% de los consultados. El 14,8% conversó sobre un tema sin identificar y sólo el 10,9% lo hizo sobre el divorcio de Nico Vázquez y Gimena Accardi. En la misma encuesta, La Libertad Avanza sería la fuerza más votada, con 36,8%. Un 28,6% no sabe o no contesta. Fuerza Patria se lleva 18,5% y el voto en blanco, 12,1%. La consultora Rubikon Intel realizó una encuesta veloz bastante original. Preguntó a 1200 personas de todo el país de qué había hablado con su familia o sus amigos durante el almuerzo del último domingo. Un 55,7% dijo que la conversación giró en torno de la situación económica. El 36,9% habló sobre los incidentes del partido de Independiente contra Universidad de Chile. Del escándalo sobre presuntas coimas en el Gobierno habló el 28,9% de los consultados. El 14,8% conversó sobre un tema sin identificar y sólo el 10,9% lo hizo sobre el divorcio de Nico Vázquez y Gimena Accardi. En la misma encuesta, La Libertad Avanza sería la fuerza más votada, con 36,8%. Un 28,6% no sabe o no contesta. Fuerza Patria se lleva 18,5% y el voto en blanco, 12,1%.

Live Blog Post

La Pampa desmintió a Guillermo Francos: "O miente o está desinformado"

El ministro de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, salió al cruce del jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, a quien acusó de "faltar a la verdad" o estar "mal informado" sobre la millonaria deuda que la Nación mantiene con la Caja de Previsión Social de la provincia. La respuesta de Bisterfeld surge luego de que Francos declarara en el Congreso que aún se esperaba que La Pampa enviara más información para poder calcular y saldar la deuda.

"La Pampa ha mandado toda la información que nos han solicitado", afirmó Bisterfeld en respuesta a las declaraciones de Francos. El funcionario provincial explicó que la provincia envió en tiempo y forma todos los datos necesarios para que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) realizara la simulación del déficit de los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

Bisterfeld recordó que el último pago de la deuda, correspondiente al año 2020, se realizó en 2023. Además, denunció que no solo no se ha saldado la deuda por los años posteriores, sino que tampoco se están abonando los anticipos mensuales establecidos por la Ley 27.260.

Live Blog Post

La lider de la banda era la madre de la vedette

Una de policiales: Emmanuel Dalbe en Clarín: "(...) Una ardua investigación de más de 10 meses derivó en la detención de 3 personas identificadas como Elizabeth Rodrigo (62, madre de la vedette Ayelén Paleo), Carlos Molina (62) y Noelia Avalos (47). Todos tenían un rol en la banda, según la investigación llevada adelante por la fiscal platense Cecilia Corfield.

Las detenciones se efectuaron en direcciones de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano y La Pampa. En los procedimientos también fueron rescatadas 12 mujeres de entre 22 y 45 años.

El modus operandi de esta organización que tuvo su punto de inicio de la investigación en La Plata constaba en captar a mujeres en estado de vulnerabilidad económica ofreciéndoles un trabajo como empleada de limpieza. (...)

A las víctimas las obligaban a pagar hasta 90 mil pesos por una serie de fotos que eran utilizar para la creación de perfiles y publicarlos en sitios web como Platynum o Skokka, donde se ofrecían encuentros sexuales.

Cada vez que había un encuentro, las víctimas tenían que transferir el 90% del pago. Si se demoraban, eran amenazadas. (...)".

Live Blog Post

Francos confirma que le soltaron la mano a Spagnuolo

Si el Presidente confiaba en esa persona (por Diego Spagnuolo), no debió haber confiado, consideró este jueves 28/08 por la mañana el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos: “Yo lo conozco a Milei desde hace años, no hay una persona a la que le interese menos el dinero que al Presidente… Le interesa exclusivamente lo intelectual y resolver los problemas de la Argentina. No es de los que se abrazan a la caja fuerte”.

¿Es tonto o se hace Francos? Spagnuolo jamás dijo que el dinero fuese para Javier Milei. En verdad, la declaración de Francos es parte de la estrategia de dejar en claro que Spagnuolo ya es un adversario.

Lo había anticipado Milei a C5N: "Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió".

Quien desconfía, en todo caso, es Elisa Carrió: "No me digan que Karina recauda dinero y no está Javier Milei".

