Julieta Prandi habló semanas después de la condena a Claudio Contardi y sorprendió con un mensaje directo a Wanda Nara. Mientras la mediática avanza con su denuncia contra Mauro Icardi, la modelo dejó claro lo que significa atravesar un juicio por violencia de género y advirtió sobre un camino tan duro como inevitable.
"ES LARGO Y DOLOROSO"
Tras compararse con ella, Julieta Prandi le marcó la cancha a Wanda Nara
Julieta Prandi habló del largo proceso tras su condena y dejó un mensaje contundente. Wanda Nara recibió su advertencia mientras avanza en su propio caso.
Julieta Prandi después del infierno: qué significa realmente una condena
La sentencia contra Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género, marcó un antes y un después en la vida de Julieta Prandi. Pasaron cinco años de audiencias, pericias psicológicas, denuncias, idas y vueltas en Tribunales para llegar a ese fallo. Y no es algo menor en un país donde sólo el 3% de los abusos sexuales denunciados llega a condena, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
En LAM (América TV) la modelo condensó lo que muchas sorevivientes sienten después de una condena: "Estoy recomponiéndome y tratando de reactivar todas las actividades y mis cosas. Empezando de cero de a poquito, lo esperé mucho tiempo". Y también explica por qué ahora prefiere correrse del foco mediático: "Es lógico que después de tanta lucha prefiera mantenerme al margen. No estoy con ganas de ir a ningún programa porque quiero seguir con mi vida".
Aun así, Prandi sigue eligiendo dar testimonio no solo en la tele: su libro Yo tendría que estar muerta, publicado en 2023, se agotó y ya salió una segunda edición. En él relata el calvario de su matrimonio con Contardi y pone en palabras lo que durante años fue silencio. Como ella misma escribió en el prólogo: "Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales".
Lo que Prandi le marcó a Wanda Nara
La polémica se encendió cuando Wanda Nara, en diálogo con Puro Show, confesó: "Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes". La mediática volvió de Estados Unidos y encaró el conflicto judicial contra Mauro Icardi con un tono desafiante, incluso al admitir que su situación era comparable a la de la modelo.
La respuesta de Prandi, en LAM, fue medida pero firme: "Lo que les digo a todas las víctimas, no importa quién, es que el camino es largo y durísimo. Pero se puede encontrar Justicia". Su mirada es la de alguien que sabe lo que significa atravesar pericias forenses, entrevistas con psicólogos oficiales, declaraciones interminables y la desconfianza del sistema.
Esa diferencia es clave: Wanda todavía está en la etapa inicial, con testigos declarando y causas que se amplían, según contó a Laura Ubfal en su portal. Mientras tanto, Julieta ya logró una condena y puede hablar desde el final de un proceso agotador. Su advertencia funciona para recordar que denunciar no es lo mismo que postear, y llegar a un fallo implica años de desgaste personal y judicial.
En un país donde la violencia de género no baja de las estadísticas oficiales (en 2024 se registró un femicidio cada 35 horas, según el Observatorio de las Mujeres), la palabra de Prandi pesa. Se puede encontrar justicia, pero no sin pagar un precio altísimo, y por eso su mensaje a Wanda es un aviso para cualquiera que se anime a dar el paso.
