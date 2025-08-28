Después de más de un año sin verse, Laura Esquivel y Brenda Asnicar se reencontraron en vivo en el streaming Había que decirlo. Las protagonistas de Patito Feo compartieron risas, abrazos y recuerdos, y quedó claro que la química entre ellas sigue intacta; lo que dijeron sobre la versión teatral de su serie, sin embargo, sorprendió a todos.
"ES UN NO"
Reencuentro explosivo: Brenda Asnicar y Laura Esquivel sobre Patito Feo en teatro
Laura Esquivel y Brenda Asnicar se reencontraron para hablar de Patito Feo. Las dos recordaron sus roles y fueron categóricas sobre la versión teatral.
Brenda Asnicar y Laura Esquivel vuelven a encontrarse
El estudio explotó cuando Brenda Asnicar presentó a Laura Esquivel con palabras que mostraban admiración genuina: "Música histórica, icónica, legendaria, una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante".
Laura respondió emocionada: "En serio, chicos, tengo piel de gallina. Yo también", y las dos se fundieron en un abrazo que parecía borrar cualquier distancia del último año.
El encuentro permitió reafirmar la amistad profunda que conservan desde los tiempos de Patito Feo. Laura habló del vínculo como un hilo rojo que las conecta fuera de la pantalla: "Siento como una especie de hilo… viste, el hilo rojo, una hermandad que va más allá… fue un momento donde coincidimos para hacer algo maravilloso y éramos dos nenas que querían literalmente pasarla bien y hacer lo que les gusta”. La química quedó a la vista, y Gastón Dalmau, coanfitrión del programa, no pudo evitar mostrar su emoción: "Qué lindo verlas juntas, me agarra como una cosa".
El reencuentro también tuvo su toque de humor con la recreación de escenas clásicas de la serie, donde intercambiaron personajes. Brenda, en rol de Antonella, bromeó: "Toda la vida sufro teniendo que soportar que todos me dicen que soy tan mala como vos", y Laura respondió con ingenio: "Bueno, peor es que la gente piense que yo soy tan fea como vos".
El público celebró esa complicidad que hoy las une detrás de cámara y que demuestra que, pese a la rivalidad de sus personajes, el afecto entre ellas nunca se perdió.
'Patito feo' queda en la memoria, no en el escenario
Por otro lado, el encuentro sirvió para marcar límites claros: ninguna volverá a interpretar a Patito o Antonella. Sobre esto, Laura fue directa: “No tengo ganas de meterme en un personaje de nuevo… Hoy en día amo el proyecto con toda mi vida. Pero es un ‘no’ al personaje, aunque ‘sí’ a las canciones con las que crecimos con el público”. Brenda confirmó que tampoco participará de la versión teatral: "No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock" (programa televisivo liderado por Juana Viale).
Aunque la nostalgia sigue presente, prefieren enfocarse en sus carreras actuales y no repetir fórmulas viejas. Brenda incluso contó que llegó a escribir un texto para la nueva versión teatral, pero decidió no llevarlo adelante: "Hablaba de la ‘divinidad’ desde otro aspecto, otros valores. Pero igual sentí que no podía llevarlo a cabo, por eso tomé la decisión".
El reencuentro, entonces, sirvió más que nada para reconocer su historia y su crecimiento personal. Entre los abrazos y las risas, quedó claro que Patito y Antonella siguen vivas en la memoria de los que crecieron viéndolas en la tele, pero Brenda y Laura avanzan con sus propios proyectos, lejos de la rivalidad que las hizo inolvidables en pantalla.