Live Blog Post

Exiliado de Casa Rosada, Spagnuolo habló de Karina Milei y 'Lule' Menem

Audios atribuidos a Diego Spagnuolo, difundidos por Carnaval Stream, en el programa del kirchnerista Mauro Federico, que ya habían publicado junto con Jorge Rial las primeras tandas de declaraciones. Se cree que los audios habrían sigo gravados entre agosto de 2024 y junio de 2025.

Spagnuolo, acerca de "repartijas" en Discapacidad:

A ver, estaban todas las empresas calientes", dice la voz atribuida a Spagnuolo. "Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido (...) Vos sabés que vendes 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y 'ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo'... Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente. A ver, estaban todas las empresas calientes", dice la voz atribuida a Spagnuolo. "Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido (...) Vos sabés que vendes 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y 'ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo'... Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente.

El extitular de la ANDIS acerca de Eduardo 'Lule' Menem Menem:

  • "Son desprolijos, son desprolijos".
  • "Y todo eso es Lule [Menem], todo eso es Lule, todo eso es Lule. (...) Nos está cogiendo a todos con la pija de Karina, no con la de él.
  • "Los monjes negros son más sanos, más prolijos, no dejas los dedos pegados. Esté está dejando los dedos pegados (...) ¿Aparte son seis meses que recién llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho? (...)".
  • "Le manotearon la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frentes de conflicto en todos lados"
  • "Karina era una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?".

Acerca del vocero presidencial, Manuel Adorni, y la conferencia de prensa de julio de 2024 cuando, para criticar el manejo de las pensiones por discapacidad en el kirchnerismo, él mencionó el caso de un médico correntino que usó la radiografía de un perro para justificar irregularmente una pensión.

"Mirá la comunicación, lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información... Le dijimos 'esta pensión no se otorgó', la de la radiografía del perro. ¿Qué va y dice? 'Esta pensión se otorgó', y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó".

"Y después hay otra cosa que es tremenda, que es tremenda. Mi sueldo de enero fue 3 palos [$3.000.000], hoy estoy cobrando $ 2.800.000 porque me subieron un límite a los aportes. Y ahora, sigo cobrando dos palos ochocientos y ahora viene Ganancias, y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios, qué sé yo...".

"O sea, loco, ¿qué están haciendo? Todos los funcionarios de Sandra [Pettovello, ministra de Capital Humano] se le fueron a la mierda, porque dicen 'bueno, estoy ganando dos mangos y no puedo meter la mano, no puedo sacar un mango'", señala y agrega: "Es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente, para que te funcione. Tuvimos que sacar las horas extra, tuvimos que (...) Pero al que queda pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje de iba y vuelta al laburo y en la comida".

"A los funcionarios no les cierra el blanco (…) Yo soy soltero, no tengo hijos, $2.800.000 me sobra, en blanco. Ahora, tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela y obra social... No te cierra, no te cierra. Y arriba mío cobra más un ministro y el Presidente".

"Flaco, sos Menem, partimos de esa base, y te venís a hacer el moralista acá que tenemos que cuidar el mango y me estás cagando de hambre? Por chupapijas de no ir y decir 'che tenemos que subir los sueldos'. O sea, te ponen en una situación de ir y decir '¿Y qué te calienta si con la que te estás choreando?'. A mí me pone en esa situación".

Live Blog Post

Elisa Carrió recordó la obsesión anal de Javier Milei

¡Es cierto! Lo que ahora dice Elisa Carrió se parece mucho a lo que afirma desde hace tiempo Santiago Cúneo, candidato a diputado nacional confederal por provincia de Buenos Aires.

Live Blog Post

Para Sebastián Pareja, los discapacitados son "energúmenos"

El video habla por sí mismo. Sebastián Pareja es candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires y es el presidente de esa fuerza partidaria en la mayor provincia argentina.

Live Blog Post

Jueves 28/08: Javier Milei en el CICyP con mercados muy tensos

Javier Milei en el almuerzo que organiza el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Será recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Guardia de Bulgheroni, desde mayo la primera mujer designada para conducir esta organización que alguna vez lideró José Alfredo Martínez de Hoz antes del golpe de Estado de 1976.

Hay inversores que convalidan la idea de que el Gobierno podría poner fin al esquema de bandas cambiarias después de las elecciones.

