Diego Spagnuolo, hombre abandonado a su suerte (Karina no se toca y 'Toto' tampoco)

Exiliado de Casa Rosada, Spagnuolo habló de Karina Milei y 'Lule' Menem

Audios atribuidos a Diego Spagnuolo, difundidos por Carnaval Stream, en el programa del kirchnerista Mauro Federico, que ya habían publicado junto con Jorge Rial las primeras tandas de declaraciones. Se cree que los audios habrían sigo gravados entre agosto de 2024 y junio de 2025.

Spagnuolo, acerca de "repartijas" en Discapacidad:

A ver, estaban todas las empresas calientes", dice la voz atribuida a Spagnuolo. "Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar (...) Nosotros ya tenemos todo repartido (...) Vos sabés que vendes 10, yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30, esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo [Argentina] ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55/60 y 'ustedes venden 10, 10 y 20 y venden poronga, lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad, y cobro siempre primero, y todo'... Y esta que tenía el 40%, hoy tiene el 20% y los mean, y obviamente está re caliente.

El extitular de la ANDIS acerca de Eduardo 'Lule' Menem Menem:

"Son desprolijos, son desprolijos".

"Y todo eso es Lule [Menem], todo eso es Lule, todo eso es Lule. (...) Nos está cogiendo a todos con la pija de Karina, no con la de él.

"Los monjes negros son más sanos, más prolijos, no dejas los dedos pegados. Esté está dejando los dedos pegados (...) ¿Aparte son seis meses que recién llevamos y ya estás haciendo este zafarrancho? (...)".

"Le manotearon la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frentes de conflicto en todos lados"

"Karina era una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?".

Acerca del vocero presidencial, Manuel Adorni, y la conferencia de prensa de julio de 2024 cuando, para criticar el manejo de las pensiones por discapacidad en el kirchnerismo, él mencionó el caso de un médico correntino que usó la radiografía de un perro para justificar irregularmente una pensión.

"Mirá la comunicación, lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información... Le dijimos 'esta pensión no se otorgó', la de la radiografía del perro. ¿Qué va y dice? 'Esta pensión se otorgó', y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó".

"Y después hay otra cosa que es tremenda, que es tremenda. Mi sueldo de enero fue 3 palos [$3.000.000], hoy estoy cobrando $ 2.800.000 porque me subieron un límite a los aportes. Y ahora, sigo cobrando dos palos ochocientos y ahora viene Ganancias, y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios, qué sé yo...".

"O sea, loco, ¿qué están haciendo? Todos los funcionarios de Sandra [Pettovello, ministra de Capital Humano] se le fueron a la mierda, porque dicen 'bueno, estoy ganando dos mangos y no puedo meter la mano, no puedo sacar un mango'", señala y agrega: "Es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente, para que te funcione. Tuvimos que sacar las horas extra, tuvimos que (...) Pero al que queda pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje de iba y vuelta al laburo y en la comida".

"A los funcionarios no les cierra el blanco (…) Yo soy soltero, no tengo hijos, $2.800.000 me sobra, en blanco. Ahora, tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela y obra social... No te cierra, no te cierra. Y arriba mío cobra más un ministro y el Presidente".

"Flaco, sos Menem, partimos de esa base, y te venís a hacer el moralista acá que tenemos que cuidar el mango y me estás cagando de hambre? Por chupapijas de no ir y decir 'che tenemos que subir los sueldos'. O sea, te ponen en una situación de ir y decir '¿Y qué te calienta si con la que te estás choreando?'. A mí me pone en esa situación".