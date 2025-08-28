Reencuentro explosivo: Brenda Asnicar y Laura Esquivel sobre Patito Feo en teatro

El reencuentro también tuvo su toque de humor con la recreación de escenas clásicas de la serie, donde intercambiaron personajes. Brenda, en rol de Antonella, bromeó: "Toda la vida sufro teniendo que soportar que todos me dicen que soy tan mala como vos", y Laura respondió con ingenio: "Bueno, peor es que la gente piense que yo soy tan fea como vos".

El público celebró esa complicidad que hoy las une detrás de cámara y que demuestra que, pese a la rivalidad de sus personajes, el afecto entre ellas nunca se perdió.

'Patito feo' queda en la memoria, no en el escenario

Por otro lado, el encuentro sirvió para marcar límites claros: ninguna volverá a interpretar a Patito o Antonella. Sobre esto, Laura fue directa: “No tengo ganas de meterme en un personaje de nuevo… Hoy en día amo el proyecto con toda mi vida. Pero es un ‘no’ al personaje, aunque ‘sí’ a las canciones con las que crecimos con el público”. Brenda confirmó que tampoco participará de la versión teatral: "No. Ya está. Ya estamos en Firenze haciendo rock" (programa televisivo liderado por Juana Viale).

image Ninguna de las dos volverá a interpretar a sus personajes icónicos; prefieren enfocarse en sus carreras actuales y recordar la serie desde otra perspectiva. El reencuentro sirvió para reafirmar su historia y su crecimiento personal.

Aunque la nostalgia sigue presente, prefieren enfocarse en sus carreras actuales y no repetir fórmulas viejas. Brenda incluso contó que llegó a escribir un texto para la nueva versión teatral, pero decidió no llevarlo adelante: "Hablaba de la ‘divinidad’ desde otro aspecto, otros valores. Pero igual sentí que no podía llevarlo a cabo, por eso tomé la decisión".

El reencuentro, entonces, sirvió más que nada para reconocer su historia y su crecimiento personal. Entre los abrazos y las risas, quedó claro que Patito y Antonella siguen vivas en la memoria de los que crecieron viéndolas en la tele, pero Brenda y Laura avanzan con sus propios proyectos, lejos de la rivalidad que las hizo inolvidables en pantalla.