En recientes declaraciones, tanto Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, señalaron que las elevadas tasas de interés son consecuencia del “riesgo político” que atribuyen a que los mercados temen una vuelta del kirchnerismo, pero consideraron que tras las elecciones -en donde esperan imponerse– se disiparán estos miedos y las tasas volverán a normalizarse.

Casi nadie cree hoy día que La Libertad Avanza triunfe el 26/10.

@NieveJuancito: Si miro las tasas de la curva en pesos, las tasa reales mas altas son las que vencen mas cortas. Antes de la elección Parece q la curva de pesos le tiene mas miedo al riesgo a Javi “capricho” Milei que al riesgo kuka (Si ya se es un análisis mediocre y sin mucha logica. Pero es al que estamos acostumbrados).

Live Blog Post

YPF: Argentina tendrá que entregar chats de Luis Caputo y Sergio Massa

El Cronista Comercial: "La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó la moción de reconsideración presentada por la República Argentina en el marco del litigio por la expropiación de YPF. La decisión dejó firme la obligación del país de responder a los pedidos de 'discovery' sobre comunicaciones fuera de los canales oficiales de funcionarios y exfuncionarios.

El caso enfrenta a la Argentina con los fondos Petersen Energía Inversora (los Eskenazi) y Eton Park Capital Management, que reclaman una ridícula indemnización multimillonaria por la estatización de YPF.

El 'discovery' es una herramienta procesal del derecho estadounidense que permite a la parte demandante requerir documentos, registros y comunicaciones a la contraparte. En esta etapa, los querellantes solicitaron la producción de mensajes y correos electrónicos enviados desde dispositivos personales de exfuncionarios (N. de la R.: Sergio Massa) y funcionarios actuales (Luis Caputo) vinculados a la operación de YPF.

La República Argentina argumentó que tales requerimientos resultaban contrarios tanto a la jurisprudencia de USA como a la legislación argentina, en particular la Ley de Protección de Datos Personales N°25.326 y disposiciones constitucionales que resguardan la privacidad de las comunicaciones.

En su resolución, la jueza Preska sostuvo que la moción argentina no cumplió con los requisitos necesarios para una reconsideración. "La reconsideración es un remedio extraordinario que debe emplearse con carácter excepcional, en aras de la finalidad y la economía de recursos judiciales", recordó la magistrada al fundamentar su rechazo.

El fallo analizó además la cuestión de fondo: si las comunicaciones en dispositivos personales de funcionarios pueden considerarse bajo "posesión, custodia o control" de la República. Preska citó precedentes que amplían el concepto de control cuando una parte tiene la capacidad práctica o legal de acceder a documentos que se encuentran en poder de terceros."

Live Blog Post

Magnicidio con una Lechuga: ¿Qué pasa Milei?

Javier Milei y los libertarios hablaron de magnicidio. Para algunos tan exagerados como los opositores que resumieron todo en una lechuga arrojada contra la comitiva presidencial.

La versión oficial: "Una piedra impactó sobre la camioneta que trasladaba al presidente Javier Milei, generando un operativo de evacuación y dejando al menos 3 heridos."

En Lomas de Zamora, centros de jubilados, asociaciones de personas con discapacidad, vecinos, militantes y organizaciones sociales hicieron un semaforazo sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, que ya es un clásico de los miércoles en Lomas para protestar contra la administración libertaria.

Muchas personas llevaron carteles con el objetivo de expresar su bronca hacia las políticas de crueldad que afectan a niños, adultos mayores y discapacitados. También hubo muchos cantitos y menciones al escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), una causa que está generando mucha preocupación en la Casa Rosada ya que los audios filtrados involucran a Karina Milei.

En ese ambiente Milei intentó recorrer Lomas en plan proselitista. Llamativa la ausencia de medidas de seguridad de Presidencia de la Nación. Sorprendió que Milei no tomara recaudos equivalentes al riesgo de la recorrida.

El punto de partida en Temperley fue uno de los lugares donde se concentraron grupos opositores. El recorrido tenía como destino final la Plaza Grigera, en pleno centro de Lomas de Zamora, donde otro grupo de opositores esperaba a la caravana. A raíz de los incidentes, el vehículo presidencial desvió su marcha por la calle Laprida y no llegó a la plaza.

