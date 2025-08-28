Tras compararse con ella, Julieta Prandi le marcó la cancha a Wanda Nara

image

Lo que Prandi le marcó a Wanda Nara

La polémica se encendió cuando Wanda Nara, en diálogo con Puro Show, confesó: "Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes". La mediática volvió de Estados Unidos y encaró el conflicto judicial contra Mauro Icardi con un tono desafiante, incluso al admitir que su situación era comparable a la de la modelo.

Prandi advirtió a Wanda Nara que denunciar violencia es un proceso largo y difícil, aunque posible. Subrayó que justicia implica años de desgaste personal y enfrentarse al sistema.

La respuesta de Prandi, en LAM, fue medida pero firme: "Lo que les digo a todas las víctimas, no importa quién, es que el camino es largo y durísimo. Pero se puede encontrar Justicia". Su mirada es la de alguien que sabe lo que significa atravesar pericias forenses, entrevistas con psicólogos oficiales, declaraciones interminables y la desconfianza del sistema.

"Ahora soy una mujer feliz y enamorada"

"El camino es largo y duro, se encuentra justicia pero no es fácil"



Esa diferencia es clave: Wanda todavía está en la etapa inicial, con testigos declarando y causas que se amplían, según contó a Laura Ubfal en su portal. Mientras tanto, Julieta ya logró una condena y puede hablar desde el final de un proceso agotador. Su advertencia funciona para recordar que denunciar no es lo mismo que postear, y llegar a un fallo implica años de desgaste personal y judicial.

En un país donde la violencia de género no baja de las estadísticas oficiales (en 2024 se registró un femicidio cada 35 horas, según el Observatorio de las Mujeres), la palabra de Prandi pesa. Se puede encontrar justicia, pero no sin pagar un precio altísimo, y por eso su mensaje a Wanda es un aviso para cualquiera que se anime a dar el paso.