Unos metros más adelante todos los ocupantes descendieron de la camioneta blanca descubierta en la que se desplazaban y abordaron un automóvil negro cerrado para retirarse del lugar, aunque algunos testigos señalaban que el mandatario se había subido a una ambulancia asignada al operativo.

Live Blog Post

José Dabrowski afuera, Thiago Florentín adentro

Thiago Florentín, militante de 22 años del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar y domiciliado en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, quedó detenido como responsable de tirar piedras al paso del Presidente y su comitiva.

“¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!“, tituló el comunicado de la agrupación Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

Acompañado por su hermana Karina y el diputado José Luis Espert, Javier Milei ensayó una caravana que duró 2 cuadras sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, desde Loria hasta Laprida, esquina con muchos opositores y vecinos que repudiaban al Presidente. La gente empezó a arrojar objetos, la camioneta tuvo que doblar por Laprida.

En ese contexto, 2 personas fueron detenidas: José Dabrowski y Thiago Florentín, quienes fueron trasladados a la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora.

Dabrowski, hijo un vecino desaparecido en Llavallol e integrante de la agrupación H.I.J.O.S., fue arrestado por tirarse sobre la camioneta de la comitiva presidencial. Horas más tarde fue liberado.

Florentín quedó detenido por atentado a la autoridad, ya que lo acusan de haber arrojado piedras. Permanecerá en una celda toda la noche y se espera que declare el jueves por la mañana. Luego de eso, quedaría libre, según precisaron fuentes oficiales a este medio.

Live Blog Post

Juan Schiaretti 'banca' a los Valdés en Corrientes

Vamos Corrientes es la fuerza de 19 partidos políticos, que encabeza la UCR. Al frente está el gobernador Gustavo Valdés. Imposibilitado de un 3er. mandato consecutivo, irá por una senaduría provincial. Su delfín será su hermano Juan Pablo Valdés, actual intendente de la localidad Ituzaingó.

El cierre de la campaña del espacio todavía no tiene predio en la capital provincial. Dicen que dependerá de la meteorología.

El broche de oro de Vamos Corrientes será la presencia de Juan Schiaretti. El ex gobernador cordobés es candidato a diputado nacional por el espacio 'Provincias Unidas', armado de varios gobernadores para crear una 3ra. vía frente a La Libertad Avanza y el Partido Justicialista. Convergen allí Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Ignacio Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Provincias Unidas no tiene candidaturas en la provincia de Corrientes. Pero Schiaretti respaldará Valdés.

Live Blog Post

Karina Milei y Martín Menem en cierre de campaña en Corrientes

El actual diputado nacional y candidato a gobernador Lisandro Almirón recorrerá este jueves 27/08 el centro de la capital provincial junto a Karina Milei y Martín Menem.

Además del espaldarazo a la fórmula Almirón - Evelyn Karsten, los visitantes respaldarán a Any Pereyra, quien irá por la intendencia de la ciudad de Corrientes.

La actividad consistirá en una caminata que comenzará a las 17:00 en la intersección de Córdoba y la peatonal Junín.

Live Blog Post

Loan Peña irá a las urnas en Corrientes

Corrientes Hoy: "En Goya (Provincia de Corrientes) comenzó una campaña de madres y familias que colocarán carteles en casas frente a las escuelas donde se votará con la pregunta: ¿Dónde está Loan?. El pequeño de 6 años lleva desaparecido casi 15 meses.

El objetivo es que el caso no se olvide y que los dirigentes de Corrientes escuchen y actúen. Fue lo que explicaron un grupo de madres con respecto a la campaña

El niño Loan Peña lleva catorce meses y medio desaparecido de un paraje rural en la localidad de 9 de julio, cuando pasadas las 13 del 23 de julio de 2024, no se lo vio más después de un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna.

Por el caso hay 7 personas detenidas entre familiares del padre y madre del niño, como amigos de ese grupo familiar. Posiblemente se llegue al juicio oral y público a esas personas antes de fin de año.

El caso es llevado adelante por el juzgado federal de la ciudad de Goya. Antes, durante los primeros 21 días de la desaparición de Loan Peña, la investigación estuvo a cargo de la Justicia correntina."

Reclamo por Loan Peña.

Reclamo por Loan Peña.

CONSPIRACIONES